Madhyamam
    4 Oct 2025 11:01 AM IST
    4 Oct 2025 11:06 AM IST

    മണിക്കൂറുകൾക്കകം ചെക്ക് മാറാം; ആർ.ബി.ഐ ഉത്തരവ് നിലവിൽവന്നു

    മണിക്കൂറുകൾക്കകം ചെക്ക് മാറാം; ആർ.ബി.ഐ ഉത്തരവ് നിലവിൽവന്നു
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ചെ​ക്ക് മാ​റി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ത്തി​രി​പ്പ് വേ​ണ്ട. വെ​റും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ചെ​ക്കു​ക​ൾ മാ​റി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യുന്ന റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പു​തി​യ ച​ട്ടം ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ നി​ല​വി​ൽ​വന്നു. പൊ​തു​മേ​ഖ​ല ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ എ​ച്ച്.​ഡി.​എ​ഫ്.​സി, ഐ.​സി.​ഐ.​സി.​ഐ പോ​ലു​ള്ള സ്വ​കാ​ര്യ ബാ​ങ്കു​ക​ളും ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ ഇ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കും.

    വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നും ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ത​ട​യാ​നും പു​തി​യ മാ​റ്റം സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഒ​രു ദി​വ​സം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ചെ​ക്കു​ക​ൾ ഒ​രേ​സ​മ​യം സ്കാ​ൻ ചെ​യ്ത​യ​ക്കു​ന്ന ബാ​ച്ച് പ്രൊ​സ​സി​ങ് രീ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തു​വ​രെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​വ​ഴി ചെ​ക്കു​ക​ൾ മാ​റി പ​ണം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന ചെ​ക്കു​ക​ൾ അ​തേ ദി​വ​സം​ത​ന്നെ മാ​റി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം. ഇ​വി​ടെ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ചെ​ക്കു​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും മാ​ഗ്ന​റ്റി​ക് ഇ​ങ്ക് കാ​ര​ക്ട​ർ റെ​ക്ക​ഗ്നി​ഷ​ൻ ഡേ​റ്റ​യും സ്കാ​ൻ ചെ​യ്ത് ക്ലി​യ​റി​ങ് ഹൗ​സി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കും. ക്ലി​യ​റി​ങ് ഹൗ​സ് ഈ ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​ണം അ​ട​ക്കേ​ണ്ട ബാ​ങ്കി​ന് (ഡ്രോ​യീ ബാ​ങ്കി​ന്) അ​യ​ക്കും. ഇ​താ​ണ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ നാ​ലി​ന് നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത്.

    അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്നി​ന് നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ന്ന ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ചെ​ക്കു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച് മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ പ​ണം ന​ൽ​കും. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, രാ​വി​ലെ 10നും 11​നു​മി​ട​യി​ൽ ബാ​ങ്കി​ലെ​ത്തു​ന്ന ചെ​ക്ക് ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്ക് മു​മ്പ് പാ​സാ​ക്ക​ണം. മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ചെ​ക്ക് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കും. ചെ​ക്ക് ബൗ​ൺ​സ് ആ​വു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ മി​നി​മം ബാ​ല​ൻ​സ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ചെ​ക്കി​ൽ ന​ൽ​കി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ തെ​റ്റു​ക​ളി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ചെ​ക്ക് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ലെ ത​ട്ടി​പ്പ് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ർ.‌​ബി.‌​ഐ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പോ​സി​റ്റി​വ് പേ ​സി​സ്റ്റം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു. 50,000ത്തി​നു മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ചെ​ക്കാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ന​മ്പ​ർ, ചെ​ക്ക് ന​മ്പ​ർ, തീ​യ​തി, തു​ക, പേ​ര് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​മ്പ് ബാ​ങ്കി​നെ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണി​ത്. അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷ​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ചെ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​റ​പ്പി​ച്ച ചെ​ക്കു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ ആ​ർ.​ബി.​ഐ​യു​ടെ ത​ർ​ക്ക പ​രി​ഹാ​ര സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യു​ള്ളൂ.

