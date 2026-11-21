ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിഷ്ക്രിയമായാൽ: നിങ്ങളുടെ പണത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ വീണ്ടും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാം?text_fields
പല കാരണങ്ങളാലാണ് ആളുകൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങുന്നത്. ചിലർ ശമ്പളം ലഭിക്കാനായി അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, മറ്റുചിലർ സമ്പാദ്യത്തിനോ ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്കോ വേണ്ടിയാണ് അവ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ജോലി മാറുകയോ മറ്റൊരു നഗരത്തിലേക്ക് താമസം മാറുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും പഴയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്താറുണ്ട്. ഒരു അക്കൗണ്ട് ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്നാൽ, ബാങ്ക് അതിനെ നിഷ്ക്രിയമാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകൾക്കായി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വ്യക്തമായ നിയമങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു അക്കൗണ്ട് എപ്പോഴാണ് നിഷ്ക്രിയമാകുന്നത്, അതിൽ നിക്ഷേപിച്ച പണത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങാം എന്നിവ ഈ നിയമങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. അക്കൗണ്ട് നിഷ്ക്രിയമായാലും നിങ്ങളുടെ പണം സുരക്ഷിതമായിരിക്കും എന്നതാണ് ആശ്വാസകരമായ കാര്യം.
ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എപ്പോഴാണ് നിഷ്ക്രിയമാകുന്നത്?
ആർബിഐ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഒരു സേവിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ രണ്ട് വർഷത്തിലേറെയായി ഉപഭോക്താവ് യാതൊരു ഇടപാടുകളും നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രവർത്തനരഹിതമായി കണക്കാക്കും. പണം നിക്ഷേപിക്കുക, പണം പിൻവലിക്കുക, ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ വഴി പണമടയ്ക്കുക എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഇടപാടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിൽ വിജയകരമായി ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള പണമിടപാടുകൾ ഉൾപ്പെടാത്ത ചില പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപഭോക്താവ് നടത്തുന്ന ഇടപാടുകളായി കണക്കാക്കാം. എന്നാൽ, ബാങ്ക് സ്വയം നൽകുന്ന പലിശ ഉപഭോക്താവ് നടത്തുന്ന ഇടപാടായി പരിഗണിക്കില്ല.
അക്കൗണ്ട് ഒരു വർഷമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അത് പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്നതിന് മുൻപ് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ബാങ്കുകൾ ഉപഭോക്താക്കളെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ പണത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും?
നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിഷ്ക്രിയമായാലും, അതിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള പണം നിങ്ങളുടേതായിത്തന്നെ തുടരും. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ 50,000 രൂപ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും രണ്ട് വർഷത്തിലേറെയായി നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക. ബാങ്ക് ആ അക്കൗണ്ടിനെ പ്രവർത്തനരഹിതമായി രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ 50,000 രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും.
ആർ.ബി.ഐ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായതിന് ശേഷവും സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിന് ബാധകമായ പലിശ ബാങ്കുകൾ തുടർന്നും നൽകണം. എന്നാൽ ബാങ്ക് ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി അക്കൗണ്ട് വീണ്ടും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് പണം പിൻവലിക്കാനോ കൈമാറാനോ കഴിയില്ല.
ബാങ്കുകൾക്ക് പിഴ ഈടാക്കാൻ കഴിയുമോ?
പ്രവർത്തനരഹിതമായ അക്കൗണ്ടുകളുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആർ.ബി.ഐ ചില സംരക്ഷണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തനരഹിതമായി തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ മിനിമം ബാലൻസ് നിലനിർത്താത്തതിന് ബാങ്കുകൾക്ക് പിഴ ഈടാക്കാൻ കഴിയില്ല.
അതുപോലെ, ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകൾ വീണ്ടും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഫീസ് ഈടാക്കാനും ബാങ്കുകൾക്ക് അനുവാദമില്ല. അതായത്, പ്രത്യേക റീആക്ടിവേഷൻ ഫീസ് നൽകാതെ തന്നെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അക്കൗണ്ട് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ അപേക്ഷിക്കാം.
നിഷ്ക്രിയമായ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ വീണ്ടും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാം?
പ്രവർത്തനരഹിതമായ അക്കൗണ്ട് വീണ്ടും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നത് സാധാരണയായി ലളിതമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ ബാങ്കിനെ സമീപിച്ച് ആവശ്യമായ കെ.വൈ.സി പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കാം. തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും മേൽവിലാസം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളും ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്ന മറ്റ് വിവരങ്ങളും നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം.
ആർ.ബി.ഐ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം, അക്കൗണ്ട് തുറന്ന ശാഖക്ക് പുറമെ, തങ്ങളുടെ ബാങ്കിന്റെ ഏത് ശാഖയിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കെ.വൈ.സി വിവരങ്ങൾ പുതുക്കാൻ സാധിക്കും. ചില ബാങ്കുകൾ വിഡിയോ അധിഷ്ഠിത കെ.വൈ.സി സൗകര്യങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്. അംഗീകൃത ബാങ്കിങ് കറസ്പോണ്ടന്റുമാർക്കും ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ സഹായിക്കാനാകും. പൂർണ്ണമായ അപേക്ഷ ലഭിക്കുകയും ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്താൽ, മൂന്ന് പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനുള്ള അപേക്ഷയിൽ നടപടിയെടുക്കണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കോ ഇമെയിലിലേക്കോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
10 വർഷത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും?
ഒരു ബാങ്ക് നിക്ഷേപം 10 വർഷത്തേക്ക് ആരും അവകാശപ്പെടാതെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ തുക ആർ.ബി.ഐയുടെ ഡിപ്പോസിറ്റർ എജ്യുക്കേഷൻ ആൻഡ് അവയർനസ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റും. എന്നാൽ, ഇതുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉടമക്ക് പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് അർഥമില്ല.
തുക കൈമാറിയതിന് ശേഷവും, ഉപഭോക്താക്കൾക്കോ അർഹരായ അവകാശികൾക്കോ പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കിനെ സമീപിക്കാം. ബാങ്ക് അവകാശവാദം പരിശോധിക്കുകയും അർഹമായ തുക ആവശ്യമായ പലിശ സഹിതം തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്യും. മറന്നുപോയ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അവകാശികളില്ലാത്ത നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരയുന്നതിനായി ആർ.ബി.ഐയുടെ 'ഉദ്ഗം' പോർട്ടൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
അക്കൗണ്ട് നിഷ്ക്രിയമാകുന്നത് എങ്ങനെ തടയാം?
ഉപഭോക്താക്കൾ തങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉള്ളവർ. പ്രധാനപ്പെട്ട ബാങ്ക് അറിയിപ്പുകൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറും മേൽവിലാസവും എപ്പോഴും പുതുക്കി സൂക്ഷിക്കണം. ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇനി ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ, അത് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇടുന്നതിന് പകരം ബാലൻസ് തുക പിൻവലിക്കുകയോ മാറ്റുകയോ ചെയ്ത ശേഷം അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദം.
അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിഷ്ക്രിയമായി എന്നതുകൊണ്ട് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അർഥമില്ല. റീആക്ടിവേഷൻ ചാർജ് നൽകാതെ തന്നെ ബാങ്കിന്റെ പരിശോധനാ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വീണ്ടും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ കഴിയും. ആർ.ബി.ഐയുടെ ഡി.ഇ.എ ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ പോലും ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് വഴി തിരികെ നേടാവുന്നതാണ്. പഴയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, സമ്പാദ്യം ആവശ്യമായി വരുന്ന സമയത്ത് അനാവശ്യ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ സഹായിക്കും.