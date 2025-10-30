Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Banking
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 8:00 AM IST

    മികവിന്‍റെ പാതയിൽ കേരള ബാങ്ക്​; 1,24,000 കോടി കടന്ന്​ ബിസിനസ്​​

    മികവിന്‍റെ പാതയിൽ കേരള ബാങ്ക്​; 1,24,000 കോടി കടന്ന്​ ബിസിനസ്​​
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ബാ​ങ്കി​ങ്​ രം​ഗ​ത്ത്​ മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​വു​മാ​യി കേ​ര​ള ബാ​ങ്ക്. 23000 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ ബി​സി​ന​സാ​ണ്​ അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. 2019ൽ 1,01,194.41 ​കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്ന ബി​സി​ന​സ്​ 1,24,000 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. 2024 സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ മു​ത​ൽ 2025 സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ വ​രെ മാ​ത്രം ബി​സി​ന​സി​ൽ 7900 കോ​ടി രൂ​പ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി.

    ബാ​ങ്കി​ന്‍റെ നി​​ക്ഷേ​പം 2020 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ 61037 കോ​ടി​യാ​യി​രു​ന്ന​ത്​ നി​ല​വി​ൽ 71877 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 5543 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്.ആ​ദ്യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ന​വം​ബ​റി​ൽ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ കേ​ര​ള ബാ​ങ്ക്​ രൂ​പ​വ​ൽ​ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യം ക​ണ്ടു​വെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ വാ​സ​വ​ൻ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​മു​ഖ വാ​ണി​ജ്യ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക്​ മാ​ത്രം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന 50000 കോ​ടി രൂ​പ വാ​യ്പാ ബാ​ക്കി നി​ൽ​പ്​ എ​ന്ന നേ​ട്ടം കേ​ര​ള ബാ​ങ്ക്​ പി​ന്നി​ട്ടു. നി​ല​വി​ൽ 52000​ കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്​ ബാ​ങ്കി​ന്‍റെ വാ​യ്​​പാ ബാ​ക്കി നി​ൽ​പ്.

    മി​ത​മാ​യ പ​ലി​ശ​യി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​വാ​യ്പ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന ‘100 ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഡേ​യ്​​സ്​ കാ​മ്പ​യി​ൻ’ 93 ദി​വ​സം ​പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ൾ 2374 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വ​ർ​ധ​ന നേ​ടി. ​1500 കോ​ടി​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പ​ണ​യ വാ​യ്പാ ബാ​ക്കി​നി​ൽ​പ്​ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ്​ ബാ​ങ്ക്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​തി​നേ​ക്കാ​ൾ 1000 കോ​ടി​യോ​ളം അ​ധി​കം നേ​ടാ​നാ​യി. കാ​ർ​ഷി​ക വാ​യ്പാ ബാ​ക്കി നി​ൽ​പ്​ 13129 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യാ​ണ്.

    കേ​ര​ള ബാ​ങ്ക് രൂ​പ​വ​ൽ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​ന​വും മ​ന്ത്രി നി​ര്‍വ്വ​ഹി​ച്ചു. വാ​ർ​ത്താ​സ​​​മ്മേ​ള​ത്തി​ൽ ബാ​ങ്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗോ​പി കോ​ട്ട​മു​റി​ക്ക​ല്‍, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​കെ. ക​ണ്ണ​ൻ, സ​ഹ​ക​ര​ണ വ​കു​പ്പ് സ്പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​വീ​ണ എ​ന്‍. മാ​ധ​വ​ന്‍, ബോ​ര്‍ഡ് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ വി. ​ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്‍, ബാ​ങ്ക് സി.​ഇ.​ഒ ജോ​ര്‍ട്ടി. എം. ​ചാ​ക്കോ, ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

