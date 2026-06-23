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    Biz News
    Posted On
    date_range 23 Jun 2026 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jun 2026 11:53 AM IST

    സൗജന്യ വിമാന യാത്രയും കാബിൻ അപ്ഗ്രേഡും: ടിക്കറ്റും ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ്ങും ഉൾപ്പെടെ സേവനങ്ങൾ ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാക്കി എയർ ഇന്ത്യയുടെ വമ്പൻ മാറ്റം

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    സൗജന്യ വിമാന യാത്രയും കാബിൻ അപ്ഗ്രേഡും: ടിക്കറ്റും ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ്ങും ഉൾപ്പെടെ സേവനങ്ങൾ ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാക്കി എയർ ഇന്ത്യയുടെ വമ്പൻ മാറ്റം
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    വിമാനയാത്രയ്ക്ക് പുറമെ താമസ സൗകര്യങ്ങളും എയർ ഇന്ത്യയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെയും ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. എയർ ഇന്ത്യയും പ്രമുഖ യാത്രാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ബുക്കിങ് ഡോട്ട് കോമും തമ്മിലുള്ള പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയാണിത് സാധ്യമാകുന്നത്. വെറും ഒരു എയർലൈൻ എന്നതിലുപരി, യാത്രാ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഏകജാലക സംവിധാനമായി മാറാനുള്ള എയർ ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിത്.

    ഈ പങ്കാളിത്തം എന്താണ്?

    ജൂൺ 22ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ സേവനത്തിലൂടെ, എയർ ഇന്ത്യയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലും ആപ്പിലും സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി യാത്രക്കാർക്ക് ഹോട്ടലുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം. യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ പല വെബ്‌സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് പകരം, വിമാന ടിക്കറ്റുകളും താമസ സൗകര്യങ്ങളും ഒരേ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ തന്നെ ലഭ്യമാകും. 31 ദശലക്ഷത്തിലധികം താമസ സൗകര്യങ്ങൾ (ഹോമുകൾ, വില്ലകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ) 45 ഭാഷകളിലായി ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാണ്.

    യാത്രക്കാർക്ക് എന്ത് ഗുണം ലഭിക്കും?

    ഒരേ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ വിമാന ടിക്കറ്റും ഹോട്ടലും ബുക്ക് ചെയ്യാം എന്നതാണ് പ്രധാന നേട്ടം. എയർ ഇന്ത്യയുടെ 'മഹാരാജ ക്ലബ്' അംഗങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി ഹോട്ടലുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ചെലവാക്കുന്ന ഓരോ 100 രൂപക്കും 5 മഹാരാജ പോയിന്റുകൾ വീതം ലഭിക്കും. ഈ പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭാവിയിൽ സൗജന്യ വിമാനയാത്രകളും ക്യാബിൻ അപ്‌ഗ്രേഡുകളും നേടാം. ജൂൺ 22 മുതൽ ജൂലൈ 21, 2026 വരെ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംങുകൾക്ക് 15% വരെ പ്രത്യേക കിഴിവ് ലഭിക്കും. വെറും ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ, യാത്രക്കാരുടെ യാത്രാച്ചെലവുകളിൽ കൂടുതൽ വിഹിതം കൈവരിക്കുകയാണ് ടാറ്റാ കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം.

    എയർ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് പ്രധാന പരിഷ്കാരങ്ങൾ:

    • മഹാരാജ ക്ലബ് പരിഷ്കരണം: പോയിന്റുകൾ നേടാനും ഉപയോഗിക്കാനും കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാക്കി. എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസുമായും ഈ ക്ലബ്ബ് സംയോജിപ്പിച്ചു.
    • പ്രീമിയം ഇക്കണോമി: ബിസിനസ് ക്ലാസിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ (സീറ്റ് സൗകര്യം, ഭക്ഷണ സൗകര്യം) നൽകുന്ന പ്രീമിയം ഇക്കണോമി സീറ്റുകൾ വ്യാപകമാക്കി.
    • ഇൻ-ഫ്ലൈറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി: തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട റൂട്ടുകളിൽ വൈഫൈയും മെച്ചപ്പെട്ട ഇൻ-ഫ്ലൈറ്റ് വിനോദ സംവിധാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തി.
    • ലോഞ്ചുകൾ: ഡൽഹിയിലും സാൻഫ്രാൻസിസ്കോയിലുമടക്കം പുതിയതും അത്യാധുനികവുമായ പ്രീമിയം ലോഞ്ചുകൾ തുറന്നു.

    ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വിവിധ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലെ നിരക്കുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. എങ്കിലും, പതിവായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും എയർ ഇന്ത്യയുടെ റിവാർഡ് പോയിന്റുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഈ പുതിയ സംവിധാനം ഏറെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും.

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    TAGS:air ticketticket bookingAir IndiaLatest News
    News Summary - Air India's major change is to combine services including ticket and hotel bookings on a single platform.
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