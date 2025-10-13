Begin typing your search above and press return to search.
    Biz News
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 7:28 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 7:28 AM IST

    ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ?.... ബി.എസ്​.എൻ.എല്ലിന്​ 25 വയസ്സ്​

    ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ?.... ബി.എസ്​.എൻ.എല്ലിന്​ 25 വയസ്സ്​
    പൊതുമേഖല ടെലികോം കമ്പനിയായ ഭാരത്​ സഞ്ചാർ നിഗാം ലിമിറ്റഡിന്​ (ബി.എസ്​.എൻ.എൽ) ഒക്​ടോബർ ഒന്നിന്​ 25 വയസ്സ്​ തികഞ്ഞു. ടെലികോം വകുപ്പിൽനിന്ന്​ വിഭജിച്ച്​ പൊതുമേഖല കമ്പനിയായി 2000 സെപ്റ്റംബറിൽ രൂപവത്​കരിക്കുകയും ഒക്​ടോബർ ഒന്നിന്​ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയും ചെയ്ത ബി.എസ്​.എൻ.എൽ പിന്നിടുന്നത്​ കുതിപ്പിന്‍റെയും അതി​ലുമധികം കിതപ്പിന്‍റെയും കാലമാണ്​. രജത ജൂബിലി വർഷത്തിൽ എത്തിനിൽക്കുമ്പോൾ സ്വകാര്യ ടെലികോം കമ്പനികളേക്കാൾ ഏറെ പിന്നിലാണെങ്കിലും വീഴ്ചയിൽനിന്ന്​ എഴുന്നേറ്റ്​ നടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്​ സ്ഥാപനം. വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ലെന്നും വിളി മുറിയുന്നു എന്നുമുള്ള പരാതികൾ 4ജിയുടെ വരവോടെ അവസാനിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ പ്രതാപകാലം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കമ്പനി.

    ലാഭത്തിൽനിന്ന്​ നഷ്ടത്തിലേക്ക്​

    രൂപവത്​കരിച്ച്​ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ ലാഭത്തിലായിരുന്ന കമ്പനി 2009 മുതൽ തുടർച്ചയായ വർഷങ്ങളിൽ നഷ്ടത്തിലായി. റിലയൻസ്​ ​ജിയോയും ഭാരതി​ എയർടെലും മൊബൈൽ സേവന മേഖല ശക്തിപ്പെടുത്തിയതോടെ മത്സരത്തിൽ ബി.എസ്​.എൻ.എൽ ഏറെ പിന്നിലായി. സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ അവരുടെ ആകാശം വിസ്തൃതമാക്കിയപ്പോൾ ബി.എസ്​.എൻ.എല്ലിന്​ വികസന വഴികളിൽ കേ​ന്ദ്ര സർക്കാർ കടമ്പകൾ തീർത്തു.

    ഏറ്റവും വിപുലമായ ശൃംഖലയുടെ ഉടമയായിട്ടും ഇപ്പോൾ വോഡഫോൺ-ഐഡിയ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന്​ ടെലികോം കമ്പനികൾക്കും പിന്നിൽ കിതക്കുകയാണ്​ ബി.എസ്​.എൻ.എൽ. 2007 മാർച്ചിൽ വാർഷിക വരുമാനം 40,000 കോടി രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നത്​ 2022 മാർച്ച്​ 31ന്​ നഷ്ടം 57,621 കോടിയായി. വരിക്കാരുടെ എണ്ണവും അതിവേഗം കുറഞ്ഞു. 2005ൽ എയർടെലിനൊപ്പം 21 ശതമാനം വിപണി പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നത്​ 2022ഓടെ വെറും 7.9 ശതമാനമായി ഇടിഞ്ഞു. ബാക്കി 92 ശതമാനവും ജിയോ, എയർടെൽ, വോഡഫോൺ എന്നിവയുടെ കൈകളിലായി.

