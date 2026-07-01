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    Banking
    Posted On
    date_range 1 July 2026 5:27 PM IST
    Updated On
    date_range 1 July 2026 5:29 PM IST

    മെയിലെ റെക്കോർഡ് തിളക്കത്തിന് ശേഷം ജൂണിൽ യു.പി.ഐ ഇടപാടുകളിൽ വൻ ഇടിവ്

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    പ്രതിദിന ശരാശരി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ
    മെയിലെ റെക്കോർഡ് തിളക്കത്തിന് ശേഷം ജൂണിൽ യു.പി.ഐ ഇടപാടുകളിൽ വൻ ഇടിവ്
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    ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ഏറെ ജനപ്രിയമായ യു.പി.ഐ വഴിയുള്ള ഇടപാടുകളിൽ മേയ് മാസത്തെ റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിന് ശേഷം ജൂണിൽ നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ജൂൺ മാസത്തിലെ മൊത്തം ഇടപാട് മൂല്യം 28.9 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണെന്നാണ് നാഷനൽ പേയ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2026 മേയ് മാസത്തിൽ യു.പി.ഐ ഇടപാടുകൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായ 29.9 ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ എത്തിയിരുന്നു.

    ബുധനാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ജൂണിലെ യു.പി.ഐ ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണം 22.72 ബില്യൺ (2,272 കോടി) ആണ്. തൊട്ടുമുമ്പത്തെ മാസമായ മേയ് മാസത്തിൽ ഇത് 23.2 ബില്യൺ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടപാടുകളുടെ മൂല്യത്തിലും എണ്ണത്തിലും ശക്തമായ വളർച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ 24.03 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്ന ഇടപാട് മൂല്യം ഈ വർഷം ജൂണിൽ 28.9 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു; അതായത് 20 ശതമാനത്തിന്റെ വാർഷിക വളർച്ച. ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണം 2025 ജൂണിലെ 18.3 ബില്യണിൽ നിന്ന് 2026 ജൂണിൽ 22.72 ബില്യണായി വർധിച്ചു.

    കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ജൂണിലെ മൊത്തം യു.പി.ഐ ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും, ഈ മാസത്തെ പ്രതിദിന ശരാശരിയായ 757 ദശലക്ഷം (75.7 കോടി) ഇടപാടുകൾ എന്നത് യു.പി.ഐയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ്. കുറഞ്ഞ തുകകളുടെ ഇടപാടുകൾക്കായി ഇന്ത്യക്കാർ എത്രത്തോളം യു.പി.ഐയെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ പ്രതിദിന ശരാശരി കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത്.

    എട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ യു.പി.ഐ സേവനം ലഭ്യമാണ്

    യു.എ.ഇ, സിംഗപ്പൂർ, ഭൂട്ടാൻ, നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക, ഫ്രാൻസ്, മൗറീഷ്യസ്, ഖത്തർ ഉൾപ്പെടെ എട്ടിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ യു.പി.ഐ സംവിധാനം ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. ഇത് ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റ് രംഗത്ത് ഇന്ത്യയെ ആഗോളതലത്തിൽ മുൻനിരയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വളർച്ച വിദേശ പണമിടപാടുകൾ സുഗമമാക്കാനും, സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും, ആഗോള ഫിൻടെക് രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ശക്തമാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

    റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് അസോസിയേഷന്റെയും സംയുക്ത സംരംഭമായ എൻ.പി.സി.ഐ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ റീട്ടെയിൽ പേയ്‌മെന്റുകളും സെറ്റിൽമെന്റ് സംവിധാനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രധാന സംഘടന. രാജ്യത്തുടനീളം തത്സമയ വ്യക്തിഗത-വ്യാപാരി പേയ്‌മെന്റുകൾ സാധ്യമാക്കുന്ന യു.പി.ഐ സംവിധാനം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എൻ.പി.സി.ഐ ആണ്.

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    TAGS:financeUPIUPI TransactionsBiz News
    News Summary - Huge drop in June UPI transactions
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