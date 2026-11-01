ആളോഹരി കടത്തിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഒന്നാമത്: ഓരോ പൗരനും 3.42 ലക്ഷം ഡോളർ കടബാധ്യത; ഇന്ത്യ പട്ടികയിൽ എവിടെ?text_fields
വിഷ്വൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് പുറത്തുവിട്ട പുതിയ റാങ്കിങ് പ്രകാരം, ലോകത്തിൽ ആളോഹരി കടത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം സ്വിറ്റ്സർലൻഡാണ്. സർക്കാർ, വീടുകൾ, കോർപ്പറേറ്റ് മേഖല എന്നിവയുടെ ആകെ കടം ചേരുമ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഓരോ പൗരനും ശരാശരി 3,42,240 ഡോളറിന്റെ കടബാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പട്ടികയിൽ വളരെ താഴെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആളോഹരി കടം ഏകദേശം 4,708 ഡോളർ മാത്രമാണ്.
2026ലെ ആദ്യ പാദത്തിലെ കണക്കുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റാങ്കിങ്ങിൽ, സർക്കാറുകൾ, വീടുകൾ, ധനകാര്യേതര കോർപ്പറേഷനുകൾ എന്നിവയുടെ കടങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് 39 സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളെയാണ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. ബാങ്ക് ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ സെറ്റിൽമെന്റ്സ്, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ പ്രോസ്പെക്ട്സ് 2024 എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ കണക്കുകൾ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിവിധ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകൾ തമ്മിലുള്ള വായ്പാ രീതികളിലെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
വികസിത യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ, കൂടിയ ആളോഹരി കടം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ സൂചിപ്പിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ശേഷി ജനങ്ങളുടെ വരുമാനം, സാമ്പത്തിക വളർച്ച, പലിശ നിരക്കുകൾ, കടം വാങ്ങിയവരുടെ പക്കലുള്ള ആസ്തികൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളോഹരി കടമുള്ളത്?
ഓരോ പൗരനും ശരാശരി 3,42,240 ഡോളർ ആകെ കടവുമായി സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഒന്നാമതും, $2,73,856 കടവുമായി നോർവേ രണ്ടാമതുമാണ്. നെതർലൻഡ്സും അമേരിക്കയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമുണ്ട്; ആളോഹരി കടം യഥാക്രമം $2,24,157, $2,24,032 എന്നിങ്ങനെയാണ്. ഏകദേശം $1,95,365 ആളോഹരി കടവുമായി ഡെൻമാർക്ക് ആദ്യ അഞ്ചിൽ ഇടംനേടി.
എന്തുകൊണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്?
സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ ഉയർന്ന കടബാധ്യതക്ക് പ്രധാന കാരണം സർക്കാർ കടമല്ല, മറിച്ച് വീടുകളുടെയും കോർപ്പറേറ്റുകളുടെയും വായ്പകളാണ്. ഇവിടെ ഒരു പൗരന് ശരാശരി 1,53,138 ഡോളർ ഹൗസ്ഹോൾഡ് കടവും, 1,57,108 ഡോളർ നോൺ-ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേറ്റ് കടവുമുണ്ട്. എന്നാൽ സർക്കാർ കടം 31,994 ഡോളർ മാത്രമാണ്. അതായത്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ ആകെ ആളോഹരി കടത്തിന്റെ 90% വും വീടുകളുടെയും കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയുടെയും ബാധ്യതകളാണ്.
രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള നോർവേയിൽ തലാശ്രയിച്ചുള്ള ഹൗസ്ഹോൾഡ് കടം $88,108 ഉം, സർക്കാർ കടം 48,775 ഡോളർ ഉം, നോൺ-ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേറ്റ് കടം 1,36,973 ഡോളറും ആണ്.
എന്നാൽ അമേരിക്കയിലെ ചിത്രം വ്യത്യസ്തമാണ്. യു.എസിലെ ആളോഹരി സർക്കാർ കടം 99,103 ഡോളർ ആണ്, ഇത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ 31,994 ഡോളറിനെക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അമേരിക്കയിലെ ഹൗസ്ഹോൾഡ്, കോർപ്പറേറ്റ് കടങ്ങൾ യഥാക്രമം 60,103 ഡോളർ, 64,826 ഡോളർ എന്നിങ്ങനെയാണ്. മോർട്ട്ഗേജ് അധിഷ്ഠിത ഭവന വിപണികൾ, സർക്കാറിന്റെ വായ്പയെടുക്കൽ, ബിസിനസ് ഫിനാൻസിങ് എന്നിവയിലെ വ്യത്യസ്ത സാമ്പത്തിക ഘടനകളെയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.