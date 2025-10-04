Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightBiz Newschevron_rightവിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി;...
    Biz News
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 10:30 AM IST

    വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി; പെരുവഴിയിലായത് 36,362 യാത്രക്കാർ

    text_fields
    bookmark_border
    വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി; പെരുവഴിയിലായത് 36,362 യാത്രക്കാർ
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: വിമാന കമ്പനികൾ സർവിസ് റദ്ദാക്കിയത് കാരണം 36,362 പേരുടെ യാത്ര മുടങ്ങിയതായി ​റിപ്പോർട്ട്. യാത്ര മുടങ്ങിയവർക്ക് കമ്പനികൾ 64.51 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിച്ചതായും ആഗസ്റ്റിലെ ആഭ്യന്തര വിമാന സർവിസ് സംബന്ധിച്ച് ഡി.ജി.സി.എ (ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ) പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    സർവിസുകൾ റദ്ദാക്കുന്നതും വൈകുന്നതും കാരണം ആഭ്യന്തര വിമാന യാത്രക്കാരിൽ വൻ ഇടിവാണുണ്ടായത്. 1.29 കോടി പേരാണ് രാജ്യത്തിനകത്ത് വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആഗസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ട് ലക്ഷം യാത്രക്കാരുടെ കുറവാണിത്. വിമാന സർവിസ് വൈകിയത് 74,381 യാത്രക്കാരെ ബാധിച്ചു. ഇതിന്റെ പേരിൽ നഷ്ടപരിഹാരമായി 1.18 കോടി രൂപ നൽകേണ്ടി വന്നു. മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തെ വിമാന കമ്പനികൾ ടിക്ക​റ്റുണ്ടായിട്ടും 705 പേരുടെ യാത്ര തടഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

    അതേസമയം, വിമാനത്തിലെ വൃത്തിയില്ലായ്മയും റീഫണ്ടും അടക്കം 1407 ​പരാതികളാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകിയത്. ബംഗളൂരു, ഡൽഹി, ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ, ചെന്നൈ, കൊൽക്കത്ത തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലെ​ സമയം പാലിച്ചുള്ള സേവനത്തിൽ ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസാണ് ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ളത്. എയർ ഇന്ത്യയെയും സ്പൈസ് ജെറ്റിനെയും പിന്നിലാക്കി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് സർവിസ് തുടങ്ങിയ ആകാശ എയർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:airindiaindigoSpiceJetticket bookingflight cancelDomestic air traveldomestic air travelers
    News Summary - Domestic air traffic falls
    Similar News
    Next Story
    X