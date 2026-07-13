കൃഷി ഭൂമി വാങ്ങാനും വായ്പയുണ്ടോ? എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം...text_fields
കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തമായി ഭൂമി ഇല്ലാത്തതിനാൽ അത് നടക്കാത്ത നിരവധി ആളുകൾ രാജ്യത്ത് ഉണ്ട്. വീട് വെക്കാനും കാർ വാങ്ങാനും വരെ വായ്പ കിട്ടുന്നതു പോലെ കൃഷി ഭൂമി വാങ്ങാൻ വായ്പ ലഭിക്കുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. കിട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം. പക്ഷേ ഒരു ഭവന വായ്പ ലഭിക്കുന്നത്ര എളുപ്പമല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്ന് മാത്രം. ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം ബാങ്കുകളും ഹൗസിങ് ഫിനാൻസ് കമ്പനികളും കൃഷിഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനായി വായ്പകൾ നൽകുന്നില്ല. ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങളും, വായ്പ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളും നോക്കാം.
എന്തുകൊണ്ടാണ് മിക്ക ബാങ്കുകളും കൃഷിഭൂമിക്ക് വായ്പ നൽകാത്തത്?
ഭവന വായ്പകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, കാർഷിക ഭൂമി വായ്പകളെ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായാണ് കാണുന്നത്. ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്:
ഉപയോഗ നിയന്ത്രണങ്ങൾ: കൃഷിഭൂമി കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ (Non-agricultural use) ഭൂമി മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ അവിടെ വീടോ വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങളോ നിർമിക്കാൻ സാധിക്കൂ.
നിയമപരമായ വെല്ലുവിളികൾ: ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും കൃഷിഭൂമി സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇത് ഭൂമിയുടെ നിയമപരമായ കൃത്യതയോ റീസെല്ലിങ് മൂല്യമോ വിലയിരുത്താൻ ബാങ്കുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
മൂല്യനിർണയത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ: ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനം, മണ്ണിന്റെ തരം, ജലലഭ്യത, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചാണ് കൃഷിഭൂമിയുടെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇത് കൃത്യമായി കണക്കാക്കുക ബാങ്കുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
തിരിച്ചടവ് റിസ്ക്: വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ആ ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിച്ച് വിൽക്കുക എന്നത് എളുപ്പമല്ല. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കർഷകരല്ലാത്തവർക്ക് കൃഷിഭൂമി വാങ്ങാൻ അനുവാദമില്ലാത്തതിനാൽ വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം പരിമിതമാണ്.
ഇക്കാരണങ്ങളാൽ തന്നെ, മിക്ക നഗര കേന്ദ്രീകൃത ബാങ്കുകളും കൃഷിഭൂമി വാങ്ങാൻ വായ്പ നൽകുന്നില്ല.
എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വായ്പ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്?
കാർഷിക ബാങ്കുകൾ വഴിയുള്ള വായ്പകൾ: ചില പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കർഷകർക്കും, കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും, ഇതിനകം കൃഷിഭൂമിയുള്ളവർക്കും വായ്പകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി കാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ തെളിവ് ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
തെരഞ്ഞെടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ: പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കർഷകർക്ക് മാത്രമേ കൃഷിഭൂമി വാങ്ങാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു കർഷകനല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായി ഭൂമി വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ടാകില്ല.
ഭൂമി തരം മാറ്റുമ്പോൾ: ഭൂമി കാർഷികേതര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി (Non-agricultural/NA) നിയമപരമായി മാറ്റിയ ശേഷം, ഭവന നിർമാണത്തിനായോ ബിസിനസിനായോ വായ്പ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതൊരു ദീർഘമേറിയ നടപടിക്രമമാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ള മറ്റ് വഴികൾ എന്തൊക്കെ?
റസിഡൻഷ്യൽ പ്ലോട്ടുകൾ വാങ്ങുക: ഭവന നിർമാണത്തിനായി അനുവദിച്ച പ്ലോട്ടുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് സാധാരണ വായ്പകൾ ലഭ്യമാണ്.
സ്വന്തം ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക: വായ്പകൾക്ക് പരിമിതികളുള്ളതിനാൽ, പലരും സ്വന്തം സമ്പാദ്യം ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമി വാങ്ങാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.
ഭൂമി പാട്ടത്തിന് എടുക്കുക: കൃഷി തുടങ്ങാനോ ചെറിയ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾക്കോ ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് പകരം പാട്ടത്തിന് എടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു തീരുമാനമാണ്.
ഇന്ത്യയിൽ കൃഷിഭൂമി വാങ്ങാൻ വായ്പ ലഭിക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ ഒരു കർഷകനല്ലെങ്കിൽ. നഗരവാസികളായ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഇത്തരം വായ്പകൾ ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനാൽ, ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ബാങ്കിങ് വിദഗ്ദരുമായി സംസാരിക്കുന്നത് സമയവും പണവും ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും.
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