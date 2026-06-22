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    Biz News
    Posted On
    date_range 22 Jun 2026 4:10 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jun 2026 4:10 PM IST

    ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് പേഴ്സണൽ ലോൺ ഉപയോഗിക്കാമോ?

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    ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് പേഴ്സണൽ ലോൺ ഉപയോഗിക്കാമോ?
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    ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ളത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴോ കൃത്യസമയത്ത് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ബിസിനസ് ലോണുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ, പലരും തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പേഴ്സണൽ ലോണുകളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഈ രീതി വളരെ സാധാരണമാണെങ്കിലും, ഇതിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, റിസ്കുകൾ, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സുസ്ഥിരത എന്നിവ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

    പേഴ്സണൽ ലോണുകളും അവയുടെ ഉപയോഗവും

    ഈടായി ഒന്നും നൽകാതെ തന്നെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റ് രൂപമാണ് പേഴ്സണൽ ലോൺ. ഇത് സാധാരണയായി ഒരാളുടെ വരുമാനം, ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ, തിരിച്ചടവ് ശേഷി എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നൽകുന്നത്. കൂടാതെ, ഇത് എന്തിനും ഏതിനും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്.

    ബിസിനസ് ലോണുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ് പ്ലാനുകളോ, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളോ, പ്രവർത്തന ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുതന്നെ, പേഴ്സണൽ ലോണുകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ലഭ്യമാകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച്, ഔദ്യോഗിക വായ്പാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പുതിയ സംരംഭകർക്കും ചെറുകിട ബിസിനസ് ഉടമകൾക്കും ഇത് ഏറെ സഹായകരമാണ്.

    ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ പേഴ്സണൽ ലോൺ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണങ്ങൾ

    പലരും തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പേഴ്സണൽ ലോണുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ ചില പ്രധാനപ്പെട്ടവ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

    എളുപ്പത്തിലുള്ള അനുമതിയും പണം ലഭ്യതയും: ബിസിനസ് ലോണുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ ലോണുകളുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻവെന്ററി വാങ്ങുന്നതിനോ താൽക്കാലിക പണമൊഴുക്ക് നിലനിർത്തുന്നതിനോ പോലുള്ള അടിയന്തിര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പലരും പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുക്കുന്നത്.

    കുറഞ്ഞ രേഖകൾ മാത്രം മതി: പേഴ്സണൽ ലോണുകൾക്ക് വിശദമായ ബിസിനസ് റെക്കോർഡുകളോ മറ്റ് ബിസിനസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ലാത്തതിനാൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വളരെ കുറവാണ്.

    ഈട് നൽകേണ്ടതില്ല: പേഴ്സണൽ ലോണുകൾ അൺസെക്യൂർഡ് ആയതിനാൽ ആസ്തികളൊന്നും പണയം വെക്കേണ്ടതില്ല. ഇത് സ്വന്തം സ്വത്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള റിസ്ക് ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

    ഏത് ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം: പേഴ്സണൽ ലോൺ തുക ഏത് ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാമെന്നതിനാൽ, മാർക്കറ്റിങ്, ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനച്ചെലവുകൾ എന്നിവക്കായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കാരണമാണ് പലരും ബിസിനസ് ലോണുകളേക്കാൾ പേഴ്സണൽ ലോണുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നത്.

    പേഴ്സണൽ ലോൺ ബിസിനസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

    ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പേഴ്സണൽ ലോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഭാവിയിൽ വരാവുന്ന സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്:

    1. വായ്പയുടെ ചിലവ്

    ബിസിനസ് ലോണുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ ലോണുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് സാധാരണയായി കൂടുതലായിരിക്കും. ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള വായ്പാ ചിലവ് വർധിപ്പിക്കുകയും ബിസിനസിന്റെ തുടക്ക ഘട്ടങ്ങളിൽ ലാഭക്ഷമത കുറക്കുകയും ചെയ്യും.

    2. തിരിച്ചടവ് ഉത്തരവാദിത്തം

    ഇത്തരം ലോണുകളുടെ തിരിച്ചടവ് ബിസിനസിന്റെ ലാഭനഷ്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, ബിസിനസിൽ നിന്ന് വരുമാനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇ.എം.ഐ കൃത്യമായി അടക്കാനുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും.

    3. ലോൺ കാലാവധിയും ഇ.എം.ഐ ഭാരവും

    ബിസിനസ് ആരംഭിച്ച പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ, ചെറിയ കാലാവധിയുള്ള ലോണുകളാണെങ്കിൽ പ്രതിമാസ തിരിച്ചടവ് തുക കൂടുതലായിരിക്കും. ഇത് പലർക്കും താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ വരുമാനം കൊണ്ട് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടാതെ ഈ ഇ.എം.ഐ അടച്ചുതീർക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

    4. ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ബാധിക്കാം

    വായ്പയെടുത്ത തുക ബിസിനസിന് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം, അതിന്റെ തിരിച്ചടവിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചയോ കാലതാമസമോ ഉണ്ടായാൽ, അത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും. ഇത് ഭാവിയിൽ മറ്റ് വായ്പകളും സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതിന് തടസമായേക്കാം.

    5. ബിസിനസ് റിസ്ക് വിലയിരുത്തൽ

    നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ആശയം വലിയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളോ റിസ്കോ നിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ, കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുക്കുന്നത് വലിയ സാമ്പത്തിക സമ്മർദത്തിന് കാരണമാകും. തിരിച്ചടവിൽ പരാജയപ്പെടാതിരിക്കാൻ, വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബിസിനസിന്‍റെ വിജയസാധ്യതയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലാഭവും കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുക.

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    TAGS:loanBusiness Newspersonal loanLatest News
    News Summary - Can a personal loan be used for business purposes?
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