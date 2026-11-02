ഇ.പി.എ.ഫ്.ഒ വാട്സ്ആപ്പിലേക്ക്: ഇനി ഓഫിസുകൾ സന്ദർശിക്കാതെ തന്നെ പി.എഫ് ബാലൻസും പാസ്ബുക്കും പരിശോധിക്കാംtext_fields
നിങ്ങളുടെ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് (പി.എഫ്) ബാലൻസ് പരിശോധിക്കുന്നതും പാസ്ബുക്ക് പരിശോധിക്കുന്നതും ഇനി കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും. ഇ.പി.എഫ് ഓഫിസുകൾ സന്ദർശിക്കാതെ തന്നെ വരിക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ വാട്സ്ആപ്പ് അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംഘടനയുടെ 74ാമത് സ്ഥാപക ദിനാഘോഷ വേളയിൽ കേന്ദ്ര തൊഴിൽ-തൊഴിൽ മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യയാണ് ഞായറാഴ്ച ഇത് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.
ഇ.പി.എഫ്.ഒയുടെ വെരിഫൈഡ് വാട്സ്ആപ്പ് സേവനത്തിലൂടെ വരിക്കാർക്ക് അവരുടെ പി.എഫ് ബാലൻസ് പരിശോധിക്കാനും, അവസാനത്തെ അഞ്ച് ഇടപാടുകൾ കാണാനും, പാസ്ബുക്ക് വിവരങ്ങൾ അറിയാനും സാധിക്കും. 'പ്രധാനമന്ത്രി വിക്ഷിത് ഭാരത് റോസ്ഗർ യോജന'യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ഈ സേവനം വ്യക്തിഗത മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇതിനകം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പതിവ് സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുക, ഇ.പി.എഫ്.ഒ ഓഫിസുകൾ നിരന്തരം സന്ദർശിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പുതിയ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി വരിക്കാർക്ക് ഇ.പി.എഫ്.ഒയുടെ വെരിഫൈഡ് വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ഉപയോഗിക്കാം. കൂടാതെ സംഭാഷണം ആരംഭിക്കുന്നതിനായി സംഘടന നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്യു.ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം.
അർഹതയുള്ള നിഷ്ക്രിയ അക്കൗണ്ടുകൾ ഇ.പി.എഫ്.ഒ ഓട്ടോമറ്റിക് ആയി തീർപ്പാക്കും ആധാർ വെരിഫൈ ചെയ്തതും, 1,000 രൂപ വരെ ബാലൻസുള്ളതുമായ പ്രവർത്തനരഹിത അക്കൗണ്ടുകൾ ഉള്ള വരിക്കാർ ഇനി തങ്ങളുടെ പണം ലഭിക്കുന്നതിനായി വ്യക്തിഗത ക്ലെയിമുകൾ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
നിശ്ചിത ഐഡന്റിറ്റിയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പരിശോധനയും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇ.പി.എഫ്.ഒ സെറ്റിൽമെന്റ് നടപടികൾ ഓട്ടോമറ്റിക് ആയി ആരംഭിക്കും. ഏകദേശം 5 കോടി രൂപ വരുന്ന, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തോളം അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ഈ സൗകര്യത്തിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വ്യക്തിഗത ക്ലെയിമുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുപോകാതെ തന്നെ അർഹരായ അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ കുടിശ്ശികയുള്ള പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് തുക ലഭിക്കാൻ ഈ നീക്കം സഹായിക്കും.
ഇ.പി.എഫ്.ഒ ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്റ് സമയം 2.57 ദിവസമായി കുറഞ്ഞു. വരിക്കാർക്ക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് സേവനങ്ങൾ വേഗത്തിലും സൗകര്യപ്രദവുമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെയാണ് ഈ പുരോഗതി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. വാട്സ്ആപ്പ് അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങളും നിഷ്ക്രിയ അക്കൗണ്ടുകളുടെ സ്വയമേവയുള്ള തീർപ്പാക്കലും വഴി, പതിവ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കാനും അംഗങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ ലഭ്യമാക്കാനുമാണ് ഇ..പിഎഫ്.ഒ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.