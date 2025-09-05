Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightBankingchevron_rightഇ.​എം.​ഐ​യി​ൽ...
    Banking
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 7:03 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 7:03 AM IST

    ഇ.​എം.​ഐ​യി​ൽ ല​ക്ഷ്വ​റി; അ​ഥ​വാ തീ​രാ വ്യ​ഥ!

    text_fields
    bookmark_border
    Representation Image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളും കോ​ടി​ക​ളും വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള​വ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ആ​ഡംബ​ര ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ.​എം.​ഐ വ​ഴി വാ​ങ്ങു​ന്ന പു​തു​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ശീ​ലം വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക-​മാ​ന​സി​ക ത​ക​ർ​ച്ച​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​നഃശാ​സ്ത്ര വി​ദ​ഗ്ധ​ർ

    സെ​ല​ബ്രി​റ്റീ​സ് മു​ത​ൽ അ​തി​സ​മ്പ​ന്ന​ർ വ​രെ ന​ട​ന്നുനീ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ, അ​വ​രു​ടെ വാ​ച്ചി​ലും ഷൂ​സി​ലും ഹാ​ൻ​ഡ്ബാ​ഗി​ലും വ​സ്ത്ര​ത്തി​ലു​മെ​ല്ലാം ‘വ​ട്ട’​മി​ട്ട് യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ​മാ​ർ വി​ളി​ച്ചുപ​റ​യു​ന്ന ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​ക്ക​ണ​ക്ക് കേ​ട്ട് ക​ണ്ണു ത​ള്ളു​ന്ന​വരാ​ണ​ല്ലോ ന​മ്മ​ൾ. ഇ​ട​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്കൊ​ന്നും സ​ങ്ക​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത വി​ല​യു​ള്ള ഈ ​അ​ത്യാ​ഡം​ബ​ര വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന ആ​ശ വി​ല കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾത​ന്നെ പ​ല​രും ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​റാ​ണ് പ​തി​വ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ങ്ങ​നെ സ്കി​പ് ചെ​യ്ത് പോ​കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തെ ജെ​ൻ സി​യെ​യും മി​ലേ​നി​യ​ൽ​സി​നെ​യും കൊ​ണ്ട് ഇ​വ വാ​ങ്ങി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള കു​ത​ന്ത്ര​മാ​ണ് വി​പ​ണി​യി​ലെ പു​തി​യ വി​ശേ​ഷം.

    ല​ക്ഷ്വ​റി ഷൂ​സു​ക​ൾ മു​ത​ൽ ഹാ​ൻ​ഡ് ബാ​ഗു​ക​ൾ വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ക്ക് ഇ.​എം.​ഐ സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​ൽ​പ​ന കൂ​ട്ടു​​ന്ന​താ​ണ് ത​ന്ത്രം. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ൻ വാ​ങ്ങു​ന്ന ഒ​രു ഷൂ​സി​ന്റെ വി​ല​യോ​ളം മാ​സം ഇ.​എം.​ഐ ന​ൽ​കി ജെ​ൻ സി ​പി​ള്ളേ​ര് ല​ക്ഷ്വ​റി ഷൂകൾ ​വാ​ങ്ങു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ഈ ​ത​ന്ത്രം. ഇ​ത് ഫ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് വി​പ​ണി​യി​ലെ പു​തിയ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​സ​ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽനി​ന്ന് ഒ​രു വ​ലി​യ തു​ക ഇ​ങ്ങ​നെ അ​ത്യാ​ഡംബ​ര​ത്തി​നാ​യി ചെ​ല​വി​ടു​ന്ന​ത് പു​തുത​ല​മു​റ​യെ വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക-​മാ​ന​സി​ക ത​ക​ർ​ച്ച​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് മ​ന​ഃശാ​സ്ത്ര വി​ദ​ഗ്ധ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം

