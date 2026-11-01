തുണിത്തര വ്യവസായ മേഖലക്ക് ആശ്വാസം: പരുത്തി ഇറക്കുമതിയിലെ തീരുവ ഇളവ് നീട്ടി കേന്ദ്രം

തുണിത്തര വ്യവസായ മേഖലക്ക് ആശ്വാസം: പരുത്തി ഇറക്കുമതിയിലെ തീരുവ ഇളവ് നീട്ടി കേന്ദ്രംtext_fields
കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരുത്തി ഇറക്കുമതിയുടെ കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഇളവ് ഡിസംബർ 31 വരെ നീട്ടി. മുമ്പ് ഒക്ടോബർ 31 വരെയുണ്ടായിരുന്ന ഇളവാണ് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയത്. ആഭ്യന്തര തുണിത്തര, വസ്ത്ര നിർമാണ മേഖലക്ക് ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനും ഉൽപ്പാദനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും ഈ തീരുമാനം സഹായിക്കും.
പ്രാദേശിക നിർമാതാക്കളുടെ മത്സരശേഷി കൂട്ടാനും അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വില നിയന്ത്രിക്കാനും ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ സഹായിക്കും. ആഭ്യന്തര മില്ലുകൾക്കും ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായി പരുത്തി ഇറക്കുമതിയുടെ സീറോ-ഡ്യൂട്ടി (തീരുവ ഒഴിവാക്കൽ) 2026 ഡിസംബർ വരെ നീട്ടിയത് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്.
തുണിത്തര വ്യവസായത്തിന് ഇത് എങ്ങനെ ഗുണം ചെയ്യും?
തീരുവ ഇളവ് നീട്ടിയത് തുണിത്തര-വസ്ത്ര നിർമാണ മേഖലയിലെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും ഉൽപ്പാദകർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഒരുപോലെ ആശ്വാസമാകുകയും ചെയ്യും. രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ പരുത്തിയുടെ ലഭ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം പരുത്തിയെ ആശ്രയിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് വലിയ തണലാകും.
ആഭ്യന്തര പരുത്തി കർഷകരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ, ഉൽപ്പാദനച്ചെലവ് ക്രമീകരിക്കാനും തടസമില്ലാതെ പരുത്തി ലഭ്യമാക്കാനും നിർമാതാക്കൾക്ക് ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും.