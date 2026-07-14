ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പണമില്ലേ? സർക്കാർ നൽകുന്ന ഈ അഞ്ച് വായ്പകളുടെ നേട്ടങ്ങൾ നോക്കാം

ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പണമില്ലേ? സർക്കാർ നൽകുന്ന ഈ അഞ്ച് വായ്പകളുടെ നേട്ടങ്ങൾ നോക്കാംtext_fields
ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ലായ സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ നിരവധി വായ്പാ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംരംഭകത്വത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് പദ്ധതികൾ താഴെ നൽകുന്നു:
എം.എസ്.എം.ഇ വായ്പ
എം.എസ്.എം.ഇകൾക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനോ വിപുലീകരിക്കാനോ ആവശ്യമായ മൂലധനം ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.
പ്രത്യേകതകൾ: കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക്, ലളിതമായ അപേക്ഷാ നടപടികൾ, സൗകര്യപ്രദമായ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി.
പ്രധാൻ മന്ത്രി മുദ്ര യോജന
സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി. ബിസിനസിന്റെ വളർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി വായ്പ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:
ശിശു: സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ₹50,000 വരെ.
കിഷോർ: നിലവിലുള്ള ബിസിനസുകൾക്ക് ₹5 ലക്ഷം വരെ.
തരുൺ: വികസിത ബിസിനസുകൾക്ക് ₹10 ലക്ഷം വരെ.
നാഷണൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷൻ
ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ വളർച്ചക്കായി ധനസഹായം, മാർക്കറ്റിങ്, സാങ്കേതിക സഹായം എന്നിവ നൽകുന്ന പദ്ധതി.
പ്രത്യേകതകൾ: മാർക്കറ്റിങ് പിന്തുണ, ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരന്റി, സൗജന്യ ടെൻഡറുകൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന സഹായം.
ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രഡേഷനുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ സബ്സിഡി സ്കീം
എം.എസ്.എം.ഇകൾക്ക് അവരുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപകരണങ്ങളും ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന പദ്ധതി.
പ്രത്യേകതകൾ: പുതിയ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിന് 15% വരെ മുൻകൂറായി സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നു (പരമാവധി ₹15 ലക്ഷം).
ഉദ്യോഗിനി
സ്ത്രീ സംരംഭകരെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പദ്ധതി.
പ്രത്യേകതകൾ: 18-55 വയസിനിടയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ₹15 ലക്ഷം വരെ വായ്പ ലഭിക്കാം. ഈടില്ല, പ്രോസസിങ് ഫീസില്ല. വാർഷിക വരുമാനം ₹15 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയായിരിക്കണം.
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