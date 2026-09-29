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    യു പി ഐ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആദ്യ കരീബിയൻ രാജ്യമാകാനൊരുങ്ങി ട്രിനിഡാഡ് ആന്‍റ് ടൊബാഗോ

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    യു പി ഐ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആദ്യ കരീബിയൻ രാജ്യമാകാനൊരുങ്ങി ട്രിനിഡാഡ് ആന്‍റ് ടൊബാഗോ
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    ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ യു.പി.ഐ സ്വീകരിക്കുന്ന കരീബിയൻ മേഖലയിലെ ആദ്യ രാജ്യമാകാൻ ഒരുങ്ങി ട്രിനിഡാഡ് ആന്‍റ് ടൊബാഗോ. ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്‍റ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ആഗോള വികാസത്തിലെ പ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണിത്. ട്രിനിഡാഡ് ആന്‍റ് ടൊബാഗോയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഹൈക്കമ്മീഷണർ ചന്ദ്രദത്ത് സിങ് ആണ് ഈ വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. യു.പി.ഐ അധിഷ്ഠിത പേയ്‌മെന്‍റ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യം വേഗത്തിലാക്കി വരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    എൻ.പി.സി.ഐ ഇന്റർനാഷണൽ പേയ്‌മെന്റ്സ് ലിമിറ്റഡും ട്രിനിഡാഡ് ആന്‍റ് ടൊബാഗോയുടെ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മന്ത്രാലയവും തമ്മിലുള്ള കരാറിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ യു.പി.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യ മാതൃകയാക്കി ഈ കരീബിയൻ രാജ്യത്ത് തത്സമയം കാര്യക്ഷമമായ ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റ് സംവിധാനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയാണ് ഈ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. 2024 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാർ കൈമാറിയത്. നിലവിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

    യു.പി.ഐ ട്രിനിഡാഡ് ആന്‍റ് ടൊബാഗോയുടെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ

    ട്രിനിഡാഡ് ആന്റ് ടൊബാഗോയിലെ വേഗത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ സാധ്യമാക്കാനും രാജ്യത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ആധുനികീകരിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കരാർ പ്രകാരം, വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകളും വ്യാപാരികൾക്ക് നൽകുന്ന പേയ്‌മെന്റുകളും എളുപ്പമാക്കാനും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കും. സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം പങ്കുവെക്കൽ, അറിവ് കൈമാറ്റം, ശേഷി വർധിപ്പിക്കൽ എന്നിവയും ഈ പങ്കാളിത്തത്തിന് കീഴിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

    പേയ്‌മെന്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്‍റെ പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥാവകാശം ട്രിനിഡാഡ് ആന്റ് ടൊബാഗോയ്ക്ക് തന്നെയായിരിക്കും; എന്നാൽ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ സാങ്കേതികവിദ്യയും വൈദഗ്ധ്യവും എൻ.ഐ.പി.എൽ നൽകും. കാഷ് പേയ്മെന്‍റുകൾക്കുമേലുള്ള ആശ്രയത്വം കുറയ്ക്കാനും പേയ്‌മെന്റുകളുടെ കാര്യക്ഷമതയും സുതാര്യതയും വർധിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ഉൾക്കൊള്ളൽ കൈവരിക്കാനും ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ഡിജിറ്റൽ വാണിജ്യത്തിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ബിസിനസുകൾക്കും ഇടപാടുകൾ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാക്കാനും ഇത് വഴിതുറക്കും.

    ഭൂട്ടാൻ, നേപ്പാൾ, സിംഗപ്പൂർ, യു.എ.ഇ, ഫ്രാൻസ്, മൗറീഷ്യസ്, ശ്രീലങ്ക, ഖത്തർ, കംബോഡിയ, ഗ്രീസ്, മാലദ്വീപ് എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയുടെ യു.പി.ഐ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ. ഇന്ത്യയും ട്രിനിഡാഡ് ആന്റ് ടൊബാഗോയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള വിപുലമായ ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലാണ് യു.പി.ഐ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ട്രിനിഡാഡ് ആന്റ് ടൊബാഗോ സന്ദർശന വേളയിൽ വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, സാങ്കേതിക സഹകരണം, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നീ മേഖലകളിൽ ആറ് ധാരണാപത്രങ്ങളിലും കരാറുകളിലും ഒപ്പുവെച്ചതായി സിങ് പറഞ്ഞു.


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    News Summary - Trinidad and Tobago to be first in the Caribbean country to implement UPI
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