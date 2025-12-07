Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightആങ്കർ അലൈഡ്;...
    Business
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 2:01 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 2:01 PM IST

    ആങ്കർ അലൈഡ്; ലോകത്തോളം വളർന്ന പശ്ചിമേഷ്യൻ വിജയഗാഥ

    text_fields
    bookmark_border
    ആങ്കർ അലൈഡ്; ലോകത്തോളം വളർന്ന പശ്ചിമേഷ്യൻ വിജയഗാഥ
    cancel

    ഞങ്ങൾക്ക് ആഗോള പങ്കാളിത്തം ദൃശ്യത ലഭിക്കൽ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ്. വിപണികൾ അടുത്തറിയൽ, അവയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ തിരിച്ചരിയൽ, ഈടുറ്റ പരിഹാരങ്ങൾ നിർമിക്കൽ എന്നിവയിലാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്

    ഓ​രോ പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര​ത്തി​ലും, ഓ​രോ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക അം​ബ​ര​ചും​ബി​ക്കു പി​റ​കി​ലു​മു​ണ്ടാ​കും ന​വീ​ന​ത​യു​ടെ അ​ദൃ​ശ്യ​മാ​​യൊ​രു ത​ലം. നി​ർ​മി​തി​ക​ളെ പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന, അ​ടി​ത്ത​റ ഭ​ദ്ര​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന, വാ​സ്തു​ശി​ൽ​പ സ​ങ്ക​ൽ​പ​ങ്ങ​ളെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ കു​റെ​യേ​റെ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ. ഇ​ൻ​സു​ലേ​ഷ​നും വാ​ട്ട​ർ​പ്രൂ​ഫി​ങ്ങും മു​ത​ൽ ​​േഫ്ലാ​റി​ങ്ങും സീ​ല​ന്റും നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലു​പ​യോ​ഗി​ച്ച കെ​മി​ക്ക​ലു​ക​ൾ വ​രെ​യു​ള്ള​വ ആ​ഗോ​ള വ്യാ​പ​ക​മാ​യി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​യ ന​ട്ടെ​ല്ലാ​ണ്. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലു​മു​ണ്ട്, കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി അ​തി​ന്‍റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ഊ​ടും പാ​വും ന​ൽ​കി​യ ഒ​രു ബ്രാ​ൻ​ഡ്- ആ​ങ്ക​ർ അ​ലൈ​ഡ് ഫാ​ക്ട​റി എ​ൽ.​എ​ൽ.​സി.

    1995ൽ ​ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ആ​ങ്ക​ർ അ​ലൈ​ഡി​ന്‍റേ​ത് ചെ​റി​യ ടേ​പ്പ്​ നി​ർ​മാ​ണ യൂ​നി​റ്റാ​യാ​ണ് തു​ട​ക്കം. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പി​ന്നി​ട്ട യാ​ത്ര ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ മ​ധ്യ​പൗ​ര​സ്ത്യ ദേ​ശ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള കെ​മി​ക്ക​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക, അ​നു​ബ​ന്ധ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന, വ്യാ​വ​സാ​യി​ക, താ​മ​സ, വാ​ണി​ജ്യ പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണി​ന്ന്. സി​ലി​ക്ക​ൺ, പി.​യു സീ​ല​ന്‍റു​ക​ൾ, സ്പ്രേ ​അ ​പ്ലൈ​ഡ്​ ഇ​ൻ​സു​ലേ​ഷ​ൻ ഫോം, ​ഏ​റോ​സോ​ൾ സൊ​ലൂ​ഷ​നു​ക​ൾ, സ്പ്രേ ​പെ​യി​ന്‍റു​ക​ൾ, അ​ഡ്ഹ​സീ​വ് ടേ​പു​ക​ൾ, ഇ​പോ​ക്സി റ​സി​ൻ-​ബേ​സ്ഡ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, വാ​ട്ട​ർ​പ്രൂ​ഫി​ങ് കോ​ട്ടി​ങ്ങു​ക​ൾ, റി​പ്പ​യ​ർ മോ​ർ​ട്ടാ​റു​ക​ൾ, സെ​ൽ​ഫ്-​ലെ​വ​ലി​ങ് ​​ഫ്ലോ​റി​ങ് സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ, ക​സ്​​റ്റ​മൈ​സ്ഡ് വ്യാ​വ​സാ​യി​ക ഫോ​ർ​മു​ലേ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നീ​ളു​ന്നു ക​മ്പ​നി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്രേ​ണി.

    84ലേ​റെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​ള്ള, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഈ​ജി​പ്ത്, യു​ക്രെ​യ്ൻ, ലാ​റ്റി​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക, ഇ​ന്ത്യ, യു.​എ​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മേ​ഖ​ല ഓ​ഫീ​സു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ആ​ങ്ക​ർ അ​ലൈ​ഡി​ന്‍റേ​ത് ശ​ക്ത​മാ​യ ആ​ഗോ​ള സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്, ക​രു​ത്താ​യി അ​ത​ത് ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​സ്റ്റ​മ​ർ സേ​വ​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​ന്ന് ഈ ​ബ്രാ​ൻ​ഡ് ഉ​റ​ച്ചു​വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ Big 5 Global, ZAK, BAKUBUILD, UZ Build, Stafda Exhibition എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ തു​ട​ങ്ങി ആ​ഫ്രി​ക്ക, യൂ​റോ​പ്, യു.​എ​സ്, ഏ​ഷ്യ വ​ൻ​ക​ര​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മു​ൻ​നി​ര അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ്യാ​പാ​ര മേ​ള​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ക​മ്പ​നി സ്ഥി​ര​മാ​യി സാ​ന്നി​ധ്യ​മ​റി​യി​ക്കു​ന്നു. ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ബി​ഗ് 5 ഗ്ലോ​ബ​ൽ 2025 മേ​ള​യി​ലെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്‍റെ ചു​വ​ടു പി​ടി​ച്ച് 2026 ജ​നു​വ​രി 17 മു​ത​ൽ 21 വ​രെ റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ബി​ഗ് 5 സൗ​ദി എ​ഡി​ഷ​നി​ലും ആ​ങ്ക​ർ അ​ലൈ​ഡ് പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ അ​തി​ദ്രു​തം വ​ള​രു​ന്ന നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​ങ്കു വ​ഹി​ക്കാ​നും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ടു​ത്തു​നി​ൽ​ക്കാ​നും ക​മ്പ​നി ഇ​തു​വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര​യെ കു​റി​ച്ച് മാനേജിങ്​ ഡയറക്ടർ അഹമ്മദ്​ ​ അലി ഹുസൈൻ നൽവാലയുടെ വാക്കുകൾ ‘ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ഗോ​ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ദൃ​ശ്യ​ത ല​ഭി​ക്ക​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം കൂ​ടി​യാ​ണ്. വി​പ​ണി​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത​റി​യ​ൽ, അ​വ​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളെ തി​രി​ച്ച​രി​യ​ൽ, ഈ​ടു​റ്റ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. ഓ​രോ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച പ​ക​രും. പു​തി​യ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ല​ക്ഷ്യ​വും സ​മ്മാ​നി​ക്കും’’.

    സു​സ്ഥി​ര​ത, വേ​ഗം, സ്മാ​ർ​ട്ടാ​യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​ത എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ഭാ​വി പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​തി​വേ​ഗം സെ​റ്റാ​കു​ന്ന അ​ഡ്ഹ​സീ​വു​ക​ൾ, ഈ​ടു​റ്റ കോ​ട്ടി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഊ​ർ​ജ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ഇ​ൻ​സു​ലേ​ഷ​ൻ, വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ കെ​മി​ക്ക​ൽ സൊ​ലൂ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കും​വി​ധം ആ​ങ്ക​ർ അ​ലൈ​ഡ് അ​തി​ന്‍റെ ഗ​വേ​ഷ​ണ-​വി​ക​സ​ന ശേ​ഷി നി​ര​ന്ത​രം ശാ​ക്തീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ നാ​ന്ദി കു​റി​ച്ച് ലോ​ക​മൊ​ട്ടു​ക്കും പ​ട​ർ​ന്ന ക​മ്പ​നി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ വ​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തു​ന്ന ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​ണ്. കാ​ര​ണം, ഭാ​വി എ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ന്നെ ഉ​റ​പ്പോ​ടെ ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​യി​ലാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAE
    News Summary - Anchor Allied is a West Asian success story that has grown to the world
    Similar News
    Next Story
    X