    താരിഫ്​ പോര്​ സൃഷ്ടിച്ച ചോർച്ച

    താരിഫ്​ യുദ്ധവുമായാണ്​ ജിയോ വിപണിയിൽ എത്തിയത്​. താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ താരിഫോടെ ജിയോ പരമാവധി ഉപഭോക്താക്കളെ മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന്​, പ്രത്യേകിച്ച്​ ബി.എസ്​.എൻ.എല്ലിൽനിന്ന്​ അടർത്തിയെടുത്തു. പിന്നീട്​ ജിയോ ഉൾപ്പെടെ നിരക്ക്​ ഉയർത്തിയപ്പോൾ ബി.എസ്​.എൻ.എൽ പഴയ നിരക്കിൽ തുടർന്നെങ്കിലും ആളോഹരി ഉപഭോക്തൃ വരുമാനത്തിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ അപേക്ഷിച്ച്​ വൻ കുറവിന്​ അത്​ ഇടയാക്കി. അതോടൊപ്പം 4ജിയിലേക്കും 5ജിയിലേക്കുമുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ പ്രയാണത്തിൽ ബി.എസ്​.എൻ.എൽ കാഴ്ചക്കാരായി. കഴിഞ്ഞദിവസം രാജ്യവ്യാപക 4ജി സേവനം തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും 2ജി, 3ജി സേവനം നൽകുന്ന ഏക ടെലികോം കമ്പനിയാണ്​ ബി.എസ്​.എൻ.എൽ.

    സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക്​ വിദേശിയാവാം, ബി.എസ്​.എൻ.എല്ലിന്​ സ്വദേശി മതി

    പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്​ സംഭവിക്കുന്ന ‘മുറപോലെ’യുള്ള നടത്തിപ്പിന്‍റെ ​പൊല്ലാപ്പ്​ മുഴുവൻ ബി.എസ്​.എൻ.എൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്​. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ 4ജി​ കൊണ്ടുവരുന്നതിലും ഇത്​ സംഭവിച്ചു. ജിയോയും എയർടെലും വി.ഐയും വിദേശ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്​ 4ജിയും കടന്ന്​ 5ജി ​സ​ങ്കേതം വികസിപ്പിച്ചപ്പോൾ ബി.എസ്​.എൻ.എൽ 4ജിക്ക്​ സ്വദേശി ഉപകരണങ്ങൾ മാ​ത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന്​ കേന്ദ്രത്തിലെ എൻ.ഡി.എ സർക്കാർ ശഠിച്ചത്​ ഏൽപിച്ച ആഘാതം ചെറുതല്ല. ‘ആത്മനിർഭർ ഭാരതി’ന്‍റെ പേര്​ പറഞ്ഞുള്ള ഈ സ്വദേശി പ്രേമത്തിൽ വികസന രംഗത്ത്​ നഷ്ടപ്പെട്ടത്​ വർഷങ്ങളാണ്​. ഏറെ അന്വേഷണത്തിനുശേഷം ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തന പരിചയമില്ലാത്ത ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവിസസിന്‍റെ സഹകരണത്തോടെയാണ്​ ഇപ്പോൾ 4ജി വികസിപ്പിച്ച്​ ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്തത്​.

    വി.ആർ.എസിൽ ഒതുങ്ങിയ പുനരുദ്ധാരണ പാക്കേജ്​

    ബി.എസ്​.എൻ.എല്ലിന്‍റെ സമഗ്ര പുനരുദ്ധാരണം പറഞ്ഞാണ്​ 2019ൽ വിവിധ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതെങ്കിലും 2020 ജനുവരി ഒന്നിന്​ നടപ്പായ സ്വയം വിരമിക്കൽ പദ്ധതിയിൽ (വി.ആർ.എസ്​) അത്​ ഏറക്കുറെ ഒതുങ്ങി. കമ്പനിയിലെ​ ജോലിക്കാരിൽ പകുതി, 80,000ത്തോളം പേർ വി.ആർ.എസ്​ സ്വീകരിച്ച്​ പടിയിറങ്ങിയതുമുതൽ തുടങ്ങിയ ദുരവസ്ഥ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്​. അവശ്യ സേവനങ്ങൾക്കുപോലും ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ പുറംകരാർവത്​കരണം പോലുള്ള ‘ഓട്ടയടക്കലാണ്​’ കേന്ദ്രം നടപ്പാക്കുന്നത്​. രണ്ടാമതൊരു വി.ആർ.എസ്​ വരുമെന്ന അഭ്യൂഹത്തിന്‍റെ നിഴലിലാണ്​ കമ്പനി.

