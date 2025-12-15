Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Biz News
    ക്രി​പ്റ്റോ ജ്വ​രം പ​ട​രു​ന്നു; ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ 12 കോ​ടി നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ

    Crypto,fever,spreading; 12 crore,investors,India, ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി, ഇൻവെസ്റ്റർ, ഇന്ത്യ,
    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ക്രി​പ്റ്റോ ക​റ​ൻ​സി നി​ക്ഷേ​പ​ക​രി​ൽ 20 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലാ​ണ്. 12 കോ​ടി​യോ​ളം ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​ണ് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ക്രി​പ്റ്റോ ക​റ​ൻ​സി​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ അ​ര​ക്കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്ക്. ക്രി​പ്റ്റോ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലെ വ​ർ​ധ​ന​യി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ. രാ​ജ്യ​ത്തെ ക്രി​പ്റ്റോ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രി​ല്‍ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ള​വും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​ണ്.

    ക്രി​പ്റ്റോ ക​റ​ൻ​സി വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നോ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നോ കൈ​വ​ശം​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നോ രാ​ജ്യം വി​ല​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പ​ണ​മ​ട​വി​നു​ള്ള ക​റ​ന്‍സി​യാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ന്‍ അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ല. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, നി​രു​ത്സാ​ഹ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക്രി​പ്റ്റോ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് 30 ശ​ത​മാ​നം ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി​യും നാ​ലു ശ​ത​മാ​നം സെ​സും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഭാ​വി​യി​ൽ ക്രി​പ്റ്റോ ക​റ​ൻ​സി​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കാ​നും വി​നി​മ​യ ഉ​പാ​ധി​യാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യാ​നാ​വി​ല്ല. ​അ​തേ​സ​മ​യം, കോ​ടി​ക​ളു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യാ​ണി​തെ​ന്നും കാ​ണാ​തി​രു​ന്നു​കൂ​ടാ... അ​മി​ത ലാ​ഭം മോ​ഹി​ച്ച് ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് സ​മ്പാ​ദി​ച്ച പ​ണം ഒ​ന്നാ​കെ ക്രി​പ്റ്റോ​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​ണ്ട​ത്ത​മാ​കും.

    TAGS:InvestorsCrypto CurrencyIndia
    News Summary - Crypto fever is spreading; 12 crore investors in India
