Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightBankingchevron_rightവായ്പ കിട്ടാൻ​ ഇനി...
    Banking
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 7:33 AM IST

    വായ്പ കിട്ടാൻ​ ഇനി സിബിൽ സ്​കോർ വില്ലനാവില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    ഉദാര സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ റിസർവ്​ ബാങ്ക്​ നിർദേശം
    Representation image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    കൊ​ച്ചി: ‘സി​ബി​ൽ’ സ്​​കോ​ർ കു​റ​വാ​ണ്​ എ​ന്ന​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ ബാ​ങ്ക്​ വാ​യ്പ നി​ര​സി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​ക്ക്​ മാ​റ്റം വ​രു​ന്നു. സ്​​കോ​ർ കു​റ​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്കും വാ​യ്പ ല​ഭി​ക്കും​വി​ധ​ത്തി​ൽ റി​സ​ർ​വ്​ ബാ​ങ്ക്​ ച​ട്ട​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി. ‘ക്രെ​ഡി​റ്റ്​ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ബ്യൂ​റോ (ഇ​ന്ത്യ) ലി​മി​റ്റ​ഡ്​’ (സി​ബി​ൽ) ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ​യും തി​രി​ച്ച​ട​വ്​ ശേ​ഷി​യും ച​രി​ത്ര​വും വി​ല​യി​രു​ത്തി ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ സ്​​കോ​ർ. 300 മു​ത​ൽ 900 വ​രെ​യു​ള്ള മൂ​ന്ന​ക്ക ന​മ്പ​റാ​ണി​ത്. ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്​​കോ​റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ച​ട​വ്​ ശേ​ഷി​യു​ണ്ടെ​ന്നും വാ​യ്​​പ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ഇ​തു​വ​​ഴി വി​വ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, സ്​​കോ​ർ 700ൽ ​താ​ഴെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ വാ​യ്പ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ നി​ല​വി​ലെ രീ​തി. ഇ​ത്​ പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സി​ബി​ൽ സ്​​കോ​റി​ന്‍റെ പേ​രി​ലു​ള്ള പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക​ളി​ൽ ഉ​ദാ​ര സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ്​ റി​സ​ർ​വ്​ ബാ​ങ്കി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശം. സ്​​കോ​റി​ന്​ മാ​ത്രം ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കാ​തെ വാ​യ്പ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​യാ​ളു​ടെ ജോ​ലി/​ബി​സി​ന​സ്, സ​മ്പാ​ദ്യം, ഭാ​വി​യി​ൽ വ​രു​മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത എ​ന്നി​വ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണം. ആ​ദ്യ​മാ​യി വാ​യ്പ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ അ​വ​രു​ടെ വാ​യ്പ-​തി​രി​ച്ച​ട​വ്​ ശേ​ഷി സ​ജീ​വ​മാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക വാ​യ്പ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്​​കോ​ർ കു​റ​വാ​യാ​ലും ഈ ​സാ​ധ്യ​ത വ​ഴി പ​ര​മാ​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക്​ വാ​യ്പ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം.

    ക്രെ​ഡി​റ്റ്​ കാ​ർ​ഡ്​ പോ​ലു​ള്ള​വ​യു​ടെ തി​രി​ച്ച​ട​വി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യ​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ സി​ബി​ൽ സ്​​കോ​ർ കു​റ​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്ക്​ അ​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ മാ​ത്രം പു​തി​യ വാ​യ്പ നി​ഷേ​ധി​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്​ ഈ ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ ബാ​ങ്കി​നെ സ​മീ​പി​ച്ച്​ ജോ​ലി​സ്ഥി​ര​ത, വ​രു​മാ​ന സാ​ധ്യ​ത എ​ന്നി​വ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. സ്​​കോ​ർ കു​റ​ഞ്ഞ​വ​രെ ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക്​ ത​ള്ളു​ന്ന​തി​ന്​ പ​ക​രം അ​വ​ർ​ക്ക്​ പ​റ​യാ​നു​ള്ള​തു​കൂ​ടി കേ​ട്ട്​ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ണം എ​ന്നാ​ണ്​ റി​സ​ർ​വ്​ ബാ​ങ്ക് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്​ അ​ത​ത്​ ബാ​ങ്ക്​ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന്​ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത്​ നി​ല​വി​ലെ രീ​തി​യി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ സി​ബി​ൽ സ്​​കോ​ർ ഭീ​ഷ​ണി ഒ​ര​ള​വോ​ളം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ബാ​ങ്കി​ങ്​ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Reserve Bank of IndiaLoansCibil ScoreBanking Loans
    News Summary - CIBIL score is no longer a factor in getting a loan
    Similar News
    Next Story
    X