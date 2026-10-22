കുറച്ച് ഉപഭോക്താക്കളെ മാത്രമേ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അക്കൗണ്ടുകളിലെ ബാലൻസുകൾ സുരക്ഷിതം; ഡാറ്റ ചോർച്ചയിൽ വിശദീകരണവുമായി എസ്.ബി.ഐ

കുറച്ച് ഉപഭോക്താക്കളെ മാത്രമേ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അക്കൗണ്ടുകളിലെ ബാലൻസുകൾ സുരക്ഷിതം; ഡാറ്റ ചോർച്ചയിൽ വിശദീകരണവുമായി എസ്.ബി.ഐtext_fields
മുംബൈ: ഉപഭോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബിൽ ചോർന്നതായി സംശയിക്കുന്ന സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്.ബി.ഐ). വളരെ കുറച്ച് ഉപഭോക്താക്കളെ മാത്രമാണ് ഈ സൈബർ സംഭവം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ഉപഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലെ ബാലൻസുകൾ പൂർണമായും സുരക്ഷിതമാണെന്നും ബാങ്ക് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സാധ്യമായ എല്ലാ മുൻകരുതൽ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നും എസ്.ബി.ഐ അറിയിച്ചു.
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫോൺ നമ്പറുകൾ, ജനനത്തീയതികൾ, ഇമെയിൽ ഐഡികൾ, വീട്ടുവിലാസങ്ങൾ, സി.ഐ.എഫ് ഐഡന്റിഫയറുകൾ, വായ്പകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെറ്റാഡാറ്റകൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളാണ് ഡാർക്ക് വെബിൽ ചോർന്നതായി സംശയിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 16-ന് ത്രെറ്റ് ഇന്റലിജൻസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ, സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ, സി.ഇ.ആർ.ടി-ഇൻ (CERT-In) തുടങ്ങിയവരിൽ നിന്നാണ് ഡാർക്ക് വെബിൽ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതിനെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതെന്ന് എസ്.ബി.ഐ വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് ഡാർക്ക് വെബിൽ ലഭ്യമായ ഏകദേശം 3,75,000 റെക്കോർഡുകളുടെ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിലാണ് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ 3,897 ഉപഭോക്തൃ റെക്കോർഡുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് അടിയന്തര നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോർന്ന ഡാറ്റയുടെ ആധികാരികതയും ചോർച്ചയുടെ ഉറവിടവും വ്യാപ്തിയും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനായി സി.ഇ.ആർ.ടി-ഇൻ പാനലിൽ അംഗമായ ഒരു സ്വതന്ത്ര സൈബർ സുരക്ഷാ ഏജൻസിയെ അന്വേഷണത്തിനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എങ്കിലും, ബാങ്കിന്റെ ഐ.ടി. സംവിധാനങ്ങളെയോ പ്രധാന ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ സാമ്പത്തിക പ്രകടനത്തെയോ ഈ സംഭവം കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി. ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ സാധാരണഗതിയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ സാമ്പത്തിക ആസ്തികളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയും അവർ ബാങ്കിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസവുമാണ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മുൻഗണനയെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും എസ്.ബി.ഐ പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.