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    ഇന്ത്യൻ ഗോതമ്പിന് വീണ്ടും ‘ബിഗ് ഓർഡർ’; 2 ലക്ഷം ടൺ വാങ്ങി ബംഗ്ലാദേശ്

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    ഇന്ത്യൻ ഗോതമ്പിന് വീണ്ടും ‘ബിഗ് ഓർഡർ’; 2 ലക്ഷം ടൺ വാങ്ങി ബംഗ്ലാദേശ്
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    ധാക്ക: കരിങ്കടൽ മേഖലയിലെ ധാന്യവിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വലിയ തോതിൽ ഗോതമ്പ് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ബംഗ്ലാദേശ്. ഇന്ത്യയിലെ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കിയതിന് പിന്നാലെയും, ആഗോളതലത്തിൽ വില കുതിച്ചുയർന്ന സാഹചര്യത്തിലുമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് തങ്ങളുടെ അയൽരാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള ഗോതമ്പ് വാങ്ങലുകൾ സജീവമാക്കിയത്.

    കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് അവസാനം നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷം, ബംഗ്ലാദേശി ഇറക്കുമതിക്കാർ രണ്ട് ലക്ഷം ടണ്ണിലധികം ഇന്ത്യൻ ഗോതമ്പാണ് ഇതിനകം ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2022-ന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോതമ്പ് ഇടപാടാണിത്.

    റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം കാരണം പ്രധാന കയറ്റുമതി തുറമുഖങ്ങൾക്കും ടെർമിനലുകൾക്കും നേരെ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ ലോകത്തിലെ തന്നെ പ്രമുഖ കയറ്റുമതി മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ചരക്കുനീക്കത്തെ താറുമാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രതിസന്ധി ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വാങ്ങലുകാരെ മറ്റ് ബദൽ മാർഗ്ഗങ്ങൾ തേടാൻ നിർബന്ധിതരാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ചില ഇറക്കുമതി രാജ്യങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷക്ക് തുടർച്ചയായ ഭീഷണിയാകുന്നുണ്ട്.

    പ്രതിവർഷം 7 ദശലക്ഷം ടണ്ണിലധികം ഗോതമ്പ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ബംഗ്ലാദേശിനെയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2022 മെയ് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യ കയറ്റുമതി നിരോധിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, കുറഞ്ഞ ഗതാഗതച്ചെലവും ദൂരക്കൂടുതൽ ഇല്ലാത്തതും കാരണം ബംഗ്ലാദേശ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഗോതമ്പിന്റെ 70 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നായിരുന്നു എത്തിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ നിരോധനത്തിന് ശേഷം അവർ അർജന്റീന, കാനഡ, റഷ്യ, യുക്രെയ്ൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിൽ 40 ശതമാനത്തോളം ഇറക്കുമതിയും കരിങ്കടൽ മേഖലയിൽ നിന്നായിരുന്നു.

    പുതിയ കരാർ പ്രകാരം വാങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ ഗോതമ്പിൽ ഭൂരിഭാഗവും റെയിൽ മാർഗ്ഗമാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഗോതമ്പിന് ടണ്ണിന് 305 മുതൽ 326 ഡോളർ വരെയാണ് വിലവരുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശിന് പുറമെ ശ്രീലങ്കൻ ഇറക്കുമതിക്കാരും അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 60,000 ടൺ ഗോതമ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കരിങ്കടൽ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഗോതമ്പ് ഇറക്കുമതി കൂടുതൽ വർധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

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    News Summary - Bangladesh books over 200,000 tonnes of Indian wheat as Black Sea supplies tighten
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