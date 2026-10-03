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    ഒക്ടോബറിൽ നിരവധി ദിവസങ്ങളിൽ ബാങ്ക് അവധി; വിശദമായി അറിയാം

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    ഒക്ടോബറിൽ നിരവധി ദിവസങ്ങളിൽ ബാങ്ക് അവധി; വിശദമായി അറിയാം
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    ഒക്ടോബർ മാസത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തോടെ തന്നെ ഉത്സവകാലം ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ ഈ മാസം നിരവധി ബാങ്ക് അവധികളുണ്ട്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അവധിദിന പട്ടിക പ്രകാരം ഒക്ടോബറിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പല ദിവസങ്ങളിലായി ബാങ്കുകൾ അടച്ചിടും. ദേശീയ ഉത്സവങ്ങളും പ്രാദേശിക ആഘോഷങ്ങളും മതപരമായ ചടങ്ങുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ത്രിപുരയിൽ ഒക്ടോബറിൽ 12 ദിവസമാണ് ബാങ്കുകൾക്ക് അവധിയുള്ളത്.

    ഒക്ടോബറിലെ പ്രധാന ഉത്സവ അവധികൾ എപ്പോഴാണ്?

    ആർ‌.ബി‌.ഐയുടെ പട്ടിക അനുസരിച്ച് ദുർഗാ പൂജ, വിജയദശമി (ദസറ) തുടങ്ങി പ്രധാനപ്പെട്ട പല ആഘോഷങ്ങളും ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് വരുന്നത്. സംസ്ഥാനതല പ്രാദേശിക അവധികളും വാരാന്ത്യ അവധികളും ചേർക്കുമ്പോൾ, ത്രിപുരയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാങ്ക് അവധികളുള്ളത്. ആഘോഷങ്ങൾ കാരണം ഒക്ടോബർ 2, 17, 19, 20, 21, 26 തീയതികളിൽ ത്രിപുരയിൽ ബാങ്കുകൾ അടച്ചിടും. ഇതിനുപുറമെ, നാല് ഞായറാഴ്ചകളും രണ്ട് ശനിയാഴ്ചകളും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 12 ദിവസമാണ് ബാങ്ക് ശാഖകൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക. ഇതുപോലെ, പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ 11 ദിവസവും ഗാങ്‌ടോക്കിൽ 10 ദിവസവും അവധിയായിരിക്കും.

    ബാങ്ക് ശാഖകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുമെങ്കിലും നെറ്റ് ബാങ്കിങ്, മൊബൈൽ ബാങ്കിങ്, യു.പി.ഐ, എ.ടി.എം സേവനങ്ങൾ മാസമുടനീളം 24/7 ലഭ്യമായിരിക്കും. എങ്കിലും, ചെക്ക് ക്ലിയറിങ്ങിനും ബാങ്ക് ശാഖ സന്ദർശനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുക.

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    News Summary - october bank holydays
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