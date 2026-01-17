Begin typing your search above and press return to search.
    ഉപഭോക്താവിന്‍റെ അനുമതിയില്ലാതെ ആവറേജ് മിനിമം ബാലൻസ് പരിധി ഉയർത്തിയ നടപടി ആക്സിസ് ബാങ്ക് നിർത്തി

    പാലാ: ഉപഭോക്താവിന്‍റെ അനുവാദമില്ലാതെ അക്കൗണ്ടിലെ ആവറേജ് മിനിമം ബാലൻസ് ഉയർത്തുന്ന നടപടി ആക്സിസ് ബാങ്ക് നിർത്തലാക്കി. പാലായിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷനൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ എബി ജെ. ജോസ് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം, റിസർവ്​ ബാങ്ക് എന്നിവർക്ക്​ പരാതികൾ നൽകിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ആവറേജ് മിനിമം ബാലൻസ് ബാങ്ക് സ്വമേധയാ ഉയർത്തുന്ന നടപടി നിർത്തിയത്​.

    എബി ജെ. ജോസിന്‍റെ ആക്സിസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ സുഹൃത്ത് അയച്ച പണം കുറച്ചുനാൾ കിടന്നപ്പോൾ 5000 എന്ന പരിധി 25,000ത്തിലേക്ക്​ ഉയർത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് പണം സുഹൃത്തിന് തിരികെനൽകിയപ്പോൾ മിനിമം ബാലൻസ് പാലിച്ചില്ലെന്ന കാരണത്താൽ 401.93 രൂപ പിഴ ഈടാക്കിയതോടെയാണ് എബി പരാതിയുമായി രംഗത്തുവന്നത്.

    തങ്ങൾ അയച്ച ഇ-മെയിലിന്​, പരിധി ഉയർത്തേണ്ട എന്ന്​ മറുപടി നൽകാത്തതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് സ്വയം പരിധി ഉയർത്തുകയാണെന്ന വിചിത്രമായ മറുപടിയാണ് അധികൃതർ പരാതിക്കാരനോട് പറഞ്ഞത്. തുടർന്ന്​ അനുവാദമില്ലാതെ പണം കവർന്നതിനെതിരെ പൊലീസ്​, കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം, റിസർവ്​ ബാങ്ക് എന്നിവർക്ക്​ എബി പരാതി നൽകി.

    നടപടി പിൻവലിച്ചതിനൊപ്പം എബിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന്​ പിഴയായി ഈടാക്കിയ തുകയും ബാങ്ക് തിരികെ നിക്ഷേപിച്ചു. അക്കൗണ്ട് പരിധി സ്വയം ഉയർത്തി ഇതേവിധം ഈടാക്കിയ തുകകൾ മുഴുവൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും തിരികെനൽകണമെന്നും എബി ജെ. ജോസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    Axis bankminimum balanceKottayam
