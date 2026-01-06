Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Biz News
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 1:46 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 1:46 PM IST

    മദൂറോയെ പുറത്താക്കുമെന്ന ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പിൽ അജ്ഞാത വ്യാപാരി നേടിയത് 410,000 ഡോളർ

    മദൂറോയെ പുറത്താക്കുമെന്ന ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പിൽ അജ്ഞാത വ്യാപാരി നേടിയത് 410,000 ഡോളർ
    വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മദൂറോയെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുമെന്ന് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തിയ വാതുവെപ്പിൽ അജ്ഞാതനായ വ്യാപാരി നേടിയത് 410,000 ഡോളർ. മദൂറോക്കെതിരായ യു.എസ് സൈനിക നടപടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതിനുശേഷം പന്തയങ്ങളുടെ മൂല്യം വർധിച്ചതായി പ്രവചന വിപണിയായ ‘പോളിമാർക്കറ്റ് ഡാറ്റ’ കാണിക്കുന്നു. പ്രധാന ഓഹരി സൂചികകൾ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ കുതിച്ചുയർന്നു. ‘പോളിമാർക്കറ്റിൽ’ പ്രവചനം നടത്തിയ വ്യാപാരിയുടെ അക്കൗണ്ടും വാതുവെപ്പിൽ സ്ഥാനങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ചു.

    കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് അജ്ഞാത അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ഡിസംബർ 27ന് വ്യാപാരി 96 ഡോളർ മൂല്യമുള്ള കരാറുകൾ വാങ്ങി. ജനുവരി 31നകം യു.എസ് വെനസ്വേലയെ ആക്രമിച്ചാൽ അത് ഫലം ചെയ്യുമെന്നത് മുന്നിൽ കണ്ടായിരുന്നു അത്. തുടർന്ന് വ്യാപാരി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സമാനമായ നിരവധി പന്തയങ്ങൾ നടത്തി.

    വാരാന്ത്യത്തിൽ മദൂറോയെ യു.എസ് സൈന്യം പിടികൂടിയതിനുശേഷം അമേരിക്കൻ ഊർജ ഓഹരികൾ വലിയ നേട്ടം കൈവരിച്ചിരുന്നു. വലുതും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഒരു പരമാധികാര രാജ്യത്തിന്റെ കടം പുനഃക്രമീകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷകളാൽ സർക്കാർ ബോണ്ടുകൾ കുതിച്ചുയർന്നു. സർക്കാറും എണ്ണക്കമ്പനിയായ പെട്രോളിയോസ് ഡി വെനസ്വേലയും പുറപ്പെടുവിച്ച ബോണ്ടുകൾ ഡോളറിനെതിരെ 10 സെന്റ് വരെ ഉയർന്ന് 30ശതമാനത്തോളം വളർച്ച കൈവരിച്ചു. ഈ സംഭവവികാസങ്ങളിൽ നിക്ഷേപകർ ആവേശഭരിതരായിരുന്നു.

    എന്നാൽ, അജ്ഞാത വ്യാപാരി ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടത്തിൽ പോളിമാർക്കറ്റ് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ സാധ്യതയുള്ള ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് പോളിമാർക്കറ്റ് മുമ്പ് സൂക്ഷ്മപരിശോധന നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ അമേരിക്കക്കാർക്ക് പ്രധാന വാതുവെപ്പ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് ആക്‌സസ് ഇല്ലെങ്കിലും പല വ്യാപാരികളും വി.പി.എന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിരോധനത്തെ മറികടക്കുന്നു.

    ഓഹരി വ്യാപാരം നിരോധിക്കാനുള്ള ഉഭയകക്ഷി ശ്രമം ഉൾപ്പെടെ, കർശനമായ ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിങ് നിയമങ്ങൾക്കായി വാദിക്കുന്ന യു.എസ് നിയമനിർമാതാക്കളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്ക് ഈ നിഗൂഢ വ്യാപാരം വിധേയമായേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച മദൂറോയുടെ പുറത്താവലുമായി ബന്ധ​പ്പെട്ട ഓൺലൈൻ ട്രേഡുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതിനുശേഷം, പ്രവചന മാർക്കറ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ പന്തയം വെക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുന്ന ഒരു ബിൽ ഈ ആഴ്ച അവതരിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് കോൺഗ്രസ് അംഗം റിച്ചി ടോറസ് പറഞ്ഞു.

    പോളിമാർക്കറ്റ് പോലുള്ള പ്രവചന വിപണികൾ വ്യാപാരം ചെയ്യാവുന്ന കരാറുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് സ്‌പോർട്‌സ്, വിനോദം, രാഷ്ട്രീയം, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ എന്നിവയിലുടനീളമുള്ള ഫലങ്ങൾ മുതൽ യഥാർഥ ലോക സംഭവങ്ങളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണിയിൽ പന്തയം വെക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഏതാനും ‘സെന്റി’ന് വിലയുള്ള ഒരു പന്തയ കരാർ ഒരു ഡോളറിന് നൽകുമ്പോൾ, അത്തരം കരാറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരസ്യമല്ലാത്ത വിവരങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ള വ്യാപാരികൾക്ക് മണിക്കൂറുകൾക്കോ ​​ദിവസങ്ങൾക്കോ ​​ഉള്ളിൽ വൻ ലാഭം കൊയ്യാൻ കഴിയും.


    TAGS:Online tradebetting scamonline bettingNicolas Maduro
