Madhyamam
    Biz News
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 7:01 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 7:01 AM IST

    സമ്മാന പെരുമഴയുമായി ബിസ്മി കണക്ടിൽ ‘നല്ലോണം പൊന്നോണം’

    bismi
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ദ​​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പാ​യ ബി​സ്മി ക​ണ​ക്ടി​ൽ, വ​ലി​യ ഓ​ണ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ‘ന​ല്ലോ​ണം പൊ​ന്നോ​ണം’! അ​ജ്മ​ൽ ബി​സ്മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ബം​പ​ർ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി 100 പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണ​വും, 20 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഓ​രോ പ​ർ​ച്ചേ​സി​നൊ​പ്പ​വും ഉ​റ​പ്പാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ. കൂ​ടാ​തെ കാ​ർ, ബൈ​ക്ക്, ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി മ​റ്റ​ന​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും. എ​ല്ലാ ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​നു​ള്ള സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​വും ബി​സ്മി ക​ണ​ക്ടി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ​സി ഇ.​എം.​ഐ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം അ​ധി​ക വാ​റ​ന്റി​യും അ​ജ്മ​ൽ ബി​സ്മി ന​ൽ​കു​ന്നു. ആ​ക്സി​സ് ബാ​ങ്ക്, ഐ.​സി.​ഐ.​സി.​ഐ ബാ​ങ്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ കാ​ർ​ഡി​ൽ പ​ണ​മ​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ 26,000 രൂ​പ വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ഷ് ബാ​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ ഫി​നാ​ൻ​സും യു.​പി.​ഐ പേ​മെ​ന്റ് വ​ഴി​യും നേ​ടാം അ​ധി​ക കാ​ഷ്ബാ​ക്ക്.

    മി​ക​ച്ച ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​തി​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ വി​ല​ക്കു​റ​വും ഈ​സി ഇ.​എം.​ഐ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ബി​സ്മി​യി​ലു​ണ്ട്. 32 ഇ​ഞ്ചി​ന്റെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ടി.​വി 5,990 രൂ​പ മു​ത​ലും, 55 ഇ​ഞ്ചി​ന്റെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ടി.​വി വെ​റും 24,990 രൂ​പ​ക്കും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. സിം​ഗ്ൾ ഡോ​ർ റെ​ഫ്രി​ജ​റേ​റ്റ​റു​ക​ൾ വെ​റും 9900 രൂ​പ മു​ത​ലും, ഡ​ബ്ൾ ഡോ​ർ 21,990 രൂ​പ മു​ത​ലും സൈ​ഡ് ബൈ ​സൈ​ഡ് റെ​ഫ്രി​ജ​റേ​റ്റ​റു​ക​ൾ വെ​റും 59,990 രൂ​പ മു​ത​ലും ല​ഭി​ക്കും. സെ​മി ഓ​ട്ടോ വാ​ഷി​ങ് മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ 5,990 രൂ​പ മു​ത​ലും, ടോ​പ് ലോ​ഡ് വാ​ഷി​ങ് മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ 9,990 രൂ​പ മു​ത​ലും, ഫ്ര​ന്റ് ലോ​ഡ് വാ​ഷി​ങ് മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ 28,990 രൂ​പ മു​ത​ലും എ.​സി​ക​ൾ 18,990 രൂ​പ മു​ത​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യി​ൽ അ​ജ്മ​ൽ ബി​സ്മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങാം. കൂ​ടാ​തെ, എ.​സി പ​ർ​ച്ചേ​സു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം 1499 രൂ​പ വി​ല​യു​ള്ള ഔ​ട്ട് ഡോ​ർ സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യും നേ​ടാ​നാ​കും.

    TAGS:bismi connectOnam OffersLatest NewsOnam 2025
