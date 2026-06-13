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    Banking
    Posted On
    date_range 13 Jun 2026 10:28 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jun 2026 10:28 PM IST

    നോമിനിയും സമ്മത പത്രവും ഇല്ലെങ്കിൽ മരണശേഷം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പിൻവലിക്കാം?

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    നോമിനിയും സമ്മത പത്രവും ഇല്ലെങ്കിൽ മരണശേഷം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പിൻവലിക്കാം?
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    നോമിനിയോ സമ്മതപത്രമോ ഇല്ലാതെ മരിച്ചു പോയ ആളുടെ ബാങ്കിലെ സമ്പാദ്യം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുമോ?

    അത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ബാങ്കുകൾക്ക് ഇതിനായി കൃത്യമായ ഒരു നടപടിക്രമമുണ്ട്. ഈ ഘട്ടങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി മനസിലാക്കുന്നത് മാസങ്ങൾ നീളുന്ന കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.

    നോമിനി ഇല്ലെങ്കിൽ: പണം ആർക്കാണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ബാങ്ക് അധിക നിയമപരമായ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടും.

    നോമിനിയുടെ പദവി: നോമിനിക്ക് പണം ലഭിക്കുമെങ്കിലും, അവർ ഡെപ്പോസിറ്റിന്‍റെ അന്തിമ ഉടമയല്ല.

    നിയമപരമായ അവകാശികൾ: നോമിനി ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിയമപരമായ അവകാശികൾ ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണം.

    നോമിനി: ഒരു സമ്മത പത്രം അല്ലെങ്കിൽ നോമിനി ഉണ്ടെങ്കിൽ മരണശേഷം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാകും.

    മാതാപിതാക്കളോ മുത്തശ്ശീമുത്തശ്ശന്മാരോ മരണപ്പെടുമ്പോൾ, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. എന്നാൽ താമസിയാതെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവരാം.

    ഒരു സമ്മതപത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ അതില്ലെങ്കിലാണ് ആശയക്കുഴപ്പം തുടങ്ങുന്നത്. പണം ആർക്ക് ലഭിക്കും? ബാങ്കിന് എന്തൊക്കെ രേഖകൾ വേണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത്രയധികം സമയമെടുക്കുന്നത്?

    യഥാർഥത്തിൽ, ഇതിനൊരു വ്യക്തമായ പ്രക്രിയയുണ്ട്.

    ഒന്നാമതായി പരിശോധിക്കേണ്ടത്: ഒരു നോമിനി ഉണ്ടോ?

    മറ്റെന്തിനും മുമ്പായി, ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിന് ഒരു നോമിനിയെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ബാങ്ക് പരിശോധിക്കുക. നോമിനി ഉണ്ടെങ്കിൽ നടപടികൾ വേഗത്തിലാകും. മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റും തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും പരിശോധിച്ച് ബാങ്ക് നോമിനിയുടെ പേരിൽ പണം കൈമാറും.

    നോമിനിക്ക് പണം ലഭിക്കുമെങ്കിലും അവർക്ക് ആ തുകയിൽ പൂർണമായ അവകാശമില്ല (അവർ അതിന്റെ അന്തിമ ഉടമയല്ല). അവർ ഒരു സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ മാത്രമാണ്. യഥാർഥ അവകാശികൾ ആരാണെന്ന് സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, ബാങ്ക് നോമിനിക്ക് പണം നൽകിയാലും, അത് കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ കൃത്യമായി വിഭജിച്ചു നൽകേണ്ടി വരും.

    നോമിനി ഇല്ലെങ്കിൽ വഴി മാറും

    ഇവിടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അല്പം സങ്കീർണമാകുന്നത്. നോമിനി ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, മരണപ്പെട്ടയാളുടെ പേരിലുള്ള പണം വിട്ടുനൽകാൻ ബാങ്കിന് നിയമപരമായ അവകാശികളുടെ രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്. ഇതിൽ സാധാരണയായി ലീഗൽ ഹെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഘട്ടമാണ് നടപടികൾ വൈകിപ്പിക്കുന്നത്.

