സർക്കാർ ബോണ്ടുകൾ സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപമോ? അറിയാം നേട്ടങ്ങളും പരിമിതികളും

സർക്കാർ ബോണ്ടുകൾ സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപമോ? അറിയാം നേട്ടങ്ങളും പരിമിതികളുംtext_fields
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജൂലൈ 10നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന് വേണ്ടി അവരുടെ പതിവ് വായ്പാ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി 32,000 കോടി രൂപയുടെ സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികൾ (G-Secs) ലേലം ചെയ്തത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാരിന്റെ പൊതുചെലവുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഈ തുക സഹായിക്കും. ജൂലൈ 13നാണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റികളുടെ സെറ്റിൽമെന്റ് നടക്കുക.
21,000 കോടി രൂപയുടെ 6.36% ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി (GS) 2031, 11,000 കോടി രൂപയുടെ 7.71% GS 2066 എന്നീ രണ്ട് സർക്കാർ ബോണ്ടുകളുടെ പുനർവിതരണമാണ് ലേലം ചെയ്തത്.
എന്തിനാണ് സർക്കാർ ബോണ്ട് ലേലം ചെയ്യുന്നത്?
വ്യ ക്തികളെയും ബിസിനസുകളെയും പോലെ, സർക്കാരുകൾക്കും ഫണ്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അവർ പണം കടമെടുക്കാറുണ്ട്. ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് പകരം, ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റികൾ (G-Secs) എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർക്കാർ ബോണ്ടുകൾ പുറത്തിറക്കിയാണ് സർക്കാർ പണം കണ്ടെത്തുന്നത്. നിക്ഷേപകർ ഈ ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ, അവർ യഥാർഥത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് സർക്കാരിന് പണം കടം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പകരം, കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പലിശ നൽകാനും ബോണ്ടിന്റെ കാലാവധി തീരുമ്പോൾ അസ്സൽ തുക തിരികെ നൽകാനും സർക്കാർ ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
ബോണ്ട് ലേലങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം
സർക്കാരിനെ പണം കടമെടുക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം വലിയൊരു പ്രാധാന്യം ഈ ലേലങ്ങൾക്കുണ്ട്. വർഷം മുഴുവനുമുള്ള ചെലവുകൾക്കായി കേന്ദ്രത്തിന്റെ പതിവ് വായ്പാ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ ലേലം. ആർ.ബി.ഐ നടത്തുന്ന ലേല സുതാര്യവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ വിപണിധിഷ്ഠിത പലിശ നിരക്കിൽ പണം സമാഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഈ ബോണ്ടുകൾ വിൽക്കുന്ന ലാഭം സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലുടനീളമുള്ള വായ്പാ ചെലവുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ സി.ഇ.ഒ ആദിൽ ഷെട്ടി പറയുന്നു.
സർക്കാർ ബോണ്ടുകൾ?
സർക്കാർ ബോണ്ടുകൾക്ക് സാധാരണയായി 5 മുതൽ 40 വർഷം വരെ ദീർഘകാല കാലാവധിയുണ്ടാകും . നിക്ഷേപകർക്ക് ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ 'കൂപ്പൺ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആദായം ലഭിക്കും, കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അസ്സൽ തുകയും തിരികെ ലഭിക്കും. ഒരുകാലത്ത് സർക്കാർ ബോണ്ടുകൾ പ്രധാനമായും ബാങ്കുകളും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് വാങ്ങിയിരുന്നതെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഇവ സാധാരണക്കാരായ റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർക്കും ലഭ്യമാണ്.
എന്തുകൊണ്ട് ബോണ്ടുകളെ ഒരു സുരക്ഷിത മാർഗമായി കാണുന്നു?
ഉയർന്ന സുരക്ഷിതത്വം: സർക്കാർ ബോണ്ടുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം അവയുടെ സുരക്ഷിതത്വമാണ്. ഇവക്ക് സർക്കാറിന്റെ പിന്തുണയുള്ളതിനാൽ, പണം തിരികെ ലഭിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഉയർന്ന റിസ്ക് എടുക്കാതെ തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യാഥാസ്ഥിതികരായ നിക്ഷേപകർക്ക് ഇത് വളരെ അനുയോജ്യമാണ്.