    ലാഭത്തിന്‍റെ വെള്ളിവെളിച്ചം

    തുടർച്ചയായ നഷ്ടത്തിന്‍റെ ക്ഷീണത്തിൽനിന്ന്​ പതിയെ ലാഭത്തിലേക്ക്​ നീങ്ങുന്നതിന്‍റെ ശുഭസൂചനകൾ സമീപകാലത്തുണ്ട്​. 17 വർഷത്തിനുശേഷം 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ രണ്ട്​ പാദവാർഷികങ്ങളിലായി 262 കോടിയും 280 കോടിയും ലാഭമുണ്ടാക്കി. മുൻവർഷത്തെ 5,370 കോടിയിൽനിന്ന്​ 2024-25ൽ നഷ്ടം 2,247 കോടിയായി കുറഞ്ഞു.

    കായിക പരിശീലനത്തിന്​ വിലക്ക്​

    കായിക താരങ്ങൾ ഏറെയുള്ള സ്ഥാപനമാണ്​ ബി.എസ്​.എൻ.എൽ. എന്നാൽ, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെയും ചെലവ്​ ചുരുക്കലിന്‍റെയും പേരിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച്​ മാസങ്ങളായി ഇവർക്ക്​ കായിക പരിശീലനത്തിനും മത്സരങ്ങളിൽ പ​ങ്കെടുക്കാനും നൽകിയ ഇളവുകൾ പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ്​. ജീവനക്കാർക്ക്​ ടെലികോം സെന്‍ററുകളിൽ പരിശീലനത്തിന്​ നൽകിയിരുന്ന അലവൻസും പിൻവലിച്ചു.

    വിൽപന ഭീഷണി

    പൊതു​മേഖല സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആസ്തി വിറ്റ്​ പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനത്തിന്‍റെ പ്ര​ത്യാഘാതം ഏറ്റവുമധികം അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്​ ബി.എസ്​.എൻ.എല്ലാണ്​. രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ണായ പ്രദേശങ്ങളിൽ കമ്പനിയുടെ ഫാക്ടറി കെട്ടിടങ്ങളും ഭൂമിയും വിൽക്കാനുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുകയാണ്​. ഇതിനെതിരെ ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്​ ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിലും അവഗണിച്ച്​ മുന്നോട്ടുപോവുകയാണ്​.

    4ജി എന്ന ‘പരീക്ഷണം’

    കുറഞ്ഞ നിരക്കിന്‍റെ പേരിൽ കൂടുമാറി ബി.എസ്​.എൻ.എല്ലിലേക്ക്​ വന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ സ്വകാര്യ കമ്പനികളെത്തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നത്​ സമീപകാല അനുഭവമാണ്​. വോയ്​സ്​ കോൾ മുറിയുന്നതും കണക്ട്​ ചെയ്യാൻ വൈകുന്നതും ഇഴയുന്ന ഡേറ്റയുമാണ്​ ഇതിന്​ കാരണം. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ 4ജി നടപ്പാക്കിയ ഇടങ്ങളിൽ ബി.എസ്​.എൻ.എൽതന്നെ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ സേവനം കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന്​ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ അവസ്ഥ നിലനിൽക്കെയാണ്​ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യവ്യാപക 4ജി സേവനം ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്തത്​. ഇതിന്‍റെ പ്രവർത്തനം അനുസരിച്ചിരിക്കും കമ്പനിയുടെ ഭാവി.

