പേരാമ്പ്രയിൽ ബസും ടാങ്കർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം: നിരവധി യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്ക്

പേരാമ്പ്രയിൽ ബസും ടാങ്കർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം: നിരവധി യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്ക്text_fields
കോഴിക്കോട്: പേരാമ്പ്ര വെള്ളിയ്യൂരില് ബസും ടാങ്കര് ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്ക്. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 2.30നാണ് സംഭവം. കോഴിക്കോട് നിന്നും കുറ്റ്യാടിക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ബസും കോഴിക്കോടേക്ക് പോകുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാന് പെട്രോളിയത്തിന്റെ ടാങ്കര് ലോറിയുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. ബസ് യാത്രക്കാരായ നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ടാങ്കര് ലോറിയുടെ ഡ്രൈവര് ക്യാബിനിന് അകത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. പോരാമ്പ്രയില് നിന്നും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയെത്തി ക്യാബിന് പൊളിച്ചാണ് ഡ്രൈവറെ പുറത്തെടുത്തത്.
ബസില് ഡ്രൈവറുടെ തൊട്ട് പിന്സീറ്റില് ഇരുന്ന സ്ത്രീയും ബസ്സില് കുടുങ്ങിപോയിരുന്നു അവരെയും അരമണിക്കൂറോളം സമയമെടുത്താണ് ബസ് പൊളിച്ച് പുറത്തിറക്കിയത്. ബസ് ഡ്രൈവര് പുറത്തേക്ക് ചാടിയതിനാല് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില് വാഹനങ്ങളുടെ മുന്ഭാഗം പൂര്ണമായും തകര്ന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
