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    Banking
    Posted On
    date_range 31 Aug 2026 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2026 10:40 AM IST

    രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മിനിമം ബാലൻസുകൾ എത്രയെന്നറിയാം

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    രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മിനിമം ബാലൻസുകൾ എത്രയെന്നറിയാം
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    സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അൗണ്ടുകൾ തുറക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മിനിമം ബാലൻസ് എത്രയാണെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. രാജ്യത്തെ ദേശസാത്കൃത, മറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ പുതിയ മിനിമം ബാലൻസ് ആവശ്യകതകൾ പരിശോധിക്കാം.

    ആക്സിസ് ബാങ്ക്: ആക്സിസ് ബാങ്കിൽ മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കുറഞ്ഞത് 12,000 രൂപയുടെ മിനിമം ബാലൻസ് നിർബന്ധമാണ്.

    കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്: കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് ലെമി അർബൻ റൂറൽ മേഖലകളിൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ കുറഞ്ഞത് 10,000 രൂപ മിനിമം ബാലൻസ് നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്.

    എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി: വെബ്‌സൈറ്റ് പ്രകാരം മെട്രോ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ബാങ്കിൽ 10,000 രൂപയാണ് മിനിമം ബാലൻസ് വേണ്ടത്.

    ഐ.ഡി.എഫ്.സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക്: ഐ.ഡി.എഫ്.സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ട് ഉടമകളും സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ കുറഞ്ഞത് 10,000 രൂപ മിനിമം ബാലൻസ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

    ബന്ധൻ ബാങ്ക്: ബന്ധൻ ബാങ്കിൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് കുറഞ്ഞത് 2,000 രൂപയായി ഉപഭോക്താക്കൾ നിലനിർത്തണം.

    ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ: ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ 2,000 രൂപ മിനിമം ബാലൻസ് സൂക്ഷിക്കണം.

    പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്: സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾക്കായി അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ കുറഞ്ഞത് 2,000 രൂപ മിനിമം ബാലൻസ് നിലനിർത്തണമെന്ന് പഞ്ചാബ് നാഷനൽ ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

    യൂനിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ: ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി യൂനിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 1,000 രൂപയാണ് മിനിമം ബാലൻസായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

    കാനറ ബാങ്ക്: സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് സെമി അർബൻ മേഖലകളിൽ കാനറ ബാങ്ക് 2,000 രൂപ മിനിമം ബാലൻസ് നിർബന്ധമാക്കുന്നു.

    എസ്‌.ബി.ഐ : ബാങ്കിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ അറിയിപ്പ് പ്രകാരംമെട്രോ, നഗര ബ്രാഞ്ചുകളിൽ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉള്ള എസ്‌.ബി.ഐ ഉപഭോക്താക്കൾ ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ പ്രതിമാസം 3000 രൂപ മിനിമം ബാലൻസ് നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. എസ്‌.ബി.ഐയുടെ അർധ-നഗര (സെമി-അർബൻ) ബ്രാഞ്ചുകളിലെ ഉപഭോക്താക്കൾ 2000 രൂപയും ഗ്രാമീണ ബ്രാഞ്ചുകളിലെ ഉപഭോക്താക്കൾ 1000 രൂപയും പ്രതിമാസ ബാലൻസ് നിലനിർത്തണം.

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    TAGS:minimum balancesavings accountBusiness NewsBanking news
    News Summary - bank's minimum balance
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