    • അ​മി​ത ചെ​ല​വ്: എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ.​എം.​ഐ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി തോ​ന്നി അ​തി​ൽ ത​ല​വെ​ച്ചാ​ൽ പി​ന്നെ, വ​രു​മാ​ന​ത്തേക്കാ​ൾ വ​ലി​യ ജീ​വി​ത ശൈ​ലി​ക്ക് അ​ടി​പ്പെ​ട്ട് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ട്ടെല്ല് ഒ​ടി​യും.
    • വ​ര​വ് കു​റ​യു​മ്പോ​ൾ പെ​ട്ടു​പോ​കും: ജോ​ലി ന​ഷ്ട​മാ​കു​മ്പോ​ഴും സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ടു​മ്പോ​ഴു​മെ​ല്ലാം, യ​ഥാ​ർ​ഥ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് ഒ​രു ഗു​ണ​വും ചെ​യ്യാ​ത്ത ഈ ​ആ​ഡം​ബ​ര ഇ.​എം.​ഐ​ക​ൾ ന​മ്മെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കും.
    • ഷോ ​മാ​ത്രം, അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യി​ല്ല: അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഇ.​എം.​ഐ​യി​ൽ വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാം. പ​ക്ഷേ, ആഡംബ​ര വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​ത​ല്ല​ല്ലോ.
    • ഒ​ന്നി​ലേ​റെ ഇ.​എം.​ഐ: ഒ​രു അ​ട​വ് പ​ല​ർ​ക്കും മാ​നേ​ജ് ചെ​യ്യാ​നാ​കും. എ​ന്നാ​ൽ, ടൂ​റി​നും ഗാ​ഡ്ജ​റ്റി​നും മ​റ്റു ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി ചെ​ല​വി​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ം ഇ.​എം.​ഐയെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ൽ ദു​ര​ന്ത​മാ​കാ​ൻ അ​ധി​കം സ​മ​യം വേ​ണ്ട.
    • സ​മ്പാ​ദ്യം ഇ​ല്ലാ​താ​കും: ഇ.​എം.​ഐ അ​ട​ക്കു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് ഒ​റ്റ പൈ​സ സേ​വ് ചെ​യ്യാ​നാ​കാ​ത്ത അ​നേ​കം യു​വ​തീ​യു​വാ​ക്ക​ൾ ന​മു​ക്കു ചു​റ്റി​ലു​മു​ണ്ട് എ​ന്ന് ഓ​ർ​ക്കു​ക.

    മാ​ന​സി​ക പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം

    • എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ഇ.​എം.​ഐ എ​ന്ന് കാ​ണു​മ്പോ​ൾ അ​വ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യം വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കും.
    • ല​ക്ഷ്വ​റി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ശീ​ല​മാ​യാ​ൽ അ​ത് ഒ​ഴി​വാ​കി​ല്ല. വി​ല കു​റ​ഞ്ഞ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ഈ​ഗോ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല.
    • തി​രി​ച്ച​ട​വ് മു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ഴുള്ള സ​മ്മ​ർ​ദ​വും, പ​ണം ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​കു​മ്പോ​ഴുള്ള കു​റ്റ​ബോ​ധ​വും ആ​ളു​ക​ളെ ത​ക​ർ​ത്തു​ക​ള​യും.
    • സ​ന്തോ​ഷ​മെ​ന്ന​ത് നാം ​വാ​ങ്ങി​ക്കൂ​ട്ടു​ന്ന സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്നാ​ൽ സ്വാ​ഭി​മാ​ന​ബോ​ധ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കും.

    ഇ.​എം.​ഐ എ​ന്ന​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു​ള്ള, റി​സ്കു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഞാ​ണി​ൻമേ​ൽ ക​ളി​യാ​ണ്. ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ ദി​വ​സം നീ​ണ്ടുനി​ൽ​ക്കു​ന്ന എ​ക്സൈ​റ്റ്മെ​ന്റി​നു വേ​ണ്ടി അ​തി​ൽ ത​ല​വെ​ച്ചാ​ൽ ദീ​ർ​ഘനാ​ൾ നീ​ണ്ടുനി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ ന​മ്മെ എ​ത്തി​ക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bankingLuxury lifeBusiness NewsEMI
    News Summary - Luxury in EMI; or utter misery!
    Similar News
    Next Story
    X