Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightBiz Newschevron_rightക്ലൗഡ് കിച്ചൺ vs...
    Biz News
    Posted On
    date_range 3 July 2026 2:01 PM IST
    Updated On
    date_range 3 July 2026 2:09 PM IST

    ക്ലൗഡ് കിച്ചൺ vs ഡൈൻ-ഇൻ റസ്റ്റോറന്‍റ്: ഏതാണ് ലാഭമുള്ള ബിസിനസ്

    text_fields
    bookmark_border
    ക്ലൗഡ് കിച്ചൺ vs ഡൈൻ-ഇൻ റസ്റ്റോറന്‍റ്: ഏതാണ് ലാഭമുള്ള ബിസിനസ്
    cancel

    ഇന്ത്യയിലെ ഫുഡ് സർവിസ് വ്യവസായം അതിവേഗത്തിലുള്ള വിപുലീകരണത്തേക്കാൾ ലാഭക്ഷമതക്കാണ് ഇപ്പോൾ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ക്ലൗഡ് കിച്ചണുകളും ഡൈൻ-ഇൻ റസ്റ്റോറന്റുകളും വർധിച്ചുവരുന്ന ഉപഭോക്തൃ ചെലവുകളിൽ നിന്നും ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഡെലിവറിയിലെ വളർച്ചയിൽ നിന്നും ഗുണങ്ങൾ നേടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ക്ലൗഡ് കിച്ചണുകൾക്ക് ലാഭ മാർജിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഘടനാപരമായ മുൻതൂക്കമുണ്ടെന്ന് റെഡ്സീറിന്‍റെ (Redseer) പുതിയ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

    റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഡൈൻ-ഇൻ റസ്റ്റോറന്‍റുകളുടെ ഏകദേശം 8% ലാഭ മാർജിനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ക്ലൗഡ് കിച്ചണുകൾക്ക് ഏകദേശം 12% EBITDA മാർജിൻ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കുറഞ്ഞ മൂലധന ചെലവ്, ലളിതമായ പ്രവർത്തനരീതികൾ, ഡെലിവറിക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന ബിസിനസ് മോഡൽ എന്നിവയാണ് ഈ വ്യത്യാസത്തിന് പ്രധാന കാരണം.

    കുറഞ്ഞ ചെലവ് ലാഭക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നു

    ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം, ആഡംബര ഇന്‍റീരിയർ, അല്ലെങ്കിൽ നഗരത്തിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥലം കണ്ടെത്തൽ എന്നിവയുടെ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ ക്ലൗഡ് കിച്ചണുകൾക്ക് പ്രവർത്തനച്ചെലവ് കുറവാണ്. അതിനാൽ, പരമ്പരാഗത റസ്റ്റോറന്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രാരംഭ നിക്ഷേപം മതിയാകും.

    ഒരു സാധാരണ ഡൈൻ-ഇൻ റസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിവരുന്നതിന്‍റെ പകുതിയിൽ താഴെ മൂലധനം മാത്രമേ ഒരു ക്ലൗഡ് കിച്ചണ് ആവശ്യമായി വരുന്നുള്ളൂവെന്ന് റെഡ്സീർ പറയുന്നു. മദ്യ ലൈസൻസുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ഈ നിക്ഷേപം ക്ലൗഡ് കിച്ചണെ അപേക്ഷിച്ച് മൂന്നിരട്ടിയോളം വർധിച്ചേക്കാം. വാടക, ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹൗസ് ജീവനക്കാർ, വൈദ്യുതി തുടങ്ങിയവയിലെ ലാഭം ഭക്ഷണ നിർമാണത്തിലും ഡെലിവറിയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഇവയെ സഹായിക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്ക് കമീഷൻ നൽകേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സ്ഥിരച്ചെലവ് വളരെ കുറവായതിനാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ ക്ലൗഡ് കിച്ചണുകൾക്ക് അനുകൂലമാണ്.

    ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ

    ഇന്ത്യയിലെ ഫുഡ് ഡെലിവറി വിപണി അതിവേഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരമ്പരാഗത റസ്റ്റോറന്‍റുകൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഓർഡറുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പകുതി വരുമാനം മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ, പല ഡിജിറ്റൽ-ആദ്യ ബ്രാൻഡുകളും തങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയുടെ 90% വും ഡെലിവറി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വഴിയാണ് നേടുന്നത്. ഇത് വലിയ നിക്ഷേപമില്ലാതെ തന്നെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലേക്ക് ബിസിനസ് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു. ടയർ-2 നഗരങ്ങളിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഡെലിവറി സാധ്യതകളും ക്ലൗഡ് കിച്ചൺ ബിസിനസിന് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരുന്നു.

    ലാഭക്ഷമതയിലെ വെല്ലുവിളികൾ

    വ്യവസായത്തിലെ അനുകൂല ഘടകങ്ങൾക്കിടയിലും, റസ്റ്റോറന്റ് ബിസിനസിൽ ലാഭം നേടുക എന്നത് ഇപ്പോഴും വെല്ലുവിളിയാണ്. ഭക്ഷണവിലയിലെ വർധനവ്, ജീവനക്കാരുടെ വേതനം, വാടക, കടുത്ത മത്സരം എന്നിവ ലാഭവിഹിതത്തെ ബാധിക്കുന്നു. പല ബ്രാൻഡുകളും അതിവേഗ വിപുലീകരണത്തിന് മുൻഗണന നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ നിക്ഷേപകർ സുസ്ഥിരമായ ലാഭത്തിനാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ സംഘടിത ഭക്ഷ്യ സേവന കമ്പനികളിൽ ഏകദേശം 2% പേർക്ക് മാത്രമാണ് 500 കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ വാർഷിക വരുമാനം നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നത് ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    വിജയകരമായ ബ്രാൻഡുകൾ പിന്തുടരുന്ന മൂന്ന് തന്ത്രങ്ങൾ

    ക്ലൗഡ് കിച്ചൺ-അധിഷ്ഠിത മോഡൽ: ഇത് വാടകച്ചെലവ് കുറക്കാനും മൂലധന കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

    ലളിതമായ മെനു: വിഭവങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നത് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ സംഭരണം എളുപ്പമാക്കാനും ഭക്ഷണം പാഴാകുന്നത് കുറക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

    പ്രീമിയം ബ്രാൻഡിങ്: ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരം, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണരീതികൾ എന്നിവയിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഡിസ്‌കൗണ്ടുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

    ഡൈൻ-ഇൻ റസ്റ്റോറന്റുകളുടെ പ്രാധാന്യം

    ക്ലൗഡ് കിച്ചണുകൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി മുൻതൂക്കമുണ്ടെങ്കിലും, പുറത്തുപോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന അനുഭവത്തിന് പകരമാവില്ല. ആഘോഷങ്ങൾക്കും ബിസിനസ് മീറ്റിംങുകൾക്കും മറ്റും ആളുകൾ ഇപ്പോഴും റസ്റ്റോറന്റുകളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്.

    പാനീയങ്ങൾ, മദ്യം തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന ലാഭമുള്ള വിഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഡൈൻ-ഇൻ റെസ്റ്റോറന്റുകൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ലഭ്യമാകുക. അതിനാൽ, പല പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളും ഡൈൻ-ഇൻ, ക്ലൗഡ് കിച്ചൺ എന്നീ രണ്ട് രീതികളും ഒരേസമയം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡ് മാതൃകയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.

    ഭാവി പ്രതീക്ഷകൾ

    2025ൽ ഏകദേശം 90 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഫുഡ് സർവിസ് വിപണി 2030-ഓടെ 150 ബില്യൺ ഡോളറായി വളരുമെന്നാണ് റെഡ്സീർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മത്സരം കടുക്കുമ്പോൾ, ഒരൊറ്റ ഫോർമാറ്റിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ, ഡെലിവറി കാര്യക്ഷമത, ചെലവ് കൈകാര്യം ചെയ്യൽ ലളിതമായ മെനു, ശക്തമായ ബ്രാൻഡ് പൊസിഷനിങ് എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കായിരിക്കും വിപണിയിൽ കൂടുതൽ സാധ്യത.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:profitrestaurantBusiness Newsfood industry
    News Summary - cloud kitchen versus dine in restaurent which one is profitable
    Similar News
    Next Story
    X