ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം നിരസിക്കപ്പെടാനുള്ള 5 കാരണങ്ങളും അവ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളും

ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം നിരസിക്കപ്പെടാനുള്ള 5 കാരണങ്ങളും അവ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളുംtext_fields
ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാം
ക്ലെയിം നിരസിക്കപ്പെടാനുള്ള 5 പ്രധാന കാരണങ്ങൾ
തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ അപൂർണമായ വിവരങ്ങൾ: ക്ലെയിം ഫോമുകളിൽ പേര്, ജനനത്തീയതി, ഇൻഷുറൻസ് ഐ.ഡി എന്നിവയിലെ അക്ഷരപ്പിശകുകൾ ക്ലെയിം നിരസിക്കാൻ കാരണമാകും. കൂടാതെ, തെറ്റായ പ്രൊസീജർ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസിസ് കോഡ് നൽകുന്നത് ക്ലെയിം പൂർണമായും തള്ളിക്കളയാൻ ഇടയാക്കും.
സമയപരിധി പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുക: ഓരോ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കും ക്ലെയിം സമർപ്പിക്കാൻ നിശ്ചിത സമയപരിധിയുണ്ട്. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നത് ക്ലെയിം നിഷേധിക്കാൻ കാരണമാകും.
പ്രീ-ഓതറൈസേഷൻ ലഭിക്കാത്തത്: ചില ചികിത്സകൾക്കും പരിശോധനകൾക്കും മുൻകൂട്ടി അനുമതി ആവശ്യമാണ്. ഇത് കൃത്യമായി ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ക്ലെയിം തള്ളിക്കളയും.
ഔട്ട്-ഓഫ്-നെറ്റ്വർക്ക് ചികിത്സ: ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം ആ ഇൻഷുറൻസ് നെറ്റ്വർക്കിന് പുറത്താകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് പരിശോധിക്കാതെ ആശുപത്രികൾ ചികിത്സ നൽകിയാൽ പിന്നീട് പണം ലഭിക്കില്ല.
ആവശ്യമായ മെഡിക്കൽ തെളിവുകളുടെ അഭാവം: രോഗിക്ക് നൽകിയ ചികിത്സ മെഡിക്കൽ ആവശ്യകതയായി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ ക്ലെയിം നിഷേധിക്കും.
ഈ പിഴവുകൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള വഴികൾ
വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുക: ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് രോഗിയുടെ റെക്കോർഡുകളും ഇൻഷുറൻസ് വിവരങ്ങളും കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇതിനായി സർട്ടിഫൈഡ് ആയ ബില്ലർമാരെയും കോഡർമാരെയും നിയമിക്കുന്നത് തെറ്റുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
ഓട്ടോമേറ്റഡ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക: ക്ലെയിം സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതികൾ, പ്രീ-ഓതറൈസേഷൻ ആവശ്യകതകൾ എന്നിവ കൃത്യസമയത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കുക.
നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കുക: ഒരു രോഗി ചികിത്സക്കായി വരുമ്പോൾ തന്നെ, സ്ഥാപനം അവരുടെ ഇൻഷുറൻസ് നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. അല്ലായെങ്കിൽ രോഗിയെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുക.
ആശയവിനിമയം മെച്ചപ്പെടുത്തുക: ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ, രോഗികൾ, ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ്, ഡോക്ടർമാർ എന്നിവരുമായി മികച്ച ആശയവിനിമയം നടത്തുക. ചികിത്സയുടെ മെഡിക്കൽ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ വരുത്തുന്നത് ക്ലെയിം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും.
ഈ മുൻകരുതലുകൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചാൽ ക്ലെയിമുകൾ നിരസിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഒഴിവാക്കാനും, ആശുപത്രിക്ക് കൃത്യസമയത്ത് പേയ്മെന്റുകൾ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും.
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