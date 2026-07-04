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    Biz News
    Posted On
    date_range 4 July 2026 2:53 PM IST
    Updated On
    date_range 4 July 2026 3:03 PM IST

    ഇന്ത്യക്കാർ വെട്ടിക്കളയുന്ന മുടി കോടിക്കണക്കിന് വരുമാനമുള്ള ബിസിനസ് ആയി മാറുന്നതിങ്ങനെ...

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    ഇന്ത്യക്കാർ വെട്ടിക്കളയുന്ന മുടി കോടിക്കണക്കിന് വരുമാനമുള്ള ബിസിനസ് ആയി മാറുന്നതിങ്ങനെ...
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    ഒരുകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വെറും മാലിന്യമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്ന മനുഷ്യമുടി ഇന്ന് ചൈനയിലെ ഹെനാൻ പ്രവിശ്യയിലുള്ള ഷുചാങ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഒരു വൻകിട വ്യവസായമാണ്. ലോകത്തിന്‍റെ "വിഗ് തലസ്ഥാനം" എന്നാണ് ഷുചാങ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

    ഇന്ത്യയിലെ ബാർബർ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും സലൂണുകളിൽ നിന്നും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന മുടി ബണ്ടിലുകളാക്കി ചൈനയിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നു. ഷുചാങ്ങിലെ ഫാക്ടറികളിൽ വെച്ച് ഈ മുടി കഴുകി, അണുവിമുക്തമാക്കി, നിറം നൽകി വിഗ്ഗുകളാക്കി മാറ്റുന്നു. തുടർന്ന് ബ്രസീൽ പോലുള്ള ആഗോള വിപണികളിലേക്ക് ഇത് വിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

    ഇന്ത്യയിലെ മുടി ദാതാക്കളിൽ തുടങ്ങി ആഗോള വിപണിയിൽ എത്തുന്ന ഒരു സുസജ്ജമായ വിതരണശൃംഖലയാണിത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വഴിപാടുകളായും സലൂണുകളിൽ നിന്നുള്ള മുടിയായും ശേഖരിക്കുന്നവ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിലാക്കി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു. ചൈനയിലെ ഷുചാങ്ങിലെ ഫാക്ടറികളിൽ എത്തുന്ന ഈ മുടി അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ വൃത്തിയാക്കി, നീളം അനുസരിച്ച് തരംതിരിച്ച്, നിറം നൽകി നെറ്റ് ബേസുകളിൽ തുന്നിച്ചേർക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ഫാക്ടറികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വേതനം ചൈനയിലെ ശരാശരി നിർമാണ മേഖലയെക്കാൾ കുറവാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

    മുടി വ്യവസായം സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ ചില പ്രധാന വശങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു:

    പുതിയ വരുമാന മാർഗം: ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിക്കാർക്കും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്ന ചൈനീസ് നിർമാതാക്കൾക്കും ഇതൊരു വലിയ വരുമാന മാർഗമാണ്.

    തൊഴിലവസരം: ആയിരക്കണക്കിന് ചൈനീസ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ വ്യവസായം തൊഴിൽ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളിലും കുറഞ്ഞ വേതനത്തിലുമാണ് ഇവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

    ആഗോള ആവശ്യം: ബ്രസീൽ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സ്വാഭാവിക മുടി കൊണ്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം ഈ വ്യാപാരത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നു.

    തൊഴിലാളി അവകാശങ്ങളും ആശങ്കകളും

    ഈ വ്യവസായത്തിന്‍റെ ലാഭം നിലനിൽക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ വേതനത്തിലും കഠിനമായ ജോലി സാഹചര്യങ്ങളിലുമാണെന്നത് വലിയൊരു ധാർമിക പ്രശ്നമാണ്. തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് അവസരം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ദീർഘനേരത്തെ ജോലിയും കുറഞ്ഞ വേതനവും ചൂഷണമാണെന്ന വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്.

    ഭാവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ

    സർക്കാർ ഇടപെടലുകൾ: ഇന്ത്യയിലെയും ചൈനയിലെയും വാണിജ്യ മന്ത്രാലയങ്ങൾ കയറ്റുമതി ഗുണനിലവാരത്തിലും തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിലും എന്തെങ്കിലും പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമോ എന്നത് പ്രധാനമാണ്.

    തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ ഇടപെടൽ: ചൈനീസ് ഫാക്ടറികളിലെ പ്രവർത്തന സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ വ്യവസായത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചേക്കാം.

    ഉപഭോക്താക്കളുടെ നിലപാട്: കൃത്രിമ മുടി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വരവും, വിതരണ ശൃംഖലയിലെ ധാർമികതയെക്കുറിച്ചുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന ബോധവൽക്കരണവും ഭാവിയിൽ ഈ വ്യവസായത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം.

    ഒരുകാലത്ത് മാലിന്യമായി കണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യമുടി ഇന്ന് "കറുത്ത സ്വർണം" പോലെ ലോകവ്യാപകമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ വ്യവസായം സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങൾ തുറന്നുനൽകുമ്പോൾ തന്നെ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യവസായത്തിന്‍റെ സുസ്ഥിരതയെക്കുറിച്ചും ഗൗരവകരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. വിപണി വളരുമ്പോൾ തന്നെ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കുണ്ട്.

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    TAGS:Business NewshairChinaBiz News
    News Summary - article about hair business
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