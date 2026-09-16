യു.പി.ഐ ചാർജിൽ ഇളവുകൾ ആർക്കൊക്കെ?text_fields
യു.പി.ഐ ഇടപാടുകൾക്ക് ചാർജ് ഈടാക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ നടപ്പിലാകാൻ പോവുകയാണ്. 2,000ന് മുകളിലുള്ള സാധാരണ പേഴ്സൺ-ടു-മർച്ചന്റ് ഇടപാടുകൾക്ക് വ്യാപാരികൾ 0.4% എം.ഡി.ആർ നൽകേണ്ടിവരും. 75,000 രൂപയോ അതിനു മുകളിലോ ഉള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് ഈ ചാർജ് പരമാവധി 300 രൂപയായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
0.4% എം.ഡി.ആർ എവിടെയൊക്കെ ബാധകമാകും?
- 3,000 രൂപയുടെ ഇടപാടിന്: 12 രൂപ എം.ഡി.ആർ ഈടാക്കും.
- 50,000 രൂപയുടെ ഇടപാടിന്: 200 രൂപ ഈടാക്കും.
- 1 രൂപയുടെ ലക്ഷം ഇടപാടിന്: സാധാരണയായി 400 രൂപ വരാമെങ്കിലും പരമാവധി തുക 300 ആയി ക്യാപ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
- വലിയ വാണിജ്യ വ്യാപാരികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ 2,000 രൂപ വരെയുള്ള ഇടപാടുകൾ സൗജന്യമായി തന്നെ തുടരും.
ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് ഇളവ്
പേഴ്സൺ-ടു-പേഴ്സൺ-മർച്ചന്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്ക് എം.ഡി.ആർ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യു.പി.ഐ ക്യു.ആർ കോഡുകൾ വഴി പ്രതിമാസം 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്വീകരിക്കുന്ന ചെറുകിട വ്യാപാരികളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിഗത ഇടപാട് 2,000ന് മുകളിലായി എന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം ഒരു ചെറുകിട വ്യാപാരിയിൽ നിന്ന് തുക ഈടാക്കില്ല. എം.ഡി.ആർ ബാധകമാകുന്നത് വ്യാപാരിയുടെ അക്കൗണ്ട് തരംതിരിവിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും.
റെയിൽവേ, ഇൻഷുറൻസ്, ഇന്ധനം, മറ്റ് സേവനങ്ങൾ
ചില മേഖലകൾക്ക് 0.4% നിരക്കിന് പകരം ഇളവുകളോടെയുള്ള നിശ്ചിത എം.ഡി.ആർ ബാധകമാകും. റെയിൽവേ, ടെലികോം സേവനങ്ങൾ, ഇൻഷുറൻസ്, ഇന്ധനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിർദ്ദിഷ്ട വിഭാഗങ്ങളിൽ 2,000രൂപക്ക് മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് 5 രൂപയായിരിക്കും ആയിരിക്കും എം.ഡി.ആർ.
2,000ന് മുകളിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങൾക്ക് 5 രൂപ ചാർജ് ബാധകമാകും. പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ പരിധിക്ക് മുകളിലുള്ള ഇന്ധന വാങ്ങലുകൾക്കും 5 രൂപ ഈടാക്കും. 2,000ന് മുകളിലുള്ള വൈദ്യുതി, കുടിവെള്ളം, പൈപ്പ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ബിൽ അടവുകൾക്കും സമാനമായി ഫ്ലാറ്റ് 5 രൂപ ആയിരിക്കും എം.ഡി.ആർ.
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും ഓഹരി വിപണി പേയ്മെന്റുകളും
കാപ്പിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇടപാടുകൾക്ക് പ്രത്യേക എം.ഡി.ആർ ഘടനയാണുള്ളത്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാർ, സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർമാർ, നിക്ഷേപ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്നിവയിലേക്കുള്ള പേയ്മെന്റുകൾക്ക് ഇടപാട് തുകയുടെ 0.02% (പരമാവധി ₹300 വരെ) ഈടാക്കും. ഇക്വിറ്റി വാങ്ങലുകൾ, ഡെബ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, ബ്രോക്കർ വാലറ്റ് ടോപ്പ്-അപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പേയ്മെന്റുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഉപയോക്താക്കൾക്കും P2P ഇടപാടുകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണോ?
യു.പി.ഐ പേയ്മെന്റുകൾ നടത്തുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് യാതൊരു ചാർജും ഈടാക്കില്ല. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പണം അയക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടുകൾക്കിടയിൽ മാറ്റുന്നതോ ആയ പേഴ്സൺ-ടു-പേഴ്സൺ (P2P) ഇടപാടുകൾ തുക എത്രയാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായിരിക്കും. കൂടാതെ, യു.പി.ഐ പേയ്മെന്റുകൾക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫീ ഈടാക്കാൻ യു.പി.ഐ ആപ്പുകൾക്ക് അനുവാദമുണ്ടായിരിക്കില്ല.
എം.ഡി.ആർ ചാർജുകൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ മേൽ ചുമത്താൻ വ്യാപാരികൾക്ക് അനുവാദമില്ല. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സേനങ്ങൾക്കും പരസ്യപ്പെടുത്തിയ വില തന്നെയാണ് ഉപയോക്താക്കൾ നൽകേണ്ടത്. യു.പി.ഐയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച റൂപേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ, പ്രീ-സാങ്ഷൻഡ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ലൈനുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ക്രെഡിറ്റ്-ലിങ്ക്ഡ് യു.പി.ഐ പേയ്മെന്റുകൾക്ക് പ്രത്യേക ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊഡക്ട് നിയമങ്ങളായിരിക്കും ബാധകമാകുക. ഇവ ഈ ഡയറക്റ്റ് അക്കൗണ്ട്-ടു-മർച്ചന്റ് യു.പി.ഐ എം.ഡി.ആർ ഘടനക്ക് പുറത്താണ്.
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