ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് 116ലേക്ക് അടുത്തു, ഒക്ടോബറിൽ 10% വർധനവ്text_fields
വർധിച്ചുവരുന്ന യു.എസ്-ഇറാൻ സംഘർഷങ്ങൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ എണ്ണ വിതരണത്തിൽ തടസമുണ്ടാക്കുമെന്ന ആശങ്കകൾ വീണ്ടും ഉയർത്തിയതോടെ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 115 ഡോളറിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു. ഇറാനെതിരെയുള്ള സൈനിക നടപടികളെക്കുറിച്ച് മുതിർന്ന സൈനിക കമാൻഡർ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് വിശദീകരണം നൽകിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വിപണിയിലെ ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചു.
ആഗോള ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും ഊർജ വിതരണ തടസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയവും മൂലം ഒക്ടോബറിൽ മാത്രം ആഗോള എണ്ണ സൂചികയിൽ 10 ശതമാനത്തിലധികം വർധനവാണുണ്ടായത്. വരാനിരിക്കുന്ന നവംബർ 3ലെ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇറാനെതിരായ വ്യോമാക്രമണം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് പലതവണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ, സമാധാന ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് യു.എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസ് കത്തയച്ചതായി ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചത് നയതന്ത്ര മുന്നേറ്റ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇറാനെതിരെ യു.എസ് സൈനിക ആക്രമണം പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, പ്രത്യേകിച്ച് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഊർജ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനും കപ്പൽ ഗതാഗത പാതകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഭീഷണികൾ, ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിപണിയെ ആശങ്കയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് എണ്ണ വ്യാപാരികൾക്കിടയിൽ പ്രധാന ആശങ്കയായി തുടരുകയാണ്. ആഗോള എണ്ണക്കയറ്റുമതിയുടെ വലിയൊരു പങ്ക് കടന്നുപോകുന്നത് തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈ ജലപാതയിലൂടെയായതിനാൽ, ഇവിടെയുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു തടസവും ആഗോള ഊർജ വിതരണത്തിന് വൻ ഭീഷണിയാണ്.
ഈ കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള വാണിജ്യ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് നേരെയുള്ള ഭീഷണികളും ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളും തുടരുകയാണ്. കൂടാതെ, സൗദി അറേബ്യയും ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി സേനയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
യു.എസ്-ഇറാൻ സംഘർഷം ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില 120ലേക്ക് എത്തിക്കുമോ?
നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ എണ്ണ വിതരണ വിപണിക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട സമാധാന വ്യവസ്ഥകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞതും പ്രാദേശികമായ സംഘർഷങ്ങൾ തുടരുന്നതും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അപകടസാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
തുടർച്ചയായി ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ആഗോള പണപ്പെരുപ്പ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ ധനനയ തീരുമാനങ്ങളെ സങ്കീർണമാക്കുകയും ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള പ്രധാന എണ്ണ ഇറക്കുമതി രാജ്യങ്ങളുടെ ഊർജ ഇറക്കുമതി ചെലവ് വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.