രാത്രി സമയങ്ങളിൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഉടനടി ചെയ്യേണ്ട 8 കാര്യങ്ങൾ

രാത്രി സമയങ്ങളിൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഉടനടി ചെയ്യേണ്ട 8 കാര്യങ്ങൾtext_fields
രാത്രി വൈകി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാതെ പണം പിൻവലിച്ചതായുള്ള സന്ദേശം വന്നാൽ ബാങ്ക് ശാഖകൾ അടച്ചിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് രാവിലെ വരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അപകടത്തിലാക്കാൻ ഇടയാക്കും. നിങ്ങളുടെ പണം ഉടനടി സുരക്ഷിതമാക്കാനും നഷ്ടപ്പെട്ട തുക തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന നടപടികൾ നോക്കാം.
രാവിലെ വരെ കാത്തിരിക്കരുത്
അനധികൃത ഇലക്ട്രോണിക് ഇടപാടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ബാങ്കുകൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആർ.ബി.ഐ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. തട്ടിപ്പ് ഉടനടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡിലോ ഔദ്യോഗിക ആപ്പിലോ വെബ്സൈറ്റിലോ നൽകിയിട്ടുള്ള ബാങ്കിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. കൂടാതെ, ലഭിക്കുന്ന പരാതി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കുറിച്ചുവെക്കാൻ മറക്കരുത്.
കാർഡുകളും ആപ്പുകളും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക
തട്ടിപ്പുകാർക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായാൽ കൂടുതൽ നഷ്ടങ്ങൾ ഉടനടി തടയുക. തട്ടിപ്പിനിരയായ കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനോ യു.പി.ഐ പോലെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാനോ ബാങ്കിനോട് ആവശ്യപ്പെടുക. കസ്റ്റമർ കെയർ പ്രതിനിധിക്കായി കാത്തിരിക്കാതെ തന്നെ മിക്ക ബാങ്കിങ് മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ വഴിയും കാർഡുകൾ ലോക്ക് ചെയ്യാനോ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാനോ സാധിക്കും.
സൈബർ ക്രൈം ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുക
ബാങ്കിനെ അറിയിക്കുന്നതിനൊപ്പം ദേശീയ സൈബർ ക്രൈം ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറായ 1930ൽ ഉടനടി വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ പോർട്ടൽ വഴി ഓൺലൈനായി പരാതി നൽകുകയോ ചെയ്യുക. പണം തട്ടിയെടുക്കുന്നവർ മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് തുക മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തടഞ്ഞുവെക്കാൻ (freeze) അധികൃതർക്ക് ഈ അടിയന്തിര വിവരമറിയിക്കൽ സഹായകരമാകും.
രേഖകളും തെളിവുകളും സൂക്ഷിക്കുക
നിങ്ങളുടെ അവകാശവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി കൃത്യമായ തെളിവുകൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കുക. ട്രാന്സാക്ഷൻ ഐഡി, സമയം, കൃത്യമായ തുക, ലഭിച്ച എസ്.എം.എസ് സന്ദേശങ്ങൾ, കസ്റ്റമർ കെയറുമായി സംസാരിച്ച കോൾ ലോഗുകൾ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുക. ഈ രേഖകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നത് ഔദ്യോഗിക സൈബർ ക്രൈം പരാതി നൽകുന്നത് എളുപ്പമാക്കുകയും ബാങ്കിന്റെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
ആർ.ബി.ഐയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട സമയപരിധി മനസിലാക്കുക
പെട്ടെന്നുള്ള ഇടപെടൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വലിയ അളവിൽ കുറയ്ക്കും. ഔദ്യോഗിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയില്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന മൂന്നാം കക്ഷി തട്ടിപ്പുകൾ മൂന്ന് പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടും. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ, ബാങ്കിനെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുന്ന സമയം വരെയുള്ള നഷ്ടം മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരിക.
ഡിജിറ്റൽ ബദൽ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക
കസ്റ്റമർ കെയർ ലൈനുകൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ സമയം പാഴാക്കരുത്. നെറ്റ് ബാങ്കിങ് അക്കൗണ്ടിലോ മൊബൈൽ ആപ്പിലോ ലോഗിൻ ചെയ്ത് പേയ്മെന്റ് സേവനങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്യുക, ആപ്പിലൂടെ തർക്കം (in-app dispute) ഫയൽ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ ഔദ്യോഗിക എസ്.എം.എസ് കോഡുകൾ വഴി തട്ടിപ്പ് സന്ദേശം അയക്കുക. നിങ്ങൾ എടുത്ത പരിശ്രമങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ച നടപടികളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ എടുത്തു സൂക്ഷിക്കുക.
രാവിലെ ബാങ്കുമായി സ്ഥിരീകരിക്കുക
രാവിലെ ബാങ്ക് തുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പരാതി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രാദേശിക ശാഖ സന്ദർശിക്കുക. ഇടപാട് വിവരങ്ങൾ, പരാതി റഫറൻസ് നമ്പറുകൾ എന്നിവ കരുതുകയും, കേസ് സജീവമായി നിലനിർത്താൻ ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എഴുതി നൽകുകയും ചെയ്യുക.
രണ്ടാംഘട്ട തട്ടിപ്പുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക
ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിനിരയായവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടക്കുന്ന വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പുലർത്തുക. പരാതി നൽകുന്ന ചാനലുകൾ നിരീക്ഷിച്ച്, നഷ്ടപ്പെട്ട പണം ഫീസ് ഈടാക്കി തിരിച്ചുപിടിച്ചു നൽകാം എന്ന വ്യാജേന റിക്കവറി ഏജന്റുമാരായോ നിയമ വിദഗ്ദ്ധരായോ നടിച്ച് തട്ടിപ്പുകാർ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട്. യഥാർഥ ബാങ്കുകളോ സൈബർ ഏജൻസികളോ തട്ടിപ്പ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് ഒരിക്കലും പണം ആവശ്യപ്പെടില്ല.