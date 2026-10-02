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    ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ച് പൂട്ടിയാൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിനും ലോക്കറിനും എന്ത് സംഭവിക്കും‍?

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    ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ച് പൂട്ടിയാൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിനും ലോക്കറിനും എന്ത് സംഭവിക്കും‍?
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    നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ശാഖ പൂട്ടുകയോ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ശാഖയുമായി ലയിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ പഴയ ശാഖ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ പണം പിൻവലിക്കാനോ പുതിയ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനോ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ല. ഉപഭോക്താക്കളെ ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കാൻ മുൻകൂട്ടി വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചട്ടങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

    ആവശ്യമായ കെ‌.വൈ‌.സി നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരേ ബാങ്കിന്‍റെ ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്ക് അക്കൗണ്ട് മാറ്റുമ്പോൾ അതിനെ പുതിയ അക്കൗണ്ടായി പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ, ആ ശാഖയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സേഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലോക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ശാഖ ലയിപ്പിക്കുകയോ മാറ്റുകയോ പൂട്ടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോക്കറുകൾക്കായി ആർ‌.ബി‌.ഐക്ക് പ്രത്യേക നിയമങ്ങളുണ്ട്. മുൻകൂട്ടി നോട്ടീസ് നൽകുന്നതും ലോക്കർ മാറ്റാനോ അവസാനിപ്പിക്കാനോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

    ബാങ്ക് ശാഖ പൂട്ടിയാൽ എന്ത് ലഭിക്കും‍?

    ഒരു ശാഖ പൂട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നില്ല. സാധാരണയായി ബാങ്ക് ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകൾ മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്കോ ബാങ്കിങ് ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്കോ മാറ്റുകയും പുതിയ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശാഖ ലയിപ്പിക്കുകയോ പൂട്ടുകയോ മാറ്റുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കണമെന്ന് ആർ‌.ബി‌.ഐ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

    നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഒരേ ബാങ്കിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ, ഈ സ്ഥലംമാറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെടില്ല. ഒരു ശാഖയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ കെ‌.വൈ‌.സി, അതേ ബാങ്കിനുള്ളിൽ അക്കൗണ്ട് മാറ്റുന്നതിനും സാധുവാണെന്ന് ആർ‌.ബി‌.ഐ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, പുതിയ ശാഖയുടെ വിവരങ്ങൾ, ഐ‌.എഫ്‌.എസ്‌.സി, ചെക്ക് ബുക്കുകൾ, പാസ്‌ബുക്ക്, സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകൾ (ഓട്ടോമാറ്റിക് പേയ്‌മെന്റുകൾ) എന്നിവ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുക. നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം, പെൻഷൻ, ഇ‌.എം‌.ഐ അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേയ്‌മെന്റുകൾ ഈ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവ തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

    ബാങ്ക് മുഴുവനായും ലയിപ്പിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

    ഒരു ബാങ്ക് ശാഖ പൂട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു ബാങ്ക് മുഴുവനായും മറ്റൊരു ബാങ്കിൽ ലയിക്കുന്നത്. ഒരു ബാങ്ക് ലയനത്തിന് ആർ‌.ബി‌.ഐ അംഗീകാരം നൽകുമ്പോൾ, ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും ശാഖകളും എങ്ങനെ കൈമാറണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ നടന്ന ലയനങ്ങളിൽ, ലയിപ്പിക്കപ്പെട്ട ബാങ്കിന്റെ ശാഖകൾ, ഏറ്റെടുത്ത ബാങ്കിന്റെ ശാഖകളായി പുതിയ തീയതി മുതൽ പ്രവർത്തനം തുടർന്നിട്ടുണ്ട്.

    ഉപഭോക്താക്കൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ: പുതിയ ബാങ്കിന്റെ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ, ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ആക്‌സസ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രമീകരണങ്ങൾ, ചെക്ക് ബുക്കുകൾ, സേവന വ്യവസ്ഥകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. ലയനം നടക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ പാസ്‌വേഡുകളോ പിൻ നമ്പറുകളോ ഒ‌.ടി‌.പിയോ (OTP) പങ്കിടാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സന്ദേശങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കരുത്. അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ ബാങ്കിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ആശയവിനിമയ മാർഗങ്ങൾ വഴി മാത്രം ഉറപ്പുവരുത്തുക.

    ലോക്കറുകൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന

    ഉപഭോക്താവിനെ അറിയിക്കാതെ ലോക്കറുകൾ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. ശാഖയുടെ ലയനം, അടച്ചുപൂട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കായി ആർ‌.ബി‌‌.ഐയുടെ പുതുക്കിയ ലോക്കർ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ നിബന്ധനകളുണ്ട്. ഒരു പ്രാദേശിക ദിനപത്രം ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് പത്രങ്ങളിൽ ബാങ്ക് പൊതുനോട്ടീസ് നൽകണം. കൂടാതെ, കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മാസം മുമ്പെങ്കിലും ലോക്കർ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തിഗതമായി വിവരമറിയിക്കണം. ലോക്കർ സൗകര്യം മാറ്റാനോ അവസാനിപ്പിക്കാനോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവസരവും നൽകണം.

    നിങ്ങളുടെ ലോക്കർ ഭൗതികമായി മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ, ബാങ്കിന്റെ അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക. ലോക്കർ എവിടെയായിരിക്കും സൂക്ഷിക്കുക, പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരിക്കും, പുതിയ കരാറുകളിൽ ഒപ്പിടേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ മാറ്റങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ ലോക്കർ കരാറും താക്കോലും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക.

    ബാങ്കിന്റെ നോട്ടീസ് അവഗണിക്കരുത്

    ലയനമോ അടച്ചുപൂട്ടലോ പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ, വിലാസം എന്നിവ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പെൻഡിങ് ഇടപാടുകളോ, ലോക്കറോ, നിഷ്ക്രിയമായ അക്കൗണ്ടോ, പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ശാഖ സന്ദർശിക്കുകയോ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യുക.

    മിക്ക ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു ബാങ്ക് ശാഖ പൂട്ടുന്നത് ഒരു ഭരണപരമായ മാറ്റം മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ ബാങ്കുമാ‍യുള്ള ബന്ധം അവസാനിക്കലല്ല. അക്കൗണ്ടും ലോക്കറും എവിടേക്കാണ് മാറിയതെന്ന് പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുകയും പഴയ ശാഖ പ്രവർത്തനം നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പുതുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.

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    News Summary - What will happen to your account and locker if the bank branch closes?
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