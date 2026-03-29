Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightBiz Newschevron_rightഗൂഗ്ളിന്റെ മുൻ...
    Biz News
    Posted On
    29 March 2026 3:32 PM IST
    Updated On
    29 March 2026 3:32 PM IST

    ഗൂഗ്ളിന്റെ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ എ.ഐ മാർക്കറ്റിങ് മേധാവിയായി നിയമിച്ച് ആപ്പ്ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    Lilian Rincon
    cancel

    സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ: ഗൂഗ്ളിന്റെ മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലിലിയൻ റിങ്കണെ എ.​ഐ പ്രോഡക്ട് മാനേജ്മെന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി നിയമിച്ച് ആപ്പിൾ. ഗൂഗ്ളിലെ ഒമ്പതു വർഷ​ത്തെ സേവനം അവസാനിപ്പിച്ചാണ് റിങ്കൺ ആപ്പിളിന്റെ തലപ്പത്തെത്തുന്നത്.

    ഗൂഗ്ളിന്റെ ഷോപ്പിങ്, അസിസ്റ്റന്റ് എന്നിവയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ ഗൂഗ്ളിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കൈപ്പിലും മൈക്രോസോഫ്റ്റിലും റിങ്കൺ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആപ്പ്ളിന്റെ വേൾഡ്‌വൈഡ് മാർക്കറ്റിങ് സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗ്രെഗ് ജോസ്വിയാക്കിനായിരിക്കും റിങ്കൺ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.

    വിപണിയിലെ മത്സരം കണക്കിലെടുത്ത് കമ്പനിയുടെ സേവനം മെച്ച​പ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടീമുകളെ പുനസംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് പുതിയ നിയമനം. ഉൽപ്പന്ന വികസനം, മാർക്കറ്റിങ്, ആഗോള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ മികച്ച പങ്കുവഹിക്കാൻ റിങ്കണ് സാധിക്കുമെന്നാണ് ആപ്പിളിന്റെ നിഗമനം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ApplegoogleArtificial Intelligence
    News Summary - Apple hires ex Google executive to head AI marketing
    Similar News
    Next Story
    X