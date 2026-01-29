Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala Budget
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 10:09 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 10:09 PM IST

    കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സിക്ക്​ ബസുകൾ വാങ്ങാൻ ബജറ്റിൽ 127 കോടി

    കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സിക്ക്​ ബസുകൾ വാങ്ങാൻ ബജറ്റിൽ 127 കോടി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​ക്ക്​ ഡീ​സ​ല്‍ ബി‌.​എ​സ് -ആ​റ്​ ബ​സു​ക​ള്‍ വാ​ങ്ങാ​നു​ള​ള ബ​ജ​റ്റ്​ വി​ഹി​തം 127 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ക്കി.

    കൂ​ടു​ത​ല്‍ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കാ​നും പ്ര​തി​മാ​സ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന ന​ഷ്ടം കു​റ​ക്കാ​നും വ​ര്‍ക് ഷോ​പ്പു​ക​ളും ഡി​പ്പോ​ക​ളും ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​നു​മാ​യി 45.72 കോ​ടി രൂ​പ വ​ക​യി​രു​ത്തി. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യെ ഇ-​ഗ​വേ​ണ​ൻ​സ് പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ 12 കോ​ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കും. റോ​ഡ് ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്​ 18.62 കോ​ടി വ​ക​യി​രു​ത്തി.

    അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിക്ക്​ 100 കോടി

    സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പു​തി​യ അ​തി​വേ​ഗ റെ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ റീ​ജ​ന​ൽ റാ​പി​ഡ്​ ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ്​ സി​സ്റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ​ (ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി) പ്രാ​രം​ഭ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ജ​റ്റി​ൽ 100 കോ​ടി. പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ കേ​ന്ദ്ര ഭ​വ​ന-​ന​ഗ​ര​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​ഗ​ര മെ​​​ട്രോ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ​യും ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ എ​തി​ര്‍പ്പ് കാ​ര​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ‘കെ-​റെ​യി​ല്‍ പ​ദ്ധ​തി വ​രും കേ​ട്ടോ’ എ​ന്ന​താ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ടെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പേ​രു​മാ​യോ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​മാ​യോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു പി​ടി​വാ​ശി​യും സ​ര്‍ക്കാ​രി​നി​ല്ല. അ​ക്കാ​ര്യം ത​ങ്ങ​ള്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​രെ ആ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച് അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തേ കാ​ണി​ച്ച എ​തി​ര്‍പ്പു​ക​ള്‍ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ്വ​പ്ന​പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ് നി​ല​പാ​ട്. കേ​ന്ദ്രം മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്നാ​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​രി​ന്റെ എ​ല്ലാ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    എം.​സി റോ​ഡ്​ 24 മീ​റ്റ​റി​ൽ നാ​ലു​വ​രി​യാ​ക്കും; ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്​ 5217 കോ​ടി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മു​ത​ൽ അ​ങ്ക​മാ​ലി വ​രെ​യു​ള്ള എം.​സി റോ​ഡ്​ 24 മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യി​ൽ നാ​ലു​വ​രി​യാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി കി​ഫ്​​ബി വ​ഴി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കും. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്​ 5217 കോ​ടി നീ​ക്കി​വെ​ക്കും. കി​ളി​മാ​നൂ​ർ, നി​ല​മേ​ൽ, ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം, ആ​യൂ​ർ, പ​ന്ത​ളം, ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ ബൈ​പ്പാ​സു​ക​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ ജ​ങ്​​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ​യും നി​ർ​മാ​ണ​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ്​ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ടം.

