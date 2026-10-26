വായ്പ മുഴുവൻ തിരിച്ചടച്ചിട്ടും 'ആക്ടീവ്' ആയി കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ തിരുത്താം

വായ്പ മുഴുവൻ തിരിച്ചടച്ചിട്ടും 'ആക്ടീവ്' ആയി കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ തിരുത്താംtext_fields
വായ്പാ തിരിച്ചടവ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടമാണ്, എന്നാൽ അവസാന ഗഡു അടയ്ക്കുന്നതോടെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അവസാനിക്കുന്നില്ല. പുതിയ വായ്പകൾക്കായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, പൂർണമായി അടച്ചുതീർത്ത വായ്പകൾ ഇപ്പോഴും 'ആക്ടീവ്' ആയി നിലനിൽക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കുടിശ്ശിക തുക കാണിക്കുന്നതോ ആയി കണ്ടെത്താറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടിങ് പിശകുകൾ പുതിയ വായ്പകളുടെ അംഗീകാരം വൈകിപ്പിക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം.
ഔദ്യോഗിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ പഴയ വായ്പാ വിവരങ്ങൾ തിരുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ താഴെ നൽകുന്നു:
1. ഔദ്യോഗിക ക്ലോഷർ രേഖകൾ ശേഖരിക്കുക
നോ ഡ്യൂസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ലോൺ ക്ലോഷർ ലെറ്റർ, അവസാന പേയ്മെന്റ് രസീത്, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ ശേഖരിച്ച് വായ്പാ നില പരിശോധിക്കുക. 'സെറ്റിൽഡ്' എന്ന സ്റ്റാറ്റസും 'ക്ലോസ്ഡ്' എന്ന സ്റ്റാറ്റസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക. അതിനാൽ വായ്പാ ദാതാവ് എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്താൻ സമ്മതിച്ചതെന്ന് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുക.
കൂടാതെ ഈടുകളുള്ള വായ്പകൾക്ക്, ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അപ്ഡേറ്റുകൾക്കൊപ്പം ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റെല്ലാ നിയമപരമായ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, തിരിച്ചടച്ച വാഹന വായ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ ഔദ്യോഗികമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോ റിക്കോർഡുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നടപടിയാണ്.
2. ബാങ്കുമായോ ധനകാര്യ സ്ഥാപനവുമായോ ബന്ധപ്പെടുക
ഔദ്യോഗിക കസ്റ്റമർ കെയർ വഴിയോ ശാഖ സന്ദർശിച്ചോ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിനെയോ ഫിനാൻസ് കമ്പനിയെയോ സമീപിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായ്പാ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ലോൺ ക്ലോഷർ രേഖകളും നൽകി അക്കൗണ്ട് പൂർണമായി അടച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്താനും, അത് ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോകളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ആവശ്യപ്പെടുന്ന റിട്ടൺ രേഖ വാങ്ങുക.
3. ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുക
പിശക് തുടർന്നും നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ട്രാാൻസ് യൂനിയൻ സിബിൽ പോലുള്ള ഔദ്യോഗിക ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോ വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി പരാതി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുക. തെറ്റായി നൽകിയിരിക്കുന്ന വായ്പാ അക്കൗണ്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത് അനുബന്ധ ക്ലോഷർ രേഖകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയും ഡിസ്പ്യൂട്ട് നമ്പർ ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. വ്യത്യസ്ത ബ്യൂറോകളിൽ റിപ്പോർട്ടിങ് വ്യത്യാസപ്പെടാം എന്നതിനാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോകളും പരിശോധിക്കുക.
4. ആർ.ബി.ഐയുടെ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക
വായ്പാ ദാതാവ് തിരുത്തൽ വരുത്താൻ വിസമ്മതിക്കുകയോ മറുപടി നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ, അവരുടെ ഇന്റേണൽ ഗ്രീവൻസ് ഓഫിസർ വഴിയോ ഡിസിഗ്നേറ്റഡ് നോഡൽ ഓഫിസർ വഴിയോ പരാതി നൽകുക. നിർബന്ധിത കാത്തിരിപ്പ് കാലാവധിക്ക് ശേഷവും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കംപ്ലയിന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം വഴി പരാതി സമർപ്പിക്കുക.