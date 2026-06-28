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    Biz News
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 4:36 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 4:38 PM IST

    സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുകയാണോ? എങ്കിൽ ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

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    സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുകയാണോ? എങ്കിൽ ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക
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    വിജയകരമായ നിക്ഷേപം എന്നത് കേവലം ഓഹരി വിലകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലോ വിപണിയിലെ ട്രെൻഡുകളെ പിന്തുടരുന്നതിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല. ഒരു കമ്പനിയുടെ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കരുത്തിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ചിത്രം നൽകുന്നത് അതിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളാണെന്നാണ് പരിചയസമ്പന്നരായ പല നിക്ഷേപകരും വിശ്വസിക്കുന്നത്.

    ഓഹരി വിലകൾ എല്ലാ ദിവസവും വ്യത്യാസപ്പെടുമെങ്കിലും, ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത പ്രതിഫലിക്കുന്നത് അതിന്റെ ലാഭം, പണമൊഴുക്ക്, കടബാധ്യതകൾ, മറ്റ് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയിലാണ്. 'ഗ്രോ' തയ്യാറാക്കിയ 'ദി ആൽഫ ബെറ്റ്സ്' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ, മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും പ്രമുഖ നിക്ഷേപകനുമായ രാംദേവ് അഗർവാൾ, ഒരു കമ്പനിയുടെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും മികച്ച നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും നിക്ഷേപകരെ സഹായിക്കുന്ന 10 സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

    ചെറുകിട നിക്ഷേപകർ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആ 10 സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങൾ

    1. സ്ഥിരതയാർന്ന വരുമാന വളർച്ച

    ഒരു കമ്പനി തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ വിൽക്കുന്നതിലൂടെ നേടുന്ന തുകയാണ് വരുമാനം എന്നത് കൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്. ഒരു കമ്പനിയുടെ വിൽപ്പന വർഷങ്ങളായി സ്ഥിരമായി വളരുകയാണെങ്കിൽ, ഉപഭോക്താക്കൾ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കോ സേവനങ്ങൾക്കോ മൂല്യം കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം മാത്രം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം സ്ഥിരതയാർന്ന വരുമാന വളർച്ചയാണ്.

    2. ഉയർന്ന ലാഭം

    ഒരു കമ്പനിയുടെ വരുമാനം വർധിക്കുന്നത് നല്ല വാർത്തയാണ്; എന്നാൽ, ഈ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം യഥാർഥ ലാഭമായി മാറുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതിനാൽ ലാഭമാണ് കൂടുതൽ പ്രധാനം. വിൽപ്പന മാത്രം വർധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ലാഭം തുടർച്ചയായി വർധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി, ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും എല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർഥം.

    3. ഉയർന്ന ആർ.ഒ.ഇ

    ഒരു കമ്പനി അതിന്റെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ പണം എത്രത്തോളം കാര്യക്ഷമമായി ലാഭം വർധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന സൂചകമാണ് 'റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി' (ROE). ഉയർന്ന ROE കാര്യക്ഷമമായ മാനേജ്‌മെന്റിനെയും കമ്പനിയുടെ മത്സരക്ഷമതയെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ എതിരാളികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ പ്രകടനം എത്രത്തോളം മികച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ROE പരിശോധിക്കുന്നത് നിക്ഷേപകരെ സഹായിക്കും.

    4. ശക്തമായ പ്രവർത്തന പണമൊഴുക്ക്

    ഒരു കമ്പനിയുടെ ദൈനംദിന ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ അളവ് സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. കമ്പനിയെ മികച്ചതായി കാണിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ലാഭവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രവർത്തന പണമൊഴുക്കിൽ അത്തരം കൃത്രിമത്വങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

    5. കുറഞ്ഞ കടബാധ്യത

    കടം വളർച്ചക്ക് സഹായിക്കുമെങ്കിലും, സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യ കാലത്തോ പലിശ നിരക്കുകൾ ഉയരുന്ന സമയത്തോ അമിതമായ കടം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറിയേക്കാം. കുറഞ്ഞ കടബാധ്യതയുള്ള ഒരു ബിസിനസിന് മികച്ച സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യവും കുറഞ്ഞ പലിശച്ചെലവും ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ ഭാവിയിലെ വളർച്ചാ സാധ്യതകളെ ബാധിക്കാതെ തന്നെ പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളെ നേരിടാൻ അവ കൂടുതൽ സജ്ജമായിരിക്കും.

    6. വർധിച്ചുവരുന്ന മാർജിനുകൾ

    എല്ലാ ചെലവുകളും കഴിച്ചതിന് ശേഷം, വരുമാനമായി ലഭിക്കുന്ന ഓരോ രൂപയുടെയും എത്ര ഭാഗം ലാഭമായി അവശേഷിക്കുന്നു എന്നാണ് മാർജിൻ കാണിക്കുന്നത്. വർധിച്ചുവരുന്ന മാർജിൻ അർഥമാക്കുന്നത്, കമ്പനി കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി മാറുന്നുവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിൽപ്പനയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലാഭം നേടാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക നേട്ടം അവർക്കുണ്ടെന്നോ ആണ്.

    7. ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ

    ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിനും വളർത്തുന്നതിനുമുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തന ചെലവുകളും നിക്ഷേപങ്ങളും കഴിച്ചതിനു ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ അളവാണ് 'ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ'. ആരോഗ്യകരമായ ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉള്ളത് മാനേജ്‌മെന്റിന് കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹായകമാകും.

    8. ദീർഘകാല പ്രൊമോട്ടർ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം

    പ്രൊമോട്ടർമാർക്ക് സാധാരണയായി അവരുടെ ബിസിനസിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടാകും. കമ്പനിയിൽ അവർക്കുള്ള ദീർഘകാലത്തെ വലിയ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം സാധാരണയായി ബിസിനസിന്റെ ഭാവിയേക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെയും ചെറുകിട ഓഹരി ഉടമകളോടുള്ള അവരുടെ പ്രതിബദ്ധതയെയുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിങ് മാത്രം നോക്കി ഒരു ബിസിനസ് വിലയിരുത്താൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, അതിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നതോ ആവർത്തിച്ചുള്ളതോ ആയ ഇടിവുകൾ കൂടുതൽ പരിശോധന ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്.

    9. മികച്ച മൂലധന മാനേജ്‌മെന്റ്

    ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എല്ലാം. കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാഭം എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നത് മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ഗുണനിലവാരം അളക്കുന്ന മറ്റൊരു നിർണായക ഘടകമാണ്. മികച്ച മാനേജ്‌മെന്റ് ആകർഷകമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുകയും, വിവേകപൂർണമായ ഏറ്റെടുക്കലുകൾ നടത്തുകയും, കടങ്ങൾ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ മികച്ച വളർച്ചാ അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തപക്ഷം ആ പണം ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്യും.

    10. സ്ഥിരതയാർന്ന ലാഭ വളർച്ച

    ഏറ്റവും മികച്ച കമ്പനികൾ സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റമുള്ള നല്ല കാലയളവിൽ മാത്രമല്ല പണം സമ്പാദിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ വഴക്കവും നിലനിൽക്കുന്ന മത്സരക്ഷമതയും കാരണം വിവിധ ബിസിനസ് ചക്രങ്ങളിലുടനീളം സ്ഥിരമായ ലാഭം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇത്തരം കമ്പനികൾക്ക് സാധിക്കുന്നു.

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    TAGS:share marketshare buyingBusiness NewsBiz News
    News Summary - 10 things to keep in mind when by share
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