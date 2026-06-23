ഈ പത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്ട്രീറ്റ് മാർക്കറ്റുകൾ ഓർമിച്ചു വച്ചോ? കീശ കാലിയാകാതെ സാധനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാം

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Posted Ondate_range 23 Jun 2026 1:29 PM IST
Updated Ondate_range 23 Jun 2026 1:32 PM IST
ഈ പത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്ട്രീറ്റ് മാർക്കറ്റുകൾ ഓർമിച്ചു വച്ചോ? കീശ കാലിയാകാതെ സാധനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാംtext_fields
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News Summary - 10 indian street markets to purchase things affordably
ഫാഷനബിൾ വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ എന്നിവ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റിയ ഇന്ത്യയിലെ പത്ത് സ്ട്രീറ്റ് മാർക്കറ്റുകളറിയാം.
- കൊളാബ കോസ്വേ, മുംബൈ: ഫാഷൻ, ഭക്ഷണം, പഴയകാല വസ്തുക്കൾ എന്നിവക്ക് പേരുകേട്ട മുംബൈയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഷോപ്പിങ് തെരുവാണിത്. ട്രെൻഡി വസ്ത്രങ്ങൾ, പാദരക്ഷകൾ, ആന്റിക് വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഇവിടെ ലഭിക്കും.
- ബഞ്ചാര മാർക്കറ്റ്, ഗുരുഗ്രാം: വീട്ടലങ്കാര വസ്തുക്കൾക്ക് പേരുകേട്ട ഇടം. തടിയിലുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ, മൺപാത്രങ്ങൾ, ആന്റിക് ഫ്രെയിമുകൾ എന്നിവ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഇവിടെ ലഭിക്കും. വിലപേശൽ ഇവിടെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
- കമല നഗർ മാർക്കറ്റ്, ഡൽഹി: ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അടുത്തുള്ള ഈ മാർക്കറ്റ് വിദ്യാർഥികളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമാണ്. ഫാഷനബിൾ വസ്ത്രങ്ങൾക്കും ആഭരണങ്ങൾക്കും പുറമെ മികച്ച സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ഈ മാർക്കറ്റ് അവധിയാണ്.
- സരോജിനി നഗർ മാർക്കറ്റ്, ഡൽഹി: വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ബ്രാൻഡഡ് ഫാഷൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിപണികളിലൊന്നാണിത്. എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ഇവിടം പ്രശസ്തമാണ്.
- ലാഡ് ബസാർ, ഹൈദരാബാദ്: ചാർമിനാറിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ മാർക്കറ്റ് പരമ്പരാഗത വളകൾക്കും ആഭരണങ്ങൾക്കും പേരുകേട്ടതാണ്. വിവാഹ സീസണുകളിൽ വലിയ തിരക്കാണ് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത്.
- ന്യൂ മാർക്കറ്റ്, കൊൽക്കത്ത: കൊൽക്കത്തയിലെ ഏറ്റവും പഴയ വിപണികളിലൊന്ന്. വസ്ത്രങ്ങൾ, പാദരക്ഷകൾ, പൂക്കൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാം ഇവിടെ ലഭിക്കും. തിരക്കേറിയ ഈ മാർക്കറ്റിൽ വിലപേശലിന് വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്.
- എഫ്.സി റോഡ് പുനെ: വിദ്യാർഥികളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമായ ഇവിടെ വസ്ത്രങ്ങൾ, ബാഗുകൾ, വാച്ചുകൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്നു. എപ്പോഴും സജീവമായിരിക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റാണിത്.
- ജോഹ്രി ബസാർ, ജയ്പൂർ: രാജസ്ഥാനി ആഭരണങ്ങൾക്കും രത്നങ്ങൾക്കും പേരുകേട്ട മാർക്കറ്റ്. കുന്ദൻ, മീനകാരി സ്റ്റൈലിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ ആളുകൾ എത്തുന്നു. വിലയേറിയ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാൻ മറക്കരുത്.
- കൊമേഴ്സ്യൽ സ്ട്രീറ്റ്, ബംഗളൂരു: നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. വസ്ത്രങ്ങൾ, തുണിത്തരങ്ങൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടെ ലഭിക്കും. മറ്റു വിപണികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതൊരു ക്രോഡീകരിച്ച വിപണിയാണ്.
- പൊലീസ് മാർക്കറ്റ്, ഷില്ലോങ്: മേഘാലയയുടെ തനത് കലാരൂപങ്ങളും കരകൗശല വസ്തുക്കളും ലഭിക്കുന്ന ഇടം. മുള, ഈറ്റ എന്നിവകൊണ്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങൾ, തദ്ദേശീയ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.
ഈ വിപണികളിൽ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ വിലപേശാൻ മറക്കരുത്. തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അഭികാമ്യം.
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