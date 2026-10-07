ആർ.ബി.ഐ റിപ്പോ നിരക്ക് വർധന: ഹോം ലോൺ ഇ.എം.ഐ എത്ര കൂടും?text_fields
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ധനനയ സമിതി റിപ്പോ നിരക്ക് 25 ബേസിസ് പോയിന്റ് ഉയർത്തി 5.50 ശതമാനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ബാങ്കുകളും മറ്റ് വായ്പാ ദാതാക്കളും നിരക്ക് വർധനവ് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എപ്രകാരം കൈമാറുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് വായ്പക്കാരുടെ പ്രതിമാസ ഹോം ലോൺ തിരിച്ചടവ് തുക ഉയർന്നേക്കും.
30 വർഷത്തെ കാലാവധിയുള്ള 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധാരണ ഹോം ലോണിൽ, പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിൽ പ്രതിമാസ ഇ.എം.ഐ ഏകദേശം 852 രൂപയും സ്വകാര്യ ബാങ്കിൽ 867 രൂപയും ഉയർന്നേക്കാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണക്കുകൂട്ടലുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 30 വർഷത്തെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയുള്ള 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഹോം ലോണിന്, 25 ബേസിസ് പോയിന്റിന്റെ വർധനവ് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിലെ അനുമാന പലിശ നിരക്ക് 7.25% ൽ നിന്ന് 7.50% ആയി ഉയർത്താം. ഇതിന്റെ ഫലമായി പ്രതിമാസ ഇ.എം.ഐ 34,109 രൂപയിൽ നിന്ന് 34,961 രൂപയായി ഉയരും. (പ്രതിമാസം 852 രൂപയുടെ വർധന). നിലവിലെ പലിശ നിരക്ക് 7.75% ആയി കണക്കാക്കുന്ന സ്വകാര്യ ബാങ്കിൽ, 25 ബേസിസ് പോയിന്റ് വർധിച്ച് 8% ആകുമ്പോൾ ഇ.എം.ഐ 35,821 രൂപയിൽ നിന്ന് 36,688 രൂപയായി ഉയരും (867 രൂപയുടെ വർധന).
പൊതു മേഖലാ ബാങ്ക്
- ലോൺ എമൗണ്ട് 30 ലക്ഷം
- കാലാവധി 30 വർഷം
- നിലവിലെ പലിശ നിരക്ക്- 7.75
- നിലവിലെ ഇ.എം.ഐ- 35,821
- ഹൈക്കിന് ശേഷമുള്ള പ്രതിമാസ റിപ്പോ നിരക്ക്- 8%
- റിവൈസ്ഡ് ഇ.എം.ഐ- 36,688
- മാസം വർധനവ്- 867
സ്വകാര്യ ബാങ്ക്
- വായ്പ തുക- 50 ലക്ഷം
- കാലാവധി- 30 വർഷം
- നിലവിലെ പലിശ നിരക്ക്- 7.75%
- പ്രതിമാസ റിപ്പോ റേറ്റ് വർധന- 7.50%
- റിവൈസ്ഡ് ഇ.എം.ഐ- 4,961
- പ്രതിമാസ വർധന- 852
30 വർഷത്തിനിടെ 3 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ അധിക സാമ്പത്തിക ഭാരം
പ്രതിമാസ കണക്കിൽ ഈ വർധനവ് ചെറുതായി തോന്നാമെങ്കിലും, ദീർഘകാല തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയിൽ ഇത് വലിയ തുകയായി മാറും. ഉയർന്ന ഇ.എം.ഐ 30 വർഷത്തെ മുഴുവൻ കാലാവധിയിലും തുടരുകയാണെങ്കിൽ, പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് വായ്പയിൽ ഏകദേശം 3.07 ലക്ഷം രൂപയുടെയും, സ്വകാര്യ ബാങ്ക് വായ്പയിൽ 3.12 ലക്ഷം രൂപയുടെയും അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകും.എന്നിരുന്നാലും, നിലവിലുള്ള വായ്പക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന യഥാർഥ ആഘാതം ബാങ്കുകൾ ഇ.എം.ഐ കൂട്ടുകയാണോ, വായ്പാ കാലാവധി നീട്ടുകയാണോ അതോ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നടപ്പിലാക്കുകയാണോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
വായ്പക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന യഥാർഥ ആഘാതം മനസ്സിലാക്കാൻ, 30 വർഷത്തെ കാലാവധിയുള്ള 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു സാധാരണ ഹോം ലോണിൽ, 25 ബേസിസ് പോയിന്റ് നിരക്ക് വർധനവ് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ പ്രതിമാസ ഇ.എം.ഐ 852 രൂപയും (34,109 രൂപയിൽ നിന്ന് 34,961 രൂപയായി), സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളിൽ 867 രൂപയും (35,821 രൂപയിൽ നിന്ന് 36,688 രൂപയായി) ഉയർത്തുന്നു. 30 വർഷത്തെ മുഴുവൻ കാലയളവിൽ ഈ ചെറിയ തുക സംയോജിച്ച് 3 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ അധിക ചെലവായി മാറും.
വർധനവ് 50 ബേസിസ് പോയിന്റിലേക്ക് നീളുകയാണെങ്കിൽ, പ്രതിമാസ അടവ് 1,712 രൂപ മുതൽ 1,742 രൂപ വരെ ഉയരും. ഇതോടെ ഇ.എം.ഐ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ 35,821 രൂപയായും സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളിൽ 37,563 രൂപയായും മാറും.”ഹ്രസ്വകാല നിരക്ക് മാറ്റങ്ങളോട് ഉടനടി പ്രതികരിക്കുന്നതിന് പകരം അച്ചടക്കമുള്ള കടമെടുപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നാണ് ബാങ്കിങ് വിദഗ്ദർ പറയുന്നത്. തിരിച്ചടവ് കാലാവധി നീട്ടുന്നത് ആകെ നൽകേണ്ട പലിശ തുക കാര്യമായി വർധിപ്പിക്കുമെന്നതിനാൽ, വായ്പാ കാലാവധി നീട്ടുന്നതിന് പകരം ഉയർന്ന ഇ.എം.ഐ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിരക്ക് വർധന ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിപരമായ സമീപനം.കൂടാതെ, വാർഷിക സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നോ ബോണസിൽ നിന്നോ ഓരോ വർഷവും ഒരു അധിക ഇ.എം.ഐ മുൻകൂട്ടി അടയ്ക്കുന്നത് 25 മുതൽ 50 ബേസിസ് പോയിന്റ് വരെയുള്ള നിരക്ക് വർധനവിന്റെ ആഘാതം ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും. കൂടാതെ, നിലവിലുള്ള വായ്പക്കാർ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ബാങ്കുകളുമായി സംസാരിച്ച് ആന്തരിക പുനർനിർണയ സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.
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