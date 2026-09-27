ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച: തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കുകളും ലഭ്യമായ സേവനങ്ങളും അറിയാം

ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച: തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കുകളും ലഭ്യമായ സേവനങ്ങളും അറിയാംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: സെപ്റ്റംബർ 28 മുതൽ 30 വരെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യവ്യാപകമായ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ബാങ്ക് പണിമുടക്കിന് മുന്നോടിയായി, പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളും റീജിയനൽ റൂറൽ ബാങ്കുകളും ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾക്കും റീജിയനൽ റൂറൽ ബാങ്കുകൾക്കും മാത്രമായുള്ളതാണ്, സ്വകാര്യ ബാങ്കുകൾക്ക് ബാധകമല്ല.
സെപ്റ്റംബർ 26, 27 തീയതികൾ വാരാന്ത്യമായതിനാൽ, ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും ബാങ്കുകൾ അടഞ്ഞുകിടന്നാൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ റെഗുലർ ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ വരും. പണിമുടക്കിന് മുമ്പ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബാങ്കിങ് ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഞായറാഴ്ച ബാങ്കുകൾ തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
ഇന്ന് ഏതൊക്കെ ബാങ്കുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുക
ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ:
- സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
- കനറാ ബാങ്ക്
- ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ
- പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്
- ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
- ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്
- യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
- ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര
- യുക്കോ ബാങ്ക്
- സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
- ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക്
- പഞ്ചാബ് ആൻഡ് സിന്ദ് ബാങ്ക്
കൂടാതെ, കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 28 റീജിയനൽ റൂറൽ ബാങ്കുകളും (ആർ.ആർ.ബികൾ) പ്രവർത്തിക്കും. (ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗ്രാമീണ ബാങ്ക്, അരുണാചൽ പ്രദേശ് റൂറൽ ബാങ്ക്, അസം ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക്, ബീഹാർ ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക്, ഛത്തീസ്ഗഢ് ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക്, ഗുജറാത്ത് ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക്, ഹരിയാന ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക്, ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഗ്രമീൺ ബാങ്ക്, ജാർഖണ്ഡ് ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക്, കർണാടക ഗ്രാമീണ ബാങ്ക്, കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്ക്, മധ്യപ്രദേശ് ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക്, മഹാരാഷ്ട്ര ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക്, മണിപ്പൂർ റൂറൽ ബാങ്ക്, മേഘാലയ റൂറൽ ബാങ്ക്, മിസോറാം റൂറൽ ബാങ്ക്, നാഗാലാൻഡ് റൂറൽ ബാങ്ക്, ഒഡീഷ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക്, പുതുച്ചേരി ഗ്രാമ ബാങ്ക്, പഞ്ചാബ് ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക്, രാജസ്ഥാൻ ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക്, തമിഴ്നാട് ഗ്രാമ ബാങ്ക്, തെലങ്കാന ഗ്രാമീണ ബാങ്ക്, ത്രിപുര ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക്, ഉത്തർപ്രദേശ് ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക്, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു).
ഇന്ന് ലഭിക്കുന്ന ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ
സെപ്റ്റംബർ 27ന് ബാങ്ക് ശാഖകൾ, ഓഫിസുകൾ, എ.ടി.എം ബന്ധിത ശാഖകൾ, കറൻസി ചെസ്റ്റുകൾ എന്നിവ പ്രവർത്തിക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യഅനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട്, ജീവനക്കാരുടെ ലഭ്യതക്ക് വിധേയമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബാങ്ക് ശാഖകൾ വഴിയുള്ള സാധാരണ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നെറ്റ് ബാങ്കിങ്, ഐ.എം.പി.എസ്, എൻ.ഇ.എ.ഫ്.ടി, ആർ.ടി.ജി.എസ്, മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
സ്വകാര്യ ബാങ്കുകൾ ഇന്ന് തുറന്നിരിക്കുമോ?
സൂചിപ്പിച്ച നിർദ്ദേശം പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾക്കും റീജിയനൽ റൂറൽ ബാങ്കുകൾക്കും മാത്രമാണ് ബാധകമാകുന്നത്. എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ബാങ്ക്, ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക്, ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക്, ആക്സിസ് ബാങ്ക്, യെസ് ബാങ്ക്, കോട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകൾക്ക് ഈ ക്രമീകരണം കർശനമായി പാലിക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ല. അതിനാൽ സ്വകാര്യ ബാങ്ക് ഉപഭോക്താക്കൾ ഇന്ന് ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതത് ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
സെപ്റ്റംബർ 28 മുതൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ബാങ്ക് പണിമുടക്ക്
യുനൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂനിയൻസും മറ്റ് ബാങ്ക് യൂനിയനുകളും ചേർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 28 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ രാജ്യവ്യാപക പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 11ന് നടത്തിയ ഒരു ദിവസത്തെ പണിമുടക്കിന് ശേഷമാണ് ഈ പുതിയ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഞ്ച് ദിവസത്തെ ബാങ്കിങ് ആഴ്ച നടപ്പിലാക്കുക, പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ, ചില ജീവനക്കാരുടെ ഡി.എ, പെൻഷൻ പദ്ധതികളിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ യൂനിയനുകൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രഖ്യാപിച്ച പണിമുടക്ക് മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് സർക്കാരും ബാങ്ക് മാനേജ്മെന്റും യൂനിയനുകളോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അത്യാവശ്യ ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ലഭ്യമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, സെപ്റ്റംബർ 28ന് പണിമുടക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യ ബാങ്കിങ് ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സെപ്റ്റംബർ 27 ഒരു നല്ല അവസരമാണ്.
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