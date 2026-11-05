നെയ്ക്ക് 50, വെണ്ണക്ക് 15: പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില വർധിപ്പിച്ച് അമുൽ

നെയ്ക്ക് 50, വെണ്ണക്ക് 15: പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില വർധിപ്പിച്ച് അമുൽtext_fields
പാൽ ഉൽപ്പാദനച്ചിലവ് വർധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അമുൽ നെയ്യുടെ വില ലിറ്ററിന് 50 രൂപയും (സാധാരണ പാക്കിന് 40 രൂപ വരെയും), 500 ഗ്രാം ടേബിൾ വെണ്ണയുടെ വില 15 രൂപയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 500 ഗ്രാം പാക്ക് ടേബിൾ വെണ്ണയുടെ നിരക്കും 15 രൂപ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അമുൽ ടേബിൾ ബട്ടർ, അമുൽ ഗീ, അമുൽ കൗ ഗീ (പശുമിൽ നെയ്യ്) എന്നിവയുടെ എം.ആർ.പി നവംബർ 2 മുതൽ പുതുക്കിയതായി ജി.സി.എം.എം.എഫ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
- അമുൽ ടേബിൾ ബട്ടർ (500 ഗ്രാം): വില 310 രൂപയിൽ നിന്ന് 325 രൂപയായി ഉയർന്നു.
- അമുൽ നെയ്യ് (1 ലിറ്റർ പൗച്ച്): മുമ്പ് 630 രൂപയായിരുന്നത് ഇനി മുതൽ 680 രൂപയാകും.
- അമുൽ പശുവിൻ നെയ് (1 ലിറ്റർ പൗച്ച്): 695 രൂപയിൽ നിന്ന് 735 രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
രാജ്യത്തെ മുൻനിര ഡെയറി സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണ് ജി.സി.എം.എം.എഫ്. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ജി.സി.എം.എം.എഫിന്റെ വിറ്റുവരവ് 11.4% വർദ്ധിച്ച് 73,450 കോടി രൂപയിലെത്തി. തൊട്ടുമുമ്പത്തെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇത് 65,911 കോടി രൂപയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അമുൽ ബ്രാൻഡിന്റെ മൊത്തം വിറ്റഴവ് 1 ലക്ഷം കോടി രൂപ കടന്നിരുന്നു. 18 ജില്ലാ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ വരുമാനം ജി.സി.എം.എം.എഫിന്റെ ഈ വരുമാനക്കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.