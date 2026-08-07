സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ വരട്ടെ: വ്യാജ യു.പി.ഐ പേമെന്റുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെ?text_fields
പണം ഗൂഗ്ൾ പേ ചെയ്ത ശേഷം തെളിവായി സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് നൽകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? വ്യാപാരികളെയും ഡെലിവറി പാർട്ണർമാരെയും കബളിപ്പിക്കാൻ തട്ടിപ്പുകാർ എഡിറ്റ് ചെയ്തതോ വ്യാജമോ ആയ യു.പി.ഐ പേെന്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ പേമെന്റുകൾ വർധിച്ചതോടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പുകളും സാധാരണയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.
എഡിറ്റിങ് ടൂളുകളോ വ്യാജ പേമെന്റ് ആപ്പുകളോ ഉപയോഗിച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കകം വിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിർമിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, പണം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയെന്നതിന്റെ സ്ഥിരീകരണമായി ഒരിക്കലും ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടിനെ കണക്കാക്കരുതെന്ന് വിദഗ്ദർ പറയുന്നു.
ഒരു വ്യാജ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് യഥാർഥമാണെന്നേ തോന്നൂ. എങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ കൃത്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഇവയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്പർ ഇടപാട് നമ്പർ അപൂർണമായിരിക്കാം, ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോണ്ടുകളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അക്കങ്ങളിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ കാണാം. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ കാണിക്കുന്ന സമയം യഥാർത്ഥ പേമെന്റ് സമയവുമായി ഒത്തുപോവുകയുമില്ല.
യു.പി.ഐ പേമെന്റ് സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ വഴി, തുക നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേമെന്റ് ആപ്പിൽ ഇടപാട് വിജയകരമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നോ പരിശോധിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സന്ദേശം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഉൽപ്പന്നം കൈമാറുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിങ് ആപ്പ് തുറക്കുകയോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററി റിഫ്രഷ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക.
എസ്.എം.എസ് സന്ദേശങ്ങളെ മാത്രം പൂർണമായി ആശ്രയിക്കരുത്. ബാങ്ക് അലർട്ടുകൾക്ക് സമാനമായ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളും തട്ടിപ്പുകാർ ചിലപ്പോൾ അയക്കാറുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിയോ അതിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന യു.പി.ഐ ആപ്പ് വഴിയോ പണം എത്തിയോ എന്ന് നേരിട്ട് പരിശോധിക്കുക.
തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക
വ്യാജ സ്ക്രീൻഷോട്ട് തട്ടിപ്പുകളിൽ പലതും നടക്കുന്നത് തിരക്ക് സമയങ്ങളിലാണ്. തിരക്കുള്ള കടകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ പേമെന്റ് മെസേജ് നോക്കി ഉറപ്പ് വരുത്താൻ സമയം കിട്ടണമെന്നില്ല.
നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, സാധനങ്ങൾ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പേമെന്റുകളും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുക. ജീവനക്കാരാണ് ബില്ലിങ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അവരെയും ഈ രീതി പിന്തുടരാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുക. പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം പേമെന്റ് പരിശോധിക്കാൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ അധികം ചെലവഴിക്കുന്നതാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register