Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    യു.പി.ഐ ഇടപാടുകളിലെ എം.ഡി.ആർ ചാർജ് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കരുത്: ബാങ്കുകൾക്ക് കേന്ദ്ര നിർദേശം

    text_fields
    bookmark_border
    യു.പി.ഐ ഇടപാടുകളിലെ എം.ഡി.ആർ ചാർജ് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കരുത്: ബാങ്കുകൾക്ക് കേന്ദ്ര നിർദേശം
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: യു പി ഐ വഴിയുള്ള 2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് ചുമത്തുന്ന എം.ഡി.ആർ ചാർജുകൾ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നില്ലെന്ന് ബാങ്കുകൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദേശം നൽകി. സർക്കാർ ഇക്കാര്യം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും 96 ശതമാനം ഇടപാടുകളെയും ഇത് ബാധിക്കില്ലെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

    ഉയർന്ന തുകയുടെ ഇടപാടുകളിൽ എം.ഡി.ആർ ചാർജുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം സർവറുകൾ, പേയ്‌മെന്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, തട്ടിപ്പ് തടയൽ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയാണെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ഇടപാടുകളിലെ എം.ഡി.ആർ ഗ്രാമീണ, അർധ നഗര മേഖലകളിലേക്ക് യു.പി.ഐ കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്.

    കൂടുതൽ പൗരന്മാരെയും കച്ചവടക്കാരെയും യു പി ഐയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. 2026 ജൂൺ വരെ ഇന്ത്യയിൽ 55.49 കോടി യുപിഐ ഉപയോക്താക്കളാണുള്ളത്. സെപ്റ്റംബർ 14നാണ് 2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള യു പി ഐ ഇടപാടുകൾക്ക് എം.ഡി.ആർ ഈടാക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്ന ഭേദഗതികൾ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം പേയ്‌മെന്റ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് ആക്ട് 2007ൽ കൊണ്ടുവന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Centre directs Banks should not charge MDR charges on UPI transactions
    Next Story
    X