സ്ഥിരമായ വരുമാനം: ഇവ സ്ഥിരമായ ഒരു വരുമാനവും നൽകുന്നു. ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ ആദായം അക്കൗണ്ടിൽ എത്തുന്നതിനാൽ, വിരമിച്ചവർക്കും കൃത്യമായ വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്കും ഇത് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.
പണപ്പെരുപ്പത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധം: ചില സർക്കാർ ബോണ്ടുകൾ പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ (inflation) നിന്ന് നിക്ഷേപകരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പണപ്പെരുപ്പവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ബോണ്ടുകൾ (Inflation-indexed bonds) വിലക്കയറ്റത്തിന് അനുസൃതമായി അസ്സൽ തുകയോ റിട്ടേണോ ക്രമീകരിക്കുന്നു, ഇത് നിക്ഷേപത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കാർ ബോണ്ടുകൾ എങ്ങനെ?
ഇക്വിറ്റികൾ (ഓഹരികൾ), മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ടുകൾ പോലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് സർക്കാർ ബോണ്ടുകൾ. ഓഹരികൾക്കും ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്കും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉയർന്ന റിട്ടേൺ നൽകാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, അവ വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് വിധേയമാണ്. എന്നാൽ സർക്കാർ ബോണ്ടുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ റിസ്കിൽ സ്ഥിരതയുള്ളതും പ്രവചിക്കാവുന്നതുമായ റിട്ടേണുകൾ നൽകുന്നു.
കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ടുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, സർക്കാർ ബോണ്ടുകൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് (പണം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത) വളരെ കുറവാണ്, കാരണം ഇവക്ക് സർക്കാറിന്റെ പിന്തുണയുണ്ട്. ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തങ്ങളുടെ തിരിച്ചടവിനെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക നിക്ഷേപകർക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടിവരുന്നില്ല.
നിക്ഷേപ പോർട്ട്ഫോളിയോ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല മാർഗം കൂടിയാണിത്. വിപണിയിൽ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ, പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അസ്ഥിരത കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാർ ബോണ്ടുകൾ സഹായിക്കുന്നു.
പരിമിതികൾ
സുരക്ഷിതമാണെങ്കിലും സർക്കാർ ബോണ്ടുകൾക്ക് ചില പരിമിതികളുമുണ്ട്: ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ, ഇക്വിറ്റികളിൽ നിന്നും മറ്റ് വിപണിബന്ധിത നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ റിട്ടേൺ മാത്രമാണ് സാധാരണയായി ഇവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുക. വലിയ രീതിയിൽ സമ്പത്ത് വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് സർക്കാർ ബോണ്ടുകൾ ആഗ്രഹിച്ച വളർച്ച നൽകിയേക്കില്ല.
പണപ്പെരുപ്പവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചവയാണെങ്കിൽ ഒഴികെ, പണപ്പെരുപ്പം കുത്തനെ ഉയരുമ്പോൾ ദീർഘകാല ബോണ്ടുകളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷി (purchasing power) കുറഞ്ഞേക്കാം. കൂടാതെ, ഒരു നിക്ഷേപകൻ ബോണ്ട് വാങ്ങിയ ശേഷം പലിശ നിരക്ക് വർധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ബോണ്ടിന്റെ വിപണി മൂല്യം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം?
നിക്ഷേപത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം, കൃത്യമായ വരുമാനം, കുറഞ്ഞ റിസ്ക് എന്നിവ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് സർക്കാർ ബോണ്ടുകൾ പൊതുവെ അനുയോജ്യമാണ്. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇക്വിറ്റികൾ നൽകുന്ന അത്ര ഉയർന്ന റിട്ടേൺ ഇവ നൽകില്ലെങ്കിലും, ഒരു നിക്ഷേപ പോർട്ട്ഫോളിയോക്ക് സ്ഥിരതയും സന്തുലിതാവസ്ഥയും നൽകാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും.
ആദ്യമായി നിക്ഷേപം നടത്തുന്നവർ, വിരമിച്ചവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്കും വിപണിബന്ധിത നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് നിക്ഷേപം വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും, റിട്ടേണും അസ്സൽ തുകയും തിരികെ നൽകുമെന്ന സർക്കാരിന്റെ ഉറപ്പോടെയുള്ള വിശ്വസനീയമായ ഒരു നിക്ഷേപ മാർഗമാണ് സർക്കാർ ബോണ്ടുകൾ.
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