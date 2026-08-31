വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ യു.പി.ഐ ലഭ്യമായതു കൊണ്ട് പേയ്മെന്റ് നടക്കണമെന്നില്ല: അറിയാം യാഥാർഥ്യംtext_fields
ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് യു.എ.ഇ, സിംഗപ്പൂർ, ഫ്രാൻസ്, ശ്രീലങ്ക, മൗറീഷ്യസ് തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ ഡെസ്റ്റിനേഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെ 11 രാജ്യങ്ങളിൽ യു.പി.ഐ നിലവിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ കാർഡുകളും പണവും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട്.
ഒരു രാജ്യത്ത് യു.പി.ഐ "ലൈവ്" ആണ് എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇന്ത്യൻ യാത്രികർക്ക് അവിടെയുള്ള കടകളിൽ ക്യു.ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് പണം നൽകാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ യു.പി.ഐ മർച്ചന്റ് പേയ്മെന്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പണമിടപാടുകൾക്ക് (Cross-border money transfers) മാത്രമുള്ളതാണ്. മറ്റ് ഇടപാടുകൾ സാധ്യമാകില്ല.
വിദേശത്ത് എവിടെയെല്ലാം യു.പി.ഐ ഉപയോഗിക്കാം?
സർക്കാർ ഡാറ്റ പ്രകാരം യു.എ.ഇ, ഫ്രാൻസ്, ഭൂട്ടാൻ, ശ്രീലങ്ക, നേപ്പാൾ, സിംഗപ്പൂർ, മൗറീഷ്യസ്, ഖത്തർ, കംബോഡിയ, ഗ്രീസ്, മാലദ്വീപ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ യു.പി.ഐ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്.
ഇന്ത്യൻ യാത്രികർക്ക് എവിടെയെല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്ത് പണം നൽകാം?
ഭൂട്ടാൻ, ഫ്രാൻസ്, മൗറീഷ്യസ്, നേപ്പാൾ, ഖത്തർ, സിംഗപ്പൂർ, ശ്രീലങ്ക, യു.എ.ഇ, കംബോഡിയ എന്നീ ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ യാത്രികർക്ക് നിലവിൽ യു.പി.ഐ വഴി മർച്ചന്റ് പേയ്മെന്റുകൾ നടത്താനാകും. 2026 ജൂണിലാണ് കംബോഡിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒമ്പതാമത്തെ രാജ്യമായി മാറിയത്.
ഇന്ത്യ-കംബോഡിയ സഹകരണത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ യാത്രികർക്ക് പങ്കാളിത്തമുള്ള കടകളിൽ കംബോഡിയയുടെ 'KHQR' സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ സൗകര്യം 4.5 ദശലക്ഷത്തിലധികം കംബോഡിയൻ വ്യാപാരികളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും എല്ലാ കടകളിലും റസ്റ്റോറന്റുകളിലും യു.പി.ഐ പ്രവർത്തിക്കില്ല. തിരഞ്ഞെടുത്ത അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരികളുടെ ലൊക്കേഷനുകളിൽ മാത്രമാണ് ക്യു.ആർ അധിഷ്ഠിത പേയ്മെന്റുകൾ അനുവദിക്കുന്നത്.
ഗ്രീസിലും മാലദ്വീപിലും എങ്ങനെ യു.പി.ഐ?
യൂറോബാങ്ക് വഴി 2026ലാണ് ക്രോസ്-ബോർഡർ പണമിടപാടുകൾക്കായി ഗ്രീസിൽ യു.പി.ഐ പ്രവർത്തനക്ഷമമായത്. ഇതിലൂടെ അർഹരായ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഗ്രീസിനും ഇന്ത്യക്കും ഇടയിൽ പണം കൈമാറാൻ കഴിയും.
അതുപോലെ, മാലദ്വീപിന്റെ പണമിടപാട് സംവിധാനമായ 'ഫവാര'യും (Favara) ഇന്ത്യയുടെ യു.പി.ഐയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ക്രോസ്-ബോർഡർ പണമിടപാടുകൾക്കായി 2026 ജൂലൈ 30ന് നിലവിൽ വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ യു.എ.ഇ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗപ്പൂർ പോലുള്ള യു.പി.ഐ മർച്ചന്റ് ലഭ്യമായ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ അതേ വിഭാഗത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല.
വിദേശത്ത് യു.പി.ഐ വഴി എങ്ങനെ പണം നൽകാം?
മർച്ചന്റ് പേയ്മെന്റുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ യു.പി.ഐ ആപ്പ് വഴി ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനായി ഉപയോക്താക്കൾ ആദ്യം യു.പി.ഐ ഗ്ലോബൽ അല്ലെങ്കിൽ യു.പി.ഐ ഇന്റർനാഷണൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം.
കടകളിൽ BHIM UPI അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ക്യു.ആർ കോഡ് നോക്കി അത് സ്കാൻ ചെയ്യുക. പണം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടപാട് വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. പ്രധാനമായും നിങ്ങളുടെ യു.പി.ഐ പിൻ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് വിദേശ കറൻസിയിലും ഇന്ത്യൻ രൂപയിലുമുള്ള തുകയും, ബാധകമായ വിനിമയ നിരക്കോ ഫീസോ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുക.
വിദേശ യാത്രകളിലെ ഓരോ പേയ്മെന്റിനും കാർഡിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ യു.പി.ഐ സഹായിക്കും. എന്നാൽ 'കാർഡുകൾക്കും പണത്തിനും പകരം' എന്നതിനപ്പുറം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷനായി ഇതിനെ കാണുന്നതാണ് നല്ലത്.
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