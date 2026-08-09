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    Banking
    Posted On
    date_range 9 Aug 2026 9:37 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2026 9:37 PM IST

    വീട് വാങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ? റിപ്പോ നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്താതിരിക്കുന്നത് പുതിയ വായ്പക്കാരെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?

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    വീട് വാങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ? റിപ്പോ നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്താതിരിക്കുന്നത് പുതിയ വായ്പക്കാരെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
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    ആർ.ബി.ഐ റിപ്പോ നിരക്ക് 5.25 ശതമാനമായി നിലനിർത്തിയ തീരുമാനം അർഥമാക്കുന്നത്, വീട് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭവന വായ്പാ പലിശ നിരക്കിൽ ഉടൻ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ്. മുൻകാലങ്ങളിലെ പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കലുകൾക്ക് ശേഷം കൂടുതൽ ഇളവുകൾ വായ്പക്കാർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തൽക്കാലത്തേക്ക് വായ്പാ ചെലവുകൾ സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്ന സമീപനമാണ് ആർ.ബി.ഐ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    പണപ്പെരുപ്പ പ്രവണതകൾ, മൺസൂൺ മാറ്റങ്ങൾ, ആഗോള അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി തന്‍റെ നിഷ്പക്ഷ നിലപാട് തുടരുകയാണ്.

    ആർ.ബി.ഐയുടെ തീരുമാനത്തിന് ശേഷം ഭവന വായ്പാ പലിശ കുറയുമോ?

    ആർ.ബി.ഐയുടെ ഈ നിലപാട് ബാങ്കുകൾ ഉടൻ തന്നെ വായ്പാ പലിശ നിരക്കുകളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. മിക്ക ഫ്ലോട്ടിങ് റേറ്റ് ഭവന വായ്പകളും റിപ്പോ നിരക്ക് പോലുള്ള ബാഹ്യ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആർ.ബി.ഐ റിപ്പോ നിരക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ, ബാങ്കുകൾ സാധാരണയായി വായ്പാ നിരക്കുകൾ ക്രമീകരിക്കാറുണ്ട്. റിപ്പോ നിരക്ക് 5.25 ശതമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നതിനാൽ, ഭവന വായ്പാ നിരക്കുകളിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ വായ്പക്കാർ ഭാവിയിലെ നയപരമായ മാറ്റങ്ങളോ ബാങ്കുകളുടെ സ്വതന്ത്ര തീരുമാനങ്ങളോ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

    ഇതിനർഥം വീട് വാങ്ങുന്നത് കൂടുതൽ ചെലവേറിയതായി മാറുമെന്നാണോ?

    തീർച്ചയായും അല്ല. കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിലൂടെ വായ്പക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇളവുകൾ ലഭിക്കില്ലെങ്കിലും, വായ്പാ ചെലവുകളിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ആർ.ബി.ഐയുടെ തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്ഥിരതയാർന്ന പലിശ നിരക്ക് സാഹചര്യം, പ്രത്യേകിച്ച് വീടുകൾ പോലുള്ള വലിയ വാങ്ങലുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം നടത്തുമ്പോൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ കൃത്യത നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വായ്പക്കാരന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ, വരുമാന പ്രൊഫൈൽ, വായ്പാ തുക, ബാങ്കിന്‍റെ പ്രത്യേക നയങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് ബാങ്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന യഥാർഥ ഭവന വായ്പാ നിരക്കുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടാം.

    ആർ.ബി.ഐ വീണ്ടും പലിശ നിരക്ക് വെട്ടിക്കുറക്കുന്ന നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫ്ലോട്ടിങ് റേറ്റ് ഭവന വായ്പക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിലൂടെ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചേക്കും. ബാങ്കുകൾ സാധാരണയായി നിശ്ചിത കാലയളവിന് ശേഷമാണ് വായ്പാ നിരക്കുകൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ നിശ്ചിത അവലോകന തീയതിക്ക് ശേഷം മാത്രമേ വായ്പക്കാർക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കൂ. പലിശ നിരക്ക് കുറയുന്നത് ഇ.എം.ഐ ഭാരം കുറക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമാസ തുകക്ക് പകരം കാലാവധി ക്രമീകരിച്ച് വായ്പ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയോ ചെയ്യാം.

    വീട് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പലിശ നിരക്ക് കുറയുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണോ?

    പലിശ നിരക്കുകൾക്ക് പുറമെ പ്രോപ്പർട്ടി വില, വരുമാന സ്ഥിരത, ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക ലഭ്യത തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളും വീട് വാങ്ങുന്നവർ പരിഗണിക്കണം. പലിശ നിരക്ക് കുറയുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ വായ്പാ ചെലവ് കുറച്ചേക്കാം, എന്നാൽ ഇത് പ്രോപ്പർട്ടി വിലകളിലെയും വിപണിയിലെയും അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കാം.

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    TAGS:home loanrepo ratebanking
    News Summary - how repo rate affect home loan
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