    ആരാണ് യഥാർഥ നിയമപരമായ അവകാശി?

    ഇത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ബാധകമായ വ്യക്തിനിയമങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മിക്ക കേസുകളിലും, മരണപ്പെട്ടയാളുടെ പങ്കാളി (ഭർത്താവ്/ഭാര്യ), മക്കൾ, ചിലപ്പോൾ അമ്മ എന്നിവർക്കാണ് ആദ്യ അവകാശം. പേരക്കുട്ടികൾക്ക് അവകാശം ലഭിക്കുമോ എന്നത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ (മരണപ്പെട്ടയാളുടെ മക്കൾ) ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പലരും തങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ കുടുംബങ്ങളിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെയാണ്.

    ബാങ്ക് നിങ്ങളോട് എന്തൊക്കെ ചോദിക്കും?

    അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങൾക്ക് താഴെ പറയുന്നവ ആവശ്യമാണ്:

    • മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
    • നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ
    • ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ വിവരങ്ങൾ

    തുക ചെറുതാണെങ്കിൽ ബാങ്കുകൾ ലളിതമായ രേഖകൾ സ്വീകരിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ വലിയ തുകയാണെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശക്തമായ നിയമപരമായ തെളിവുകൾ തന്നെ അവർ ആവശ്യപ്പെടും.

    കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുമ്പോൾ

    പല അവകാശികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഒപ്പിടാനോ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരാളാണ് പണം കൈപ്പറ്റുന്നതെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സമ്മതപത്രം നൽകാനോ ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെടാം.

    കുടുംബത്തിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പ്രക്രിയ വളരെ പതുക്കെയാകും. കൂടാതെ ഒരു സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമായി വന്നാൽ, അതിനായി കോടതി നടപടികളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടി വരും. ഇതിന് നല്ല സമയമെടുക്കും.

    പ്രധാന പ്രശ്നം എന്തെന്നാൽ, ഇതൊന്നും തനിയെ സംഭവിക്കുന്നതല്ല. ചില അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പണം സുഗമമായി കൈമാറാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, വ്യക്തമായ നോമിനിയോ വില്ലോ ഇല്ലാത്ത ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് കർശനമായ പരിശോധന ആവശ്യമാണ്. .

    എങ്ങനെ എളുപ്പമാക്കാം?

    ബാങ്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക: നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക കേസിൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് വേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായി ചോദിച്ചറിയുക. ബാങ്കുകൾ അനുസരിച്ച് നിയമങ്ങളിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാം.

    കുടുംബാംഗങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക: എല്ലാവരും ഒരേ തീരുമാനത്തിലാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കും.

    രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കുക: ഇത് ബാങ്കിലേക്ക് പലതവണ കയറിയിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കും.

    വലിയ പാഠം

    ഭാവിയിൽ ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു നോമിനിയെ വെക്കുകയോ വില്ല് തയ്യാറാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണെന്ന് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ നിലവിൽ ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെങ്കിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല, കൃത്യമായ രേഖകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പരിഹരിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

    പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

    സമ്മതപത്രം ഇല്ലെങ്കിലും നോമിനിക്ക് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

    അതെ, ക്ലെയിം ചെയ്യാം. എന്നാൽ അവർ നിയമപരമായ അവകാശികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റി മാത്രമായിരിക്കും, തുകയുടെ അന്തിമ ഉടമയല്ല.

    സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണോ?

    എപ്പോഴും ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകയെയും അക്കൗണ്ടിൽ നോമിനി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

    ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും?

    കേസിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മുതൽ മാസങ്ങൾ വരെ എടുക്കാം.

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    TAGS:savingsbankingpersonal financewithdraw money
    News Summary - How can family members withdraw fixed deposits after death if there is no nominee and consent letter?
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