Madhyamam
    Biz News
    Posted On
    8 Aug 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    8 Aug 2025 7:40 AM IST

    തീരുവ വർധന: ​പ്രതീക്ഷ തകർന്ന്​ കശുവണ്ടി മേഖല

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ​നി​ന്നു​ള്ള ക​ശു​വ​ണ്ടി ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​ടെ 72 ശ​ത​മാ​ന​വും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ​നി​ന്ന്
    Cashew industry
    കശുവണ്ടി വ്യവസായ മേഖല

    കൊ​ല്ലം: ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​ള്ള തീ​രു​വ 50 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ്​ ട്രം​പി​ന്‍റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ക​ശു​വ​ണ്ടി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളെ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്നു. ലോ​ക​ത്തെ​ 69 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നേ​ര​ത്തെ പ​ക​ര​ച്ചു​ങ്കം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ വി​യ​റ്റ്നാ​മി​ന് ഇ​ന്ത്യ​യെ​ക്കാ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന തീ​രു​വ നി​ശ്ച​യി​ച്ച​തി​നാ​ൽ യു.​എ​സി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ശു​വ​ണ്ടി​ക്ക് നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക്കി​ടെ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ തീ​രു​മാ​നം ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്.

    അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ക​ശു​വ​ണ്ടി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യു​ടെ 90 ശ​ത​മാ​ന​വും വി​യ​റ്റ്നാ​മി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക്​ 26 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തി​യാ​ൽ പോ​ലും അ​ത്​ ക​ശു​വ​ണ്ടി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലെ​ങ്കി​ലും ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ കാ​ഷ്യു പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ക്കാ​ർ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​യ​റ്റ്നാ​മി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ശു​വ​ണ്ടി​ക്ക് 20 ശ​ത​മാ​നം വി​ല​ക്കു​റ​വ്​ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലു​ണ്ടാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. 50 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ശു​വ​ണ്ടി​ക്ക് വി​യ​റ്റ്​​നാം ക​ശു​വ​ണ്ടി​യേ​ക്കാ​ൾ വി​ല കൂ​ടു​ത​ലാ​കും.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 47000 ട​ൺ ക​ശു​വ​ണ്ടി അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക്​ ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം 339.21 മി​ല്യ​ൻ യു.​എ​സ്​ ഡോ​ള​റി​ന്റെ ക​യ​റ്റു​മ​തി ന​ട​ന്നു. അ​തി​ന്‍റെ 72 ശ​ത​മാ​ന​വും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. 2023ലെ 356.32 ​മി​ല്യ​ൻ ഡോ​ള​റി​ന്‍റേ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഏ​ക​ദേ​ശം അ​തി​ന​ടു​ത്ത നി​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ ഈ ​വ​ർ​ഷം വി​ൽ​പ​ന ഉ​യ​രു​മെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലി​നി​ട​യി​ലാ​ണ്​ ട്രം​പി​ന്‍റെ പു​തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഇ​രു​ട്ട​ടി​യാ​കു​ന്ന​ത്.

    TAGS: Tariff Donald Trump businesses cashew industry
    Cashew industry struggling with tariff hike
