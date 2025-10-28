Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Business
    Business
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 7:51 AM IST

    സൗ​ദി വി​പ​ണി​യി​ൽ ഐ.​പി.​ഒ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് അ​ൽ​മ​സാ​ർ അ​ൽ​ഷാ​മി​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ

    സൗ​ദി വി​പ​ണി​യി​ൽ ഐ.​പി.​ഒ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് അ​ൽ​മ​സാ​ർ അ​ൽ​ഷാ​മി​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ
    ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ വ​യ​ലി​ൽ

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മി​ഡി​ലീസ്റ്റി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ചു​വ​ടു​റ​പ്പി​ച്ച് പ്ര​മു​ഖ ആ​രോ​ഗ്യ സം​രം​ഭ​ക​നാ​യ ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ വ​യ​ലി​ൽ. അ​ദ്ദേ​ഹം ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ സ്വ​കാ​ര്യ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഗ്രൂ​പ് അ​ൽ​മ​സാ​ർ അ​ൽ​ഷാ​മി​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സൗ​ദി വി​പ​ണി​യി​ൽ ഐ.​പി.​ഒ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഓ​ഹ​രി​ക​ൾ സൗ​ദി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് (ത​ദാ​വു​ൾ) പ്ര​ധാ​ന വി​പ​ണി​യി​ൽ ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്യും. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ മൊ​ത്തം ഓ​ഹ​രി മൂ​ല​ധ​ന​ത്തി​ന്റെ 30 ശ​ത​മാ​ന​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന 30,720,400 ഓ​ഹ​രി​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ സൗ​ദി ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അ​തോ​റി​റ്റി, ക​മ്പ​നി​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. ലി​സ്റ്റി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ മി​ഡി​ലീസ്റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഗ്രൂ​പ്പാ​യി അ​ൽ​മ​സാ​ർ അ​ൽ​ഷാ​മി​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ മാ​റും.

    യു.​എ.​ഇ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഗ്രൂ​പ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഓ​ഹ​രി​വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഗ​ൾ​ഫ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​പൂ​ർ​വ​വും ച​രി​ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ നീ​ക്ക​മാ​ണ്. ഡോ. ​ഷം​ഷീ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ൽ​മ​സാ​ർ മി​ക​ച്ച വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് നേ​ടി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വ​രു​മാ​നം 2022ലെ 181 ​ദ​ശ​ല​ക്ഷം സൗ​ദി റി​യാ​ലി​ൽ നി​ന്ന് (4,247 ദ​ശ​ല​ക്ഷം രൂ​പ) 2024ൽ 437 ​ദ​ശ​ല​ക്ഷം സൗ​ദി റി​യാ​ൽ ആ​യി (10,257 ദ​ശ​ല​ക്ഷം രൂ​പ) ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    സൗ​ദി​യി​ലെ ഹ്യൂ​മ​ൻ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ക​മ്പ​നി, ഹ്യൂ​മ​ൻ റീ​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി, മി​ഡി​ൽ​സെ​ക്സ്സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ദു​ബൈ, യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ നെ​മ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്​ ക​മ്പ​നി എ​ന്നീ ഉ​പ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ 28,000ല​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ഠ​ന​വും പ​രി​ച​ര​ണ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന ഗ്രൂ​പ്പി​നു​കീ​ഴി​ൽ 39 ഡേ ​കെ​യ​ർ സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ, 14 സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, മൂ​ന്നു ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണു​ള്ള​ത്. വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലെ വൈ​കാ​രി​ക​വും സു​പ്ര​ധാ​ന​വു​മാ​യ ഒ​രു നി​മി​ഷ​മാ​ണി​തെ​ന്നും ഐ.​പി.​ഒ എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​മി​തി​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് പ​ഠി​ക്കാ​നും, ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ മു​ന്നേ​റാ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണി​തെ​ന്നും ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ വ​യ​ലി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ipoeducationGulf Newssaudi market
