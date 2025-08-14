Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    14 Aug 2025 9:20 AM IST
    14 Aug 2025 9:20 AM IST

    സംസ്ഥാനത്ത്​ എട്ട്​ സപ്ലൈകോ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ കൂടി

    സംസ്ഥാനത്ത്​ എട്ട്​ സപ്ലൈകോ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ കൂടി
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ട്ട്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​പ്ലൈ​കോ പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്നു. കൊ​ല്ലം, അ​ടി​മാ​ലി, ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം, തി​രൂ​ർ, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട തു​മ്പ​മ​ൺ, മു​വ്വാ​റ്റു​പു​ഴ മാ​റി​ക, കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ചെ​ങ്ങോ​ട്ടു​കാ​വ്, പാ​ലാ ക​ട​പ്ലാ​മ​റ്റം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ​താ​യി പ​മ്പു​ക​ൾ വ​രു​ന്ന​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ 13 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ സ​പ്ലൈ​കോ​ക്ക്​ ഇ​ന്ധ​ന പ​മ്പു​ക​ളു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്​ ഏ​ട്ടെ​ണ്ണം കൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​യി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യ സ​പ്ലൈ​കോ അ​താ​ത്​​ ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ എ​ൻ.​ഒ.​സി​ക്കാ​യി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത്​ ല​ഭി​ച്ചാ​ലു​ട​ൻ പ​മ്പു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. കൊ​ല്ല​ത്ത്​ സ്വ​ന്തം സ്ഥ​ല​ത്തും മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്ത ഭൂ​മി​യി​ലു​മാ​കും പ​മ്പു​ക​ൾ. പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭൂ ​ഉ​ട​മ​ക്ക്​ ​ക​മ്പ​നി​യാ​കും വാ​ട​ക ന​ൽ​കു​ക. ന​ട​ത്തി​പ്പ്​ ചു​മ​ത​ല മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും സ​പ്ലൈ​കോ​ക്ക്​. പു​തി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ല്ല​ത്ത്​ എ​ൻ.​ഒ.​സി ല​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ബി​ൽ​ഡി​ങ്​ പെ​ർ​മി​റ്റു​കൂ​ടി ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ സ്​​റ്റേ​ഷ​നോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്ന ഭൂ​മി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കും. ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ പ​മ്പു​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് സ​പ്ലൈ​​കോ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​പ​ണി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ​കൂ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഇ​ന്ധ​ന വി​ത​ര​ണ​ശൃം​ഖ​ല വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​പ്ലൈ​കോ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ല​യി​ൽ വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള പ​മ്